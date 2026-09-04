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कृष्ण जन्माष्टमी 2026 : यहां राधा-रुक्मिणी के साथ विराजमान हैं भगवान श्री कृष्ण, बाल भाव में होती है ठाकुर जी की सेवा

कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर पढ़िए भरतपुर के अनोखे कृष्ण मंदिर के बारे में. श्यामवीर सिंह की रिपोर्ट...

भरतपुर का अनोखा कृष्ण मंदिर
भरतपुर का अनोखा कृष्ण मंदिर (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 4, 2026 at 9:54 AM IST

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भरतपुर : कृष्ण मंदिरों की बात हो तो सबसे पहले राधा-कृष्ण की छवि आंखों के सामने आती है, लेकिन भरतपुर का श्री बृजेंद्र बिहारी लाल मंदिर इस मामले में थोड़ा अलग है. यहां ठाकुर जी के साथ सिर्फ राधारानी की नहीं बल्कि रुक्मिणी की भी पूजा होती है. खुद भगवान की सेवा भी किसी राजा की तरह नहीं, बल्कि घर के छोटे बालक की तरह होती है. यहां जन्माष्टमी से ज्यादा नंदोत्सव का उल्लास देखने को मिलता है.

मंदिर के पुजारी पंडित श्याम सुंदर शास्त्री ने बताया कि श्री बृजेंद्र बिहारी लाल मंदिर पुष्टि संप्रदाय यानी वल्लभ कुल से संबंधित है. यहां ठाकुर जी का भाव बाल स्वरूप का है और सेवा की पूरी परंपरा नाथद्वारा में विराजमान श्रीनाथ जी की सेवा पद्धति के अनुरूप चलती है. मंदिर में ठाकुर जी को बालक मानकर ही उनकी सेवाएं, मर्यादाएं और दैनिक दर्शन निर्धारित किए गए हैं. सुबह उन्हें जगाया जाता है, शृंगार किया जाता है, भोग लगाया जाता है, फिर गौचारण से लौटने का भाव होता है और शाम को शयन कराया जाता है. दिन में होने वाले छह दर्शन इसी बाल भाव की पूरी दिनचर्या के हिसाब से होते हैं.

भरतपुर के अनोखे कृष्ण मंदिर के बारे में जानिए (ETV Bharat Bharatpur)

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अलग-अलग मान्यताएं : मंदिर में कृष्ण भगवान के साथ मौजूद महिला विग्रहों को लेकर अलग-अलग धार्मिक मान्यताएं हैं. पंडित श्याम सुंदर शास्त्री ने बताया कि कुछ लोग इन्हें ललिता-विशाखा के भाव से देखते हैं तो कुछ इन्हें चंद्रावली और राधा रानी के रूप में मानते हैं. हालांकि, मंदिर में सेवा के लिए उन्हें राधा और रुक्मिणी जी के भाव से सेवा कराने की आज्ञा मिली हुई है. यही वजह है कि मंदिर के विग्रहों को लेकर अलग-अलग मान्यताएं सुनने को मिलती हैं, लेकिन मंदिर की नियमित सेवा एक निश्चित परंपरा और भाव के अनुसार ही होती है.

मंदिर के बारे में जानिए
मंदिर के बारे में जानिए (ETV Bharat GFX)

स्थापना के समय से जुड़ी परंपरा : पंडित श्याम सुंदर शास्त्री ने बताया कि जब भरतपुर राज्य की स्थापना हुई, उसी समय श्री बृजेंद्र बिहारी लाल प्रभु के यहां पधारने की परंपरा जुड़ी हुई है. मंदिर की मान्यता के अनुसार, किशोरी रानी जी की प्रेरणा से ठाकुर जी यहां पधारे थे. यह मंदिर कामां के श्री गोकुल चंद्रमा जी मंदिर की परंपरा से भी जुड़ा हुआ बताया जाता है और उसी को भेंट में दिए जाने की जानकारी मंदिर से जुड़े पुजारी देते हैं.

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गोकुल चंद्रमा जी मंदिर को भेंट किए जाने की परंपरा : मंदिर के निर्माण को लेकर शास्त्री ने बताया कि पूर्व महाराजा किशन सिंह ने इसका निर्माण करवाया था. बृजेंद्र सिंह के जन्मोत्सव के अवसर पर मंदिर को श्री गोकुल चंद्रमा जी मंदिर को भेंट किए जाने की परंपरा बताई जाती है. वर्तमान में मंदिर की सेवा व्यवस्था कामां के पंचम पीठाधीश्वर जगद्गुरु श्री वल्लभाचार्य महाराज की देखरेख में की जाती है. मंदिर के स्टाफ और ठाकुर जी की सेवा से जुड़ी व्यवस्थाएं भी इसी परंपरा के अनुसार संचालित होती हैं.

राधा-रुक्मिणी के साथ विराजमान हैं भगवान श्री कृष्ण
राधा-रुक्मिणी के साथ विराजमान हैं भगवान श्री कृष्ण (ETV Bharat Bharatpur)

इसीलिए हर सेवा में बचपन का भाव : मंदिर की सबसे अनूठी विशेषता यहां की बाल भाव सेवा है. पंडित श्याम सुंदर शास्त्री बताते हैं कि जैसे घर में छोटा बच्चा सुबह उठता है, नाश्ता करता है, भोग ग्रहण करता है और फिर खेलने चला जाता है, उसी भाव से यहां ठाकुर जी की दिनचर्या तय की गई है. मंदिर में दिनभर में छह दर्शन होते हैं और हर दर्शन ठाकुरजी की बाल लीला से जुड़ा है. सुबह 6:30 से 7 बजे तक मंगला दर्शन होते हैं. यहां ठाकुर जी को छोटा बालक माना जाता है, इसीलिए उनके देर से उठने का भाव रखते हुए मंगला का समय भी इसी अनुरूप है.

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पूरी सेवा एक बालक की दिनचर्या के भाव में : इसके बाद 8 से 8:30 बजे तक शृंगार दर्शन होते हैं. सुबह 9:30 से 10 बजे तक राजभोग का क्रम रहता है. इसके बाद ठाकुर जी के गौचारण लीला के भाव की सेवा आगे बढ़ती है. शाम 4:30 बजे उत्थापन भोग दर्शन खुलते हैं. इसके बाद संध्या और ग्वाल के दर्शन होते हैं. दिन के अंत में शाम 6:30 से 7 बजे तक शयन दर्शन होते हैं. इस तरह ठाकुर जी के जागने से लेकर रात में शयन तक की पूरी सेवा एक बालक की दिनचर्या के भाव में होती है.

श्री बृजेंद्र बिहारी लाल मंदिर
श्री बृजेंद्र बिहारी लाल मंदिर (ETV Bharat Bharatpur)

जन्माष्टमी से ज्यादा खास नंदोत्सव : बाल भाव की इसी परंपरा के कारण मंदिर में जन्माष्टमी की तुलना में नंदोत्सव को अधिक विशेष महत्व दिया जाता है. पंडित श्याम सुंदर शास्त्री ने बताया कि मंदिर में जन्माष्टमी मनाई जाती है, लेकिन यहां मुख्य भाव बाल स्वरूप का है और इसी कारण नंदोत्सव विशेष उत्साह के साथ मनाया जाता है. मंदिर में इस बार शनिवार को सुबह 10 बजे के बाद नंदोत्सव शुरू होगा. आयोजन के समाप्त होने का कोई निश्चित समय तय नहीं है. मंदिर प्रबंधन के अनुसार, उत्सव ठाकुर जी के बाल स्वरूप के आनंद और वात्सल्य भाव के अनुरूप मनाया जाएगा. मान्यता है कि यहां सच्चे मन से की गई प्रार्थना ठाकुर जी तक जरूर पहुंचती है और भक्त अपनी मनोकामना लेकर उनके दरबार में आते हैं. नौकरी, बच्चे से संबंधित सभी मन्नत पूरी होती हैं.

मंदिर में दर्शन करने पहुंचे भक्त
मंदिर में दर्शन करने पहुंचे भक्त (ETV Bharat Bharatpur)

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कृष्ण जन्माष्टमी 2026
SHRI BRIJENDRA BIHARI LAL TEMPLE
KRISHNA SEATED WITH RADHA RUKMANI
राधा रुक्मिणी के साथ श्री कृष्ण
KRISHNA JANMASHTAMI 2026

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