जन्माष्टमी पर ऐसे करें कान्हा को प्रसन्न, नोट कर लें पूजा विधि और चमत्कारी फूल अर्पण करने का तरीका
कान्हा को खुश करने वैजंती फूल और माला का विशेष महत्व, जानें जन्माष्टमी की पूजन विधि में क्या और कैसे करें. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 4, 2026 at 7:41 AM IST|
Updated : September 4, 2026 at 7:50 AM IST
शहडोल : 4 सितंबर शुक्रवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश-दुनिया में धूमधाम से मनाई जा रही है. जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर उनकी कृपा पाने के लिए लोग वृत से लेकर पूजन और तरह-तरह के जतन करते हैं. इस आर्टिकल में जानें कि कैसे आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा कर सकते हैं और कैसे एक विशेष फूल से कान्हा को प्रसन्न कर सकते हैं.
ऐसे करें जन्माष्टमी पूजन की शुरुआत
ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं, '' कृष्ण जन्माष्टमी 4 सितंबर 2026 मनाई जा रही है. इस दिन प्रातः कालीन उठकर बहुत से लोग विधि विधान से व्रत करते हैं, बहुत से लोग अपनी तैयारी में लगे रहते हैं. जन्माष्टमी के पूजन के लिए सबसे पहले स्नान कर पूरे घर का गंगाजल से शुद्धिकरण करना चाहिए. इसके बाद भगवान की दिव्य झांकी का निर्माण पूजा स्थल पर करना चाहिए.''
देर रात 12 बजे भगवान को दिव्य सन्ना कराएं
ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री आगे कहते हैं, '' लड्डू गोपाल की नई मूर्ति या पहले से ही जिस मूर्ति को पूजते आ रहे हैं, उसे पूजा स्थल पर दूध में रखें. इसके बाद दिनभर व्रत करें और शाम को पूजा पाठ करने के बाद ठीक आधी रात यानी 12:00 बजे दूध में रखी मूर्ति को निकाल कर भगवान का जल और पंचामृत से स्नान कराएं. उसके बाद भगवान कृष्ण को उनकी झांकी या पूजा स्थल पर रखे झूले पर रखें और वहां रखने के बाद उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाएं, उनका श्रृंगार करें.''
भगवान कृष्ण को वैजंती माला या फूल से करें प्रसन्न
ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं, '' शास्त्रों में वैजंती फूल मामला का वर्णन मिलता है. अगर ये फूल मिल जाए तो भगवान के चारों ओर इस फूल को रख दें. वहीं, हो सके तो इस फूल के अंदर से निकलने वाले दाने से वैजंती माला बनाएं. 108 दोनों को पिरोकर इसे भगवान को अर्पित करें, इससे भगवान बेहद प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा मिलती है और घर में सुख शांति रहती है.
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कृष्ण जन्माष्टमी पर कई खास योग
ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री कहते हैं, '' इस बार कृष्ण जन्माष्टमी में कई योग बन रहे हैं, कृष्ण जन्माष्टमी है तो आज रोहिणी नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र में ही भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था. वहीं, आज हर्षल योग भी है. इस योग में जो भगवान कृष्ण का वृत आदि करते हुए पूजा करते हैं, उनकी खुशियां बनी रहती हैं. इसके साथ ही एक मित्र योग है. ऐसी मान्यता है कि मित्र योग में भगवान कृष्ण की पूजा करने से दोस्तों के बीच मतभेद खत्म होते हैं, मित्रता और प्रगाढ़ होती है. जन्माष्टमी पूजन मुहूर्त रात 11:57 से 12.42 तक रहेगा.''