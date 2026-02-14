ETV Bharat / state

दिव्यांग और बुजुर्ग जोड़े दे रहे यंग कपल्स को साथ निभाने की सीख, अनोखी है इनकी कहानी

कृष्णकांत मिश्रा को कृष्णा गुरु के नाम से लोग जानते हैं. शरीर से लगभग 60 प्रतिशत पैरालिसिस पीड़ित हैं. ETV भारत से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि वह इंदौर के साकेत नगर निवासी हैं. बीते 7 सालों से वेलेंटाइन डे को दंपत्ति दिवस के रूप में मना रहे हैं. इसके पीछे की वजह यह है कि आज के दौर में युवा पीढ़ी एक दूसरे से प्रेम का इजहार तो कर देती है लेकिन उसे निभा नहीं पाती. जरा-जरा सी बात में रिश्ते तलाक तक पहुंच जाते हैं.

कपल के साथ दिन भर मनोरंजन, उनका स्वागत सत्कार व उनके साथ अध्यात्म पर चर्चा करते हुए समाज को खास संदेश दे रहे हैं. इस वर्ष कृष्णकांतजी ने उज्जैन के 90 वर्षीय महिला और 96 वर्षीय पुरुष बुजुर्ग कपल को चुना. उनके साथ ही उज्जैन के ही 2 फुट के (दिव्यांग) पुरुष व सामान्य युवती मैरिड कपल को चुना. उनका सम्मान कर उनके साथ दिन बिताया. इसके अलावा विदेश में रहने वाले दो बुजुर्ग कपल को वीडियो कॉल के जरिए सम्मानित किया. आइए इस रिपोर्ट में आपकों मिलवाते है कृष्णकांत मिश्रा और उनके साथ दंपति दिवस मनाने वाले कपल्स से...

उज्जैन: देश दुनिया 14 फरवरी शनिवार को वेलेंटाइन मनाती है. लेकिन युवा पीढ़ी को खास संदेश देने के लिए लकवाग्रस्त(60 प्रतिशत डिसेबल) कृष्णकांत मिश्रा(64) पिछले 7 सालों से इस दिन को दंपत्ति दिवस के रूप में मना रहे हैं. खास बात ये है वह इस दिन को भारत ही नहीं देश-दुनिया के दिव्यांग और बुजुर्ग कपल के साथ मनाते है.

कृष्णकांत ऐसे युवाओ को दिव्यांगो और बुजुगों की शादी शुदा जोड़ियों से परिचय करवाते हैं. कहते है युवा पीढ़ी दिव्यांग और बुजुर्गों की जोड़ियों से सीखे कि कैसे अहंकार को त्यागने, समर्पण और प्रेम भाव को आगे रखकर रिश्ते निभाए जाते हैं.

लकवाग्रस्त, हार्ट पेशेंट्स को आध्यत्मिकता के जरिए ठीक करने की कोशिश में जुटे

कृष्णकांत उर्फ कृष्णा गुरु बताते हैं, मेरा 1982 में ब्रेन ट्यूमर का ऑपेरशन हुआ था जिसके बाद शरीर के सीधे हिस्से मे लकवा मार गया. उपचार के बाद मैंने खुद को आध्यात्मिकता से जोड़कर ठीक किया. सीधे हाथ की जगह उल्टे हाथ से लिखना सीखा जिससे LIC में नौकरी लगी. साल 2020 में कोरोनो के वक़्त मैंने रिटायरमेंट लिया. अब खुद से जुड़ने वाले लकवाग्रस्त, हार्ट पेशेंट के लोगो को आध्यत्मिकता से ही डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग, भस्म योग के माध्यम से ठीक कर रहा हूं. जैसे मैंने ख़ुद को किया.

उन्होंने बताया, जब मैंने देखा डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग और भस्म योग से लकवाग्रस्त, हार्ट पेशेंट्स में सुधार आ रहा है तो मेरा संपर्क भारत ही नहीं विदेशों में रहने वाले पीड़ित परिवारों से होने लगा. उनकी कहानियां समझीं कि कैसे पति-पत्नी एक दूसरे का सहारा बनकर जीवन के संघर्षों से लड़ कर भी खुश हैं. चूंकि अध्यात्म से जुड़ा हूँ तो शिव परिवार की कहानी भी याद आती है.

वेलेंटाइन डे पर दिव्यांग और बुजुर्ग जोड़ो के जरिए युवा जोड़ों को दे रहे संदेश

एक ही परिवार में सबके वाहन सर्प, नंदी, चूहा, शेर एक दूसरे के विरोधी होने के बावजूद साथ जीवन बिताते हैं. आज की युवा पीढ़ी एक-दूसरे को इजहार तो कर देती है लेकिन उसे निभाना उनके लिए कठिन हो जाता है. जरा सा ईगो की वजह से रिश्ते टूट जाते है. शादी हुई तो डायवोर्स पर बात पहुंच जाती है. दंपति दिवस पर आध्यात्मिक चर्चा भी होती है और मनोरंजन भी.

कौन है ये बुजुर्ग, दिव्यांग और विदेशी कपल जिनका हुआ सम्मान?

कृष्णकांत मिश्रा ने बताया उज्जैन के जिस बुजुर्ग कपल का 14 फरवरी 2026 शनिवार को स्वागत सत्कार किया उनका नाम नारायण पुरुषोत्तम चैतन्य(96) और उनकी पत्नी मीना चैतन्य(90) है. दोनों की शादी को 66 वर्ष पूरे हो गए हैं. उज्जैन के गोपाल मंदिर क्षेत्र के रहने वाले रोहित नागमोटिया शरीर से दिव्यांग होने के कारण उनकी हाइट महज 2 फुट है वहीं उनकी पत्नी टीना नागमोटिया बिल्कुल सामान्य हैं. इसके बावजूद उन्होंने रोहित से प्रेम विवाह किया और रिश्ते को निभा रही हैं. दोनों का एक बेटा भी है. ऐसे ही विदेश में रहने वालों में यूनाइटेड स्टेट के सीएटल व कनाडा, दुबई, और सिंगापुर की जोड़ियो का कृष्णा गुरु ने स्वागत सम्मान किया.