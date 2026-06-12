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नटराजन का रास्ता रोकने किस कांग्रेसी नेता ने बिछाए थे मोहरे?, बीजेपी बोली पता लगाएं मीनाक्षी...

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के समर्थक फिर से दिग्गी को राज्यसभा भेजने की मांग करते आ रहे थे. दिग्गी समर्थक ने मीनाक्षी के नाम को लेकर इसे पार्टी की बड़ी चूक तक बता दिया था. उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ को भी राज्यसभा का दावेदार माना जा रहा था. हालांकि पार्टी आलाकमान ने राहुल गांधी की करीबी मीनाक्षी नटराजन के नाम पर फैसला किया था.

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का कार्यकाल पूरा होने के बाद कांग्रेस आलाकमान ने मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा भेजने का फैसला किया था. मीनाक्षी को राज्यसभा भेजने का निर्णय राहुल गांधी का बताया गया. हालांकि राज्यसभा की इस सीट के लिए कांग्रेस के अंदर कई दावेदार थे.

भोपाल: मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीसरी सीट को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप से इंकार कर दिया है. उधर बीजेपी अब इस पूरे मामले को कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी से जोड़कर भी उठा रही है. मोहन सरकार में मंत्री कृष्णा गौर ने कहा है कि कांग्रेस के कुछ नेता मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा में देखना नहीं चाहते थे. इसलिए कांग्रेस नेताओं ने ही मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. अब मीनाक्षी नटराजन को जानना चाहिए कि उनके खिलाफ पार्टी के किन नेताओं ने षड्यंत्र किया है.

राजनीतिक जानकारी अजय बोकिल कहते हैं कि सभी पार्टियों में अंदरूनी कलह होते हैं, लेकिन कांग्रेस का कलह हमेशा सतह पर आ जाता है. राज्यसभा की तीसरी सीट को लेकर जिस तरह से सियासी घटनाक्रम चला वह अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लगभग थम गया है. लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का कारण एक तरह से कांग्रेस पार्टी का कलह ही रहा है, जिसका फायदा बीजेपी को मिला है. अब यह अलग बात है कि क्या इस कलह से जुड़े दस्तावेज बीजेपी तक पहुंचाने में किसी कांग्रेस के ही नेता ही की भूमिका रही है. इसका कांग्रेस को पता लगाना चाहिए.

मंत्री कृष्णा ने दी मीनाक्षी को सलाह

उधर मोहन सरकार में मंत्री कृष्णा गौर ने इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है. कृष्णा गौर ने कहा कि इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि पूरे मामले के पीछे कांग्रेस नेताओं का षड्यंत्र रहा है, क्योंकि मीनाक्षी नटराजन का नाम कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा चुना गया था, जो प्रदेश के कुछ बड़े कांग्रेस नेताओं को पसंद नहीं आया. उनके नाम के ऐलान के बाद ही विरोध के स्वर सुनाई देने लगे थे.

चुनावी हलफनामे में किसी भी आपराधिक मामले की जानकारी देना अनिवार्य है, यह कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को पता होगा. फिर इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई. कांग्रेस अब अपनी हार का ठीकरा बीजेपी के सिर पर फोड़ रही है. कांग्रेस नेताओं ने ही मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

सीट चोरी पर पर्दा डालने के लिए कांग्रेस पर सवाल उठा रही बीजेपी

उधर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग संवैधानिक व्यवस्था के तहत निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन इस व्यवस्था को बदल दिया गया है. संवैधानिक व्यवस्था के तहत ही राज्यसभा चुनाव के लिए मीनाक्षी नटराजन ने नामांकन दाखिल किया था, लेकिन बाद में उसे निरस्त कर दिया गया. पूरा रवैया लोकतंत्र को कमजोर करने वाला है. बीजेपी अपनी सीट चोरी पर पर्दा डालने के लिए कांग्रेस पर सवाल उठा रही है.