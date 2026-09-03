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वासुदेव का बुंदेलखंड और विदिशा से था विशेष नाता, एरण शिलालेख पर उकेरी गई पूरी कृष्णलीला

एरण में मौजूद है श्रीकृष्ण के 26 शिलालेख ( ETV Bharat )

प्रो. मोहनलाल चढ़ार बताते हैं "कान्हा और बलदाऊ जब गोकुल से उज्जैन आए तो उन्होंने यमुना किनारे वाले मार्ग से यात्रा की थी, जो उस समय मध्य भारत का प्रमुख व्यापारिक मार्ग है. वे गोकुल से यमुना किनारे होते हुए हमीरपुर पहुंचे, जहां बेतवा नदी, यमुना नदी से मिलती है. हमीरपुर से मऊरानीपुर से एरठ (एरच) देवगढ़, देवगढ़ से एरण, एरण से बेसनगर यानि विदिशा, विदिशा से नर्मदापुरम होते हुए उज्जैन तक पहुंचे थे." प्रो. मोहनलाल कहते हैं कि इस मार्ग के किनारे वे पुरास्थल आज भी मौजूद है. उन सभी पुरास्थलों पर कृष्णलीला से जुड़े ऐतिहासिक और प्राचीन कथानक मिलते हैं. देवगढ़ में महाभारत युद्ध से जुड़ा पुरास्थल रणछोड़ है, ये काफी महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है."

गोकुल में कान्हा और बलराम की शिक्षा-दीक्षा की चिंता जब नंदबाबा को हुई, तो उन्होंने तय किया कि दोनों भाइयों को उज्जैन में सांदिपनी आश्रम भेजा जाए. जहां पर श्रीकृष्ण ने बलराम और अपने प्रिय मित्र सुदामा के साथ शिक्षा ग्रहण की थी. यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने 64 दिनों में 64 कलाएं और 14 विद्याएं सीखी थीं.

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मोहन लाल चढ़ार, जो खुद एरण के निवासी हैं, वह इस बात को प्रमाणित करने के लिए कई तरह के तथ्य और पुरातात्विक जानकारी पेश करते हैं. आइए जानते हैं कि कान्हा गोकुल से चलकर बुंदेलखंड, विदिशा और नर्मदापुरम होते हुए कैसे उज्जैन पहुंचे थे.

वे मार्ग गोकुल से होकर हमीरपुर में यमुना-बेतवा के संगम से होता हुआ मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड, बेसनगर (विदिशा) और नर्मदापुरम होते हुए उज्जैन पहुंचे थे. बुंदेलखंड के पुरास्थल एरण में इस बात को प्रमाणित करते हुए कई शिलालेख मौजूद हैं. वहीं विदिशा, नर्मदापुरम और प्राचीन व्यापारिक मार्ग के प्रमुख पुरास्थलों पर भागवत धर्म से जुड़ी चीजें मिलती हैं.

सागर: जब यशोदा मइया और नंदबाबा कान्हा की शरारतों से परेशान हो गए, तो तय हुआ कि कान्हा और बलदाऊ को गुरुकुल भेजा जाए. तय हुआ कि दोनों भाई उज्जैन स्थित महर्षि सांदीपनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करेंगे. इसके बाद गोकुल में दोनों भाइयों को गुरुकुल भेजे जाने की तैयारी की जाने लगी. गोकुल की गलियों को छोड़कर कान्हा यमुना किनारे मध्य भारत के प्रमुख व्यापारिक मार्ग से उज्जैन के लिए रवाना हुए.

एरण के ऐतिहासिक शिलालेख (ASI)

एरण में श्री कृष्ण लीला के कथानकों का भंडार

प्रो. मोहनलाल चढ़ार बताते हैं "एरण पुरास्थल से हाल ही में गुप्तकालीन कला में निर्मित कृष्ण लीला की मूर्तियां मिली हैं. ये सभी कृष्णलीला के कथानक वाले शिलाफलक गुप्तकालीन मंदिरों में लगाए गए थे. ये पिछले कई सालों से अव्यवस्थित तरीके से एक चबूतरे पर लगे थे. लेकिन हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जबलपुर मण्डल द्वारा कृष्णलीला के शिलाफलकों पर फिर व्यवस्थित तरीके से बनाए गए चबूतरे पर व्यवस्थित रूप में लगाये गए हैं."

एरण के ऐतिहासिक शिलालेख (ASI)

"एरण पुरास्थल पर कृष्ण जन्म से लेकर कंस वध तक के लगभग 14-15 चित्रण देखने मिलते हैं. यहां पर बलराम का जन्म, कृष्ण का जन्म, कालिया नाग मर्दन का दृश्य, पूतना वध, शकटासुर का बाल कृष्ण द्वारा वध और कंस के वध के महत्वपूर्ण शिला फलक मिलते हैं, जो गुप्तकालीन कला के अंतर्गत आज से 17 सौ साल पहले बनाए गए हैं."

एरण में कृष्णलीला के चित्रण

प्रो. मोहनलाल चढ़ार कहते हैं "भारत में लगभग 17 सौ साल पुराने बलराम एवं कृष्ण जन्म के कला चित्रण कहीं नहीं मिलते है. एरण से मिली शिला फलक पर रोहणी के गर्भ से बलराम के जन्म का दृश्य उकेरा गया है. एरण से मिले लाल बलुआ पत्थर के शिलाफलक पर कृष्ण जन्म एवं योगमाया के जन्म का चित्रण है. लगभग 3 फीट लंबाई, 5 फीट चौड़ाई के शिलाफलक में कृष्ण जन्म एवं दूसरे चित्रण में योगमाया के जन्म का अंकन है."

एरण के ऐतिहासिक शिलालेख (ASI)

"माता देवकी व नवजात बालक कृष्ण को दिखाया गया है. आकाश में देवताओं व महाराजा कंस के द्वार रक्षकों को प्रदर्शित किया गया है. कारागार के रक्षक को सोते हुए दिखाया गया है. इसी द्वारपाल के पास शिशु कृष्ण को गोद में लिए पिता वासुदेव को काराग्रह से निकलते हुए उकेरा गया है. इसी शिलाफलक पर वासुदेव नंदबाबा से नवजात कन्या लेते हुए एवं बालक कृष्ण को सौंपते हुए दिखाए गए हैं. योगमाया का जन्म माता यशोदा के गर्भ से हुआ था."

नवजात कन्या को मारने के उदेश्य से कंस द्वारा हाथ में उठाए जाने का है चित्रण

कथानुसार वासुदेव नवजात कृष्ण को अपने मित्र एवं भाई नंदगांव के मुखिया नंदबाबा को सौंप कर उनसे नवजात कन्या देवी योगमाया को लेकर मथुरा आ गए थे. मथुरा के राजा कंस ने नवजात कन्या को मारने का प्रयत्न किया, लेकिन नवजात कन्या ने देवी दुर्गा का रूप धारण कर अकाशवाणी की थी कि कंस को मारने वाला पैदा हो चुका है. इस कथानक का सुन्दर चित्रण एरण की गुप्तकालीन कला में किया गया है. इस शिलाफलक में राजा कंस को मारने के उदेश्य से हाथ में नवजात कन्या को उठाए हुए दिखाया गया है. दूसरे दृश्य में आकाश में देवी योगमाया को दुर्गा के रूप में दिखाया गया है. देवी के नीचे रेखाओं के माध्यम से सूर्य का कलात्मक अंकन किया गया है.

एरण के ऐतिहासिक शिलालेख (ASI)

एरण में सकटासुर से लेकर कंस वध का चिंत्राकन

पुरास्थल एरण से कृष्ण लीला के सुन्दर पौराणिक कथानकों में बैलगाड़ी रूपी राक्षस ’सकटासुर’ वध, पूतना उद्धार, माखनचोरी का अंकन, यमुलार्जुन कथानक, प्रलम्बासुर वध, गोवर्धन कथानक, कालियानाग मर्दन कथानक, कंस वध को बहुत सुंदर तरीके से चित्रित किया गया है. दूसरे शिलाफलकों में श्रीकृष्ण का महाराज कंस के दरबार में आगमन, योद्धाओं से मल्लयुद्ध और कंस के मरणोपरान्त यमुना-स्नान के दृश्य भव्यता से उत्कीर्ण किये गए हैं. एरण पुरास्थल पर कृष्ण जन्म तथा कृष्ण लीलाओं से संबंधित रोचक तथा सुंदर दृश्य हैं. इन कथानकों में कृष्ण जन्म से लेकर कंस वध तक के सभी कथानको के अदभुत अंकन हैं. यह गुप्तकालीन कृष्ण लीला के सुन्दर कथानक लाल-बलुआ पत्थर पर बनाए गए हैं. यह शिलाफलक एरण पुरास्थल पर स्थित गुप्तकालीन मंदिर परिसर में देखे जा सकते हैं.

एरण के ऐतिहासिक शिलालेख (ASI)

विदिशा में भागवत धर्म का उल्लेख

प्रो. मोहनलाल चढ़ार कहते हैं "एरण के आगे हम बेसनगर (विदिशा) की बात करें, तो बेसनगर में प्रथम ईसा पूर्व सदी का एक अभिलेख है, जो भगवान कृष्ण की पूजा आराधना से लेकर बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख है. भागवत धर्म से संबंधित इस अभिलेख की शुरुआत में देवदेवस्य वासुदेवस्य गरुडध्वजः अयं कारित....से होती है, जिसमें भगवान वासुदेव को देवों का देव बताया गया है.

एरण के ऐतिहासिक शिलालेख (ASI)

हेलियोडोरस ने भागवत धर्म को स्वीकार किया, गरुड़ध्वज स्तंभ की स्थापना कराई

यूनानी शासक एन्टियालकीड्स नामक राजा था, वो तक्षशिला का रहने वाला था और वह यहां आया. उसने अपने राजदूत हेलियोडोरस को भेजा. उसने यहां आकर भगवान कृष्ण के भागवत धर्म को स्वीकार किया. उसने भगवान विष्णु के मंदिर के सामने गरुड़ध्वज स्तंभ की स्थापना कराई. इस अभिलेख में महाभारत की पक्तियां दमः त्यागः अप्रमादः ऐसे हैं, जो सीधे स्वर्ग को ले जाते हैं. ये पंक्तियां भी इस अभिलेख में मिलती हैं."

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भगवान कृष्ण से संबंधित भागवत धर्म इस क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रचलित था. जिस मार्ग से भगवान कृष्ण शिक्षा-दीक्षा के लिए उज्जैयिनी के सांदीपनि आश्रम गए थे. उस मार्ग के किनारे पूरे मध्य भारत में भागवत धर्म का प्रचार-प्रसार काफी बड़े रूप में देखने मिलता है.