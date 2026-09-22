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पशुपालकों की चिंता खत्म‍! ये काम करने से मिलेगा साल भर का हरा चारा

धौलाकुआं स्थित अनुसंधान फार्म में किए गए प्रयोग के दौरान नेपियर सीओ-5 की ऊंचाई करीब 12 से 14 फीट तक देखी गई. इसकी तेजी से होने वाली वृद्धि और लंबे समय तक हरा चारा उपलब्ध कराने की क्षमता इसे पशुपालकों के लिए उपयोगी बनाती है. बहुवर्षीय घास होने के कारण किसानों को बार-बार नई फसल तैयार करने की जरूरत कम हो सकती है. ऐसे में सीमित क्षेत्र में अधिक मात्रा में हरा चारा उपलब्ध करवाने की क्षमता पशुपालन आधारित किसानों के लिए उपयोगी हो सकती है.

कृषि विशेषज्ञों के अनुसार नेपियर सीओ-5 की प्रमुख विशेषताओं में इसकी नरम पत्तियां शामिल हैं. पुरानी प्रचलित किस्मों की तुलना में इसके पत्तों में खुरदरापन कम होने के कारण पशुओं के लिए इसे चबाना आसान माना जाता है. इस किस्म में प्रोटीन और फाइबर की अच्छी मात्रा बताई गई है. इसके अलावा इसकी पत्तियों में मिठास होने की बात भी सामने आई है. यही कारण है कि इसे पशुपालकों के लिए हरे चारे के एक उपयोगी विकल्प के रूप में देखा जा रहा है. हालांकि, चारे की वास्तविक पोषण गुणवत्ता पशु की नस्ल, कटाई की अवस्था, प्रबंधन और अन्य आहार घटकों पर भी निर्भर करती है.

डॉ. मित्तल के अनुसार नेपियर सीओ-5 को लेकर कृषि विज्ञान केंद्र सिरमौर के अनुसंधान फार्म धौलाकुआं में साल 2023 में प्रयोग शुरू किया गया. इसके लिए तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से नेपियर सीओ-5 की कुछ कलमें लाई गईं. प्रयोग का उद्देश्य यह देखना था कि सिरमौर की स्थानीय परिस्थितियों में यह किस्म किस तरह प्रदर्शन करती है और किसानों के लिए हरे चारे के रूप में कितनी उपयोगी साबित हो सकती है. अनुसंधान के दौरान पौधों की वृद्धि, चारे की उपलब्धता और रोपण सामग्री तैयार करने की संभावनाओं का अध्ययन किया गया. प्रयोग के परिणामों के बाद कृषि विज्ञान केंद्र ने इसकी कलमें तैयार करने और किसानों तक पहुंचाने का काम आगे बढ़ाया. धीरे-धीरे अनुसंधान फार्म पर रोपण सामग्री की संख्या बढ़ी और इसका लाभ किसानों तक पहुंचना शुरू हुआ.

कृषि विज्ञान केंद्र सिरमौर की यह पहल इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नेपियर घास पशुओं के लिए हरे चारे का महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती है. ईटीवी भारत से बातचीत में कृषि विज्ञान केंद्र सिरमौर के प्रभारी एवं प्रधान वैज्ञानिक डॉ. पंकज मित्तल ने बताया कि पुरानी प्रचलित किस्मों में पत्तियों का खुरदरापन एक चुनौती रहा है. ऐसे में पशुओं के लिए इन्हें चबाना अपेक्षाकृत कठिन होता था. नेपियर सीओ-5 में पत्तियों के नरम होने के साथ पोषण गुणवत्ता को बेहतर विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है.

सिरमौर: पशुपालकों के सामने साल भर हरे चारे की उपलब्धता बनाए रखना एक बड़ी चुनौती रहती है. इसी चुनौती के बीच हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से शुरू हुआ एक कृषि प्रयोग अब प्रदेश की सीमाओं से बाहर तक पहुंचने लगा है. कृषि विज्ञान केंद्र सिरमौर (धौलाकुआं) में साल 2023 में शुरू किए गए नेपियर सीओ-5 के प्रयोग के बाद अब तक करीब डेढ़ लाख कलमें किसानों और प्रदेश के विभिन्न कृषि केंद्रों तक पहुंचाई जा चुकी हैं. इस साल भी अब तक करीब 20 हजार कलमों का वितरण किया जा चुका है. खास बात यह है कि अब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के किसान भी नेपियर सीओ-5 की कलमें लेने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर रहे हैं.

प्रधान वैज्ञानिक डॉ. मित्तल ने बताया कि नेपियर सीओ-5 की एक खास बात यह है कि इसे सामान्य बीज से नहीं, बल्कि स्टांप कटिंग यानी कलम के जरिए आगे बढ़ाया जाता है. इसे गन्ने की तरह कलम लगाकर खेत में तैयार किया जा सकता है. इसका फायदा यह है कि किसान एक बार अच्छी रोपण सामग्री प्राप्त करने के बाद उससे आगे स्वयं भी नई कलमें तैयार कर सकते हैं. कृषि विज्ञान केंद्र सिरमौर ने कलम लगाने की अलग-अलग तकनीकों पर भी प्रयोग किया. इसमें क्षैतिज और वर्टिकल दोनों तरीकों का परीक्षण किया गया. प्रयोग के दौरान वर्टिकल तरीके में कलम की एक गांठ जमीन के नीचे और दूसरी गांठ ऊपर रखने पर बेहतर वृद्धि और पैदावार के परिणाम देखे गए. यानी किसान के लिए इसकी खेती का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सिर्फ कलम हासिल करना नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से लगाना और आगे रोपण सामग्री तैयार करना भी है.

तीन साल में किसानों तक पहुंचीं डेढ़ लाख कलमें

साल 2023 में सीमित संख्या में कलमों से शुरू हुआ यह प्रयोग अब बड़े स्तर तक पहुंच चुका है. कृषि विज्ञान केंद्र सिरमौर के अनुसार पिछले तीन सालों में करीब 1.50 लाख कलमें किसानों और प्रदेश के विभिन्न कृषि केंद्रों को उपलब्ध करवाई जा चुकी हैं. वहीं, साल 2026 में अब तक करीब 20 हजार कलमें किसानों को दी जा चुकी हैं. इन आंकड़ों से साफ है कि नेपियर सीओ-5 अब केवल धौलाकुआं स्थित अनुसंधान फार्म तक सीमित नहीं है. इसकी रोपण सामग्री सिरमौर के साथ-साथ हिमाचल के अन्य हिस्सों तक भी पहुंच चुकी है.

अब हिमाचल की सीमा पार कर रही मांग

नेपियर सीओ-5 की मांग अब हिमाचल प्रदेश तक सीमित नहीं रह गई है. कृषि विज्ञान केंद्र के अनुसार पड़ोसी राज्य उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ किसान भी इसकी कलमें लेने के लिए संपर्क कर रहे हैं. कुछ लेकर भी जा चुके हैं. इस तरह सिरमौर में स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर शुरू किया गया प्रयोग अब पड़ोसी राज्यों के किसानों तक पहुंचने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. यह विस्तार सिर्फ एक घास की किस्म के प्रसार की कहानी नहीं है. इसके पीछे किसानों की उस जरूरत का भी संबंध है, जिसमें पशुओं के लिए सालभर पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण हरा चारा उपलब्ध करवाना बड़ी चुनौती रहता है.

कम जगह में ज्यादा हरे चारे की संभावना

नेपियर घास को आमतौर पर हाथी घास के नाम से भी जाना जाता है. इसकी तेजी से बढ़ने की क्षमता के कारण इसे पशुपालन में महत्वपूर्ण हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. नेपियर सीओ-5 की अधिक ऊंचाई के कारण सीमित क्षेत्रफल में भी अच्छी मात्रा में हरा चारा तैयार करने की संभावना रहती है. बहुवर्षीय प्रकृति के कारण यह पशुपालकों को लंबे समय तक चारा उपलब्ध कराने में मदद कर सकती है. हालांकि, बेहतर उत्पादन के लिए स्थानीय जलवायु, मिट्टी, सिंचाई, खाद और प्रबंधन जैसी परिस्थितियों का ध्यान रखना जरूरी है.

सिर्फ कलम देना नहीं, तकनीक सिखाना भी लक्ष्य

कृषि विज्ञान केंद्र सिरमौर के प्रभारी एवं प्रधान वैज्ञानिक डॉ. पंकज मित्तल के अनुसार नेपियर सीओ-5 पर किए गए प्रयोग का मुख्य उद्देश्य किसानों के लिए ऐसा हरा चारा विकल्प तैयार करना था, जिसे स्थानीय परिस्थितियों में आसानी से विकसित किया जा सके और पशुपालकों को लगातार चारे की उपलब्धता में मदद मिले. उन्होंने बताया कि केंद्र में इसकी कलम लगाने की तकनीक पर भी प्रयोग किए गए. वर्टिकल तरीके से रोपण के दौरान बेहतर वृद्धि के परिणाम सामने आए.

"किसानों को केवल रोपण सामग्री उपलब्ध करवाना ही पर्याप्त नहीं है. उन्हें कलम को सही तरीके से लगाने और आगे उससे नई रोपण सामग्री तैयार करने की तकनीक की जानकारी देना भी जरूरी है. इससे किसान एक बार उपलब्ध करवाई गई कलमों से भविष्य में स्वयं भी इसकी संख्या बढ़ा सकते हैं." - डॉ. पंकज मित्तल, प्रभारी एवं प्रधान वैज्ञानिक, केवीके सिरमौर

कृषि तकनीक बनेगी पशुपालकों का सहारा

नेपियर सीओ-5 की यह कहानी सिर्फ एक कृषि प्रयोग के सफल विस्तार की कहानी नहीं, बल्कि स्थानीय अनुसंधान से किसानों तक और फिर एक राज्य से दूसरे राज्यों तक पहुंचने वाली कृषि तकनीक की कहानी भी बनती जा रही है. हरे चारे की उपलब्धता को लेकर पशुपालकों की चुनौती के बीच अब देखना होगा कि आने वाले समय में नेपियर सीओ-5 कितने और किसानों के खेतों तक पहुंचती है और पशुपालन में इसकी उपयोगिता किस स्तर तक सामने आती है.