किसानों के खेतों में फिर लहलहाएगी हड़प्पा सभ्यता की गेहूं की ये किस्म, शुगर के मरीजों के लिए वरदान है इसकी रोटी
गेहूं की पुरातन किस्म ‘सोना-मोती’ को बचाने की पहल, किसानों के खेतों तक फिर पहुंचेगी भारतीय कृषि की विरासत
सिरमौर: कभी भारतीय खेतों की पहचान रही और पीढ़ियों तक लोगों की थाली में पहुंचने वाली पारंपरिक गेहूं किस्म 'सोना-मोती' अब आधुनिक कृषि की दौड़ में लगभग गायब हो चुकी है. अधिक उत्पादन देने वाली हाईब्रिड किस्मों के बढ़ते इस्तेमाल के बीच देश की कई पारंपरिक बीज किस्में धीरे-धीरे लुप्त हो गईं. इन्हीं में से एक करीब 2000 साल पुरानी मानी जाने वाली 'सोना-मोती' गेहूं किस्म को अब दोबारा संरक्षित कर किसानों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है.
हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के धौलाकुआं स्थित कृषि विज्ञान केंद्र ने इस पारंपरिक किस्म को बचाने का मिशन शुरू किया है. यहां पिछले दो वर्षों से प्राकृतिक खेती के तहत इसका प्रायोगिक उत्पादन किया जा रहा है, ताकि इस दुर्लभ बीज को संरक्षित कर इसकी मात्रा बढ़ाई जा सके और भविष्य में इसे किसानों के खेतों तक दोबारा पहुंचाया जा सके. कृषि विज्ञान केंद्र के फार्म में इन दिनों 'सोना-मोती' गेहूं की फसल लहलहा रही है. देखने में यह गेहूं सामान्य किस्मों से अलग दिखाई देता है. इसका दाना गोल आकार का होता है और पौधे की बनावट भी पारंपरिक गेहूं से भिन्न नजर आती है.
कृषि विज्ञान केंद्र सिरमौर के प्रभारी एवं प्रधान वैज्ञानिक डॉ पंकज मित्तल ने ईटीवी भारत से बात करते हुए बताया कि 'इसकी पैदावार भले ही आधुनिक किस्मों से कम होती है, लेकिन इसकी पोषण गुणवत्ता अधिक मानी जाती है, जिस कारण इसे स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. कृषि विशेषज्ञों के अनुसार सोना-मोती गेहूं भारतीय कृषि की पारंपरिक विरासत का हिस्सा रहा है. माना जाता है कि यह किस्म करीब दो हजार साल पुरानी है और लंबे समय तक देश के कई हिस्सों में इसकी खेती होती रही. समय के साथ जब अधिक उत्पादन देने वाली उन्नत किस्में बाजार में आईं, तो किसानों ने पारंपरिक बीजों की जगह नई किस्मों को अपनाना शुरू कर दिया. इसके परिणामस्वरूप कई पुरातन किस्में धीरे-धीरे खेतों से गायब हो गईं.'
हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा माना जाता है इतिहास
कृषि वैज्ञानिक डॉ पंकज मित्तल का मानना है कि सोना-मोती गेहूं की किस्म का संबंध हड़प्पा सभ्यता काल से जोड़ा जाता है. प्राचीन काल में किसान स्थानीय और पारंपरिक बीजों पर आधारित खेती करते थे. इन्हीं किस्मों में से एक सोना-मोती भी मानी जाती है. इसी कारण इसे केवल एक फसल ही नहीं बल्कि भारत की कृषि संस्कृति और इतिहास की धरोहर भी माना जाता है.
स्वास्थ्य के लिहाज से भी खास
डॉ पंकज मित्तल के अनुसार सोना-मोती गेहूं पोषण के मामले में भी खास माना जाता है. इसमें शुगर की मात्रा कम होने की बात कही जाती है, जिसके कारण इसे डायबिटीज के मरीजों के लिए बेहतर विकल्प माना जाता है. इसके अलावा इसमें कई पोषक तत्व अधिक पाए जाते हैं, जो इसे सामान्य गेहूं की तुलना में स्वास्थ्य के लिए अधिक लाभकारी बनाते हैं.
पौधे और दाने की अलग पहचान
- डॉ. मित्तल के अनुसार इस प्राचीन किस्म की बनावट भी सामान्य गेहूं से अलग होती है.
- इसका दाना गोल आकार का होता है.
- पौधे की ऊंचाई लगभग दो फीट तक होती है.
- कम ऊंचाई के कारण तेज हवा, बारिश या आंधी के दौरान फसल गिरने की संभावना कम.
- प्राकृतिक परिस्थितियों में भी टिकाऊ किस्म.
दो किलो बीज से शुरू हुआ संरक्षण अभियान
कृषि विज्ञान केंद्र सिरमौर ने वर्ष 2024 में छत्तीसगढ़ से करीब दो किलो बीज मंगवाकर इस प्राचीन किस्म पर प्रयोग शुरू किया था. पहले वर्ष इस बीज से करीब 14 किलो बीज तैयार किया गया. अब उसी बीज को केंद्र के कृषि फार्म में उगाया गया है, ताकि इसकी मात्रा और बढ़ाई जा सके. कृषि विज्ञान केंद्र का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में पर्याप्त बीज तैयार कर प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों तक इसे पहुंचाया जाए.
सोना-मोती गेहूं एक नजर में
- करीब 2000 साल पुरानी मानी जाने वाली पारंपरिक गेहूं किस्म
- इतिहास हड़प्पा सभ्यता काल से जोड़ा जाता है
- दाना सामान्य गेहूं से गोल आकार का होता है
- पौधे की ऊंचाई लगभग दो फीट
- शुगर की मात्रा कम, इसलिए स्वास्थ्य के लिए बेहतर मानी जाती है
- 2024 में छत्तीसगढ़ से 2 किलो बीज मंगवाकर सिरमौर में शुरू हुआ प्रयोग
- पहले साल में बीज बढ़कर लगभग 14 किलो हुआ
- लक्ष्य : बीज को संरक्षित कर प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों तक पहुंचाना
क्या कहते हैं वैज्ञानिक
कृषि विज्ञान केंद्र सिरमौर (धौलाकुआं) के प्रभारी एवं प्रधान वैज्ञानिक डॉ. पंकज मित्तल के अनुसार अप्राकृतिक खेती के तहत 'सोना-मोती गेहूं की प्राचीन किस्म का प्रायोगिक उत्पादन किया जा रहा है. वर्ष 2024 में छत्तीसगढ़ से दो किलो बीज मंगवाया गया था, जिससे करीब 14 किलो बीज तैयार हुआ. अब उसी बीज को दोबारा उगाया गया है, ताकि इसकी मात्रा बढ़ाई जा सके. इसका उद्देश्य इस प्राचीन किस्म को स्थानीय वातावरण में स्थिर कर संरक्षित करना और भविष्य में प्राकृतिक खेती से जुड़े किसानों को इसका बीज उपलब्ध कराना है.'
कुल मिलाकर पारंपरिक बीज केवल खेती का हिस्सा नहीं बल्कि देश की सांस्कृतिक और कृषि विरासत का प्रतीक भी होते हैं. ऐसे में ‘सोना-मोती’ जैसी प्राचीन गेहूं किस्म को संरक्षित करने की यह पहल न सिर्फ खोती हुई कृषि परंपरा को बचाने का प्रयास है, बल्कि प्राकृतिक खेती को भी नई दिशा देने की उम्मीद जगाती है. यदि यह प्रयास सफल रहता है तो आने वाले समय में यह दुर्लभ किस्म एक बार फिर किसानों के खेतों में लहलहाती नजर आ सकती है.
