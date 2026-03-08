ETV Bharat / state

किसानों के खेतों में फिर लहलहाएगी हड़प्पा सभ्यता की गेहूं की ये किस्म, शुगर के मरीजों के लिए वरदान है इसकी रोटी

सिरमौर: कभी भारतीय खेतों की पहचान रही और पीढ़ियों तक लोगों की थाली में पहुंचने वाली पारंपरिक गेहूं किस्म 'सोना-मोती' अब आधुनिक कृषि की दौड़ में लगभग गायब हो चुकी है. अधिक उत्पादन देने वाली हाईब्रिड किस्मों के बढ़ते इस्तेमाल के बीच देश की कई पारंपरिक बीज किस्में धीरे-धीरे लुप्त हो गईं. इन्हीं में से एक करीब 2000 साल पुरानी मानी जाने वाली 'सोना-मोती' गेहूं किस्म को अब दोबारा संरक्षित कर किसानों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है.

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के धौलाकुआं स्थित कृषि विज्ञान केंद्र ने इस पारंपरिक किस्म को बचाने का मिशन शुरू किया है. यहां पिछले दो वर्षों से प्राकृतिक खेती के तहत इसका प्रायोगिक उत्पादन किया जा रहा है, ताकि इस दुर्लभ बीज को संरक्षित कर इसकी मात्रा बढ़ाई जा सके और भविष्य में इसे किसानों के खेतों तक दोबारा पहुंचाया जा सके. कृषि विज्ञान केंद्र के फार्म में इन दिनों 'सोना-मोती' गेहूं की फसल लहलहा रही है. देखने में यह गेहूं सामान्य किस्मों से अलग दिखाई देता है. इसका दाना गोल आकार का होता है और पौधे की बनावट भी पारंपरिक गेहूं से भिन्न नजर आती है.

खेतों में फिर लहलहाएगी सोना मोती गेहूं की वैरायटी (ETV bharat)

कृषि विज्ञान केंद्र सिरमौर के प्रभारी एवं प्रधान वैज्ञानिक डॉ पंकज मित्तल ने ईटीवी भारत से बात करते हुए बताया कि 'इसकी पैदावार भले ही आधुनिक किस्मों से कम होती है, लेकिन इसकी पोषण गुणवत्ता अधिक मानी जाती है, जिस कारण इसे स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. कृषि विशेषज्ञों के अनुसार सोना-मोती गेहूं भारतीय कृषि की पारंपरिक विरासत का हिस्सा रहा है. माना जाता है कि यह किस्म करीब दो हजार साल पुरानी है और लंबे समय तक देश के कई हिस्सों में इसकी खेती होती रही. समय के साथ जब अधिक उत्पादन देने वाली उन्नत किस्में बाजार में आईं, तो किसानों ने पारंपरिक बीजों की जगह नई किस्मों को अपनाना शुरू कर दिया. इसके परिणामस्वरूप कई पुरातन किस्में धीरे-धीरे खेतों से गायब हो गईं.'

हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा माना जाता है इतिहास

कृषि वैज्ञानिक डॉ पंकज मित्तल का मानना है कि सोना-मोती गेहूं की किस्म का संबंध हड़प्पा सभ्यता काल से जोड़ा जाता है. प्राचीन काल में किसान स्थानीय और पारंपरिक बीजों पर आधारित खेती करते थे. इन्हीं किस्मों में से एक सोना-मोती भी मानी जाती है. इसी कारण इसे केवल एक फसल ही नहीं बल्कि भारत की कृषि संस्कृति और इतिहास की धरोहर भी माना जाता है.

स्वास्थ्य के लिहाज से भी खास

डॉ पंकज मित्तल के अनुसार सोना-मोती गेहूं पोषण के मामले में भी खास माना जाता है. इसमें शुगर की मात्रा कम होने की बात कही जाती है, जिसके कारण इसे डायबिटीज के मरीजों के लिए बेहतर विकल्प माना जाता है. इसके अलावा इसमें कई पोषक तत्व अधिक पाए जाते हैं, जो इसे सामान्य गेहूं की तुलना में स्वास्थ्य के लिए अधिक लाभकारी बनाते हैं.