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किसानों को प्राकृतिक खेती में सहयोग करेंगी कृषि सखियां, जानिए नेचुरल फार्मिंग के फायदे

प्राकृतिक खेती में सहयोग करेंगी महिलाएं ( फोटो- ETV Bharat )