किसानों को प्राकृतिक खेती में सहयोग करेंगी कृषि सखियां, जानिए नेचुरल फार्मिंग के फायदे
राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत कृषि विज्ञान केंद्र ढकरानी में कृषि सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम, कृषि सखियों ने सीखी प्राकृतिक खेती की बारीकियां
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 10, 2026 at 7:50 PM IST
विकासनगर: उत्तराखंड में प्राकृतिक खेती पर जोर दिया जा रहा है. ताकि, किसान प्राकृतिक रूप से खेती कर अपनी उपज बढ़ा सके और लोगों की थाली तक भी केमिकल रहित फल-सब्जियां पहुंच सके. इसी को लेकर कृषि विज्ञान केंद्र ढकरानी में कृषि सखियों ने प्रशिक्षण लिया. जो किसानों को प्राकृतिक खेती में सहयोग करेंगी. इस प्रशिक्षण केंद्र में कृषि विशेषज्ञ और वैज्ञानिकों ने 50 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया.
दरअसल, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन योजना के तहत कृषि विभाग की ओर से कृषि विज्ञान केंद्र ढकरानी में जिले की 50 कृषि सखियों को प्राकृतिक खेती पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया. प्रशिक्षण के दौरान केंद्र के विशेषज्ञ वैज्ञानिकों की ओर से तमाम जानकारियां दी गई. जिसमें उत्तराखंड में प्राकृतिक खेती की संभावनाएं और चुनौतियां आदि शामिल रहे. इसके तहत मुख्य कृषि अधिकारी बीएस राणा ने प्राकृतिक खेती में सरकार की ओर से मुहैया कराई जा रही योजनाओं और सुविधाओं की जानकारी दी.
डॉक्टर एके शर्मा ने बदलते मौसम में प्राकृतिक खेती के महत्व को विस्तार से बताया. खेती में मृदा स्वस्थ प्रबंधन, खेती की मूल अवधारणा, चुनौतियां, फल-सब्जियों की प्राकृतिक खेती, समूह गठन और उसके महत्व, ग्रामीण उद्यमिता महत्व, संभावित उद्योग, फसलों में आने वाले कीट एवं रोगों के प्रबंधन की जानकारी दी गई.
जीवामृत, बीजामृत बनाने की सीखी विधि: इस दौरान प्रशिक्षुओं को केंद्र की वैज्ञानिक डॉक्टर विजेता ने गाय के ताजे गोबर, गोमूत्र, पानी, गुड़, बेसन, मिट्टी से जीवामृत, बीजामृत, घनजीवामृत को बनाने की विधि बताई. साथ ही फसलों में इस्तेमाल के बारे में जानकारी दी. प्राकृतिक खेती में फसलों की सुरक्षा के लिए नीम के पत्तों से नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्नि अस्त्र आदि के निर्माण और फसलों में इसकी उपयोगिता के बारे में बताया गया.
वहीं, केंद्र के वैज्ञानिक डॉ. संजय कुमार राठी ने बताया कि इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं और युवतियों को प्राथमिकता के आधार पर कृषि सखी के रूप में चयन किया जाता है. उन्हें प्रशिक्षित कर किसानों के बीच भेजा जाता है. जो किसानों को प्राकृतिक खेती को लेकर मोटिवेट करते हैं. किसानों को जीवामृत, बीजामृत आदि से रूबरू कराएंगे.
इसके तहत कुछ किसान या किसानों के समूह बनाएंगे. जिसके लिए बायो रिसोर्स सेंटर बनाया जाएगा. वहां से किसान प्राकृतिक खेती में इस्तेमाल होने वाले पदार्थों ले जा जाएंगे. जिन्हें वो अपनी खेती में इस्तेमाल करेंगे. इससे प्राकृतिक खेती का विस्तार होगा. साथ ही उसके लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी. कृषि सखियों का इसमें बड़ा योगदान रहेगा. वो तकनीकी ज्ञान किसानों को देंगीं.
प्राकृतिक खेती के बारे में जानिए
प्राकृतिक खेती एक तरह से प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित कृषि की प्राचीन पद्धति है. जो भूमि के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखते में मदद करती है. खात बात ये है कि इसमें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं होता है. उनकी जगह देशी गाय के गोबर, गौमूत्र और प्राकृतिक संसाधनों (जीवामृत, बीजामृत) का इस्तेमाल किया जाता है. जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है. साथ ही खेती की लागत को कम करता है. इसके अलावा जहरीली फसलों से बचाकर टिकाऊ उत्पादन सुनिश्चित करता है.
कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी वैज्ञानिक डॉ अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि जिला स्तर की कृषि सखियों को यहां प्रशिक्षण दिया गया है. इस प्रशिक्षण में खासकर मैदानी एरिया कि महिलाओं को प्राकृतिक खेती के सिद्धांतों और उसके मुख्य उद्देश्य के बारे में बताया जाएगा. इन महिलाओं को जीवामृत, बीजामृत अलग तरह की जो बायो फॉर्मेशन है, उसको व्यवहारिक रूप में सिखाया भी जाएगा. उसके सांद्रता, वॉल्यूम और बायोफॉर्मूलेशन आदि को किसानों को सिखाया जाएगा.
किसानों को प्रोत्साहित करेंगी कृषि सखियां: कृषि सखी का काम फील्ड में जाकर किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित करना है. जो यहां से तकनीक सीख कर जा रही हैं, उन्हें किसानों के बीच प्रचार प्रसार करना है. ताकि, भविष्य में हम अपने खेती को प्राकृतिक तरीके से कर सकें. इससे मृदा भी स्वस्थ्य बना रहेगा और हमें भी जो उत्पाद मिलेगा, वो भी स्वास्थ्य के लाभदायक होगा.
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