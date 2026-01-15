ETV Bharat / state

1910 रुपये में कैसे जलेगा चूल्हा? सड़कों पर उतरीं कृषि और पशु सखी महिलाएं, सरकार से पूछा – हमारा कसूर क्या है?

राजधानी रायपुर के मोतीबाग में बड़ी संख्या में महिलाओं ने प्रदर्शन कर सरकार से अपना दर्द बयां किया.

1910 रुपये में कैसे जलेगा चूल्हा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 15, 2026 at 9:46 PM IST

रायपुर: सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने वाली कृषि सखी और पशु सखी महिलाएं आज खुद अपने हक के लिए सड़क पर उतर आईं हैं. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की एनआरएलएम ‘बिहान’ योजना के तहत काम कर रहीं इन महिलाओं को सिर्फ 1910 रुपये महीना मानदेय दिया जा रहा. महंगाई के इस दौर में इसी रकम से घर चलाने की मजबूरी ने उन्हें आंदोलन के लिए मजबूर कर रही है. गुरुवार को राजधानी रायपुर के मोतीबाग में बड़ी संख्या में महिलाओं ने प्रदर्शन कर सरकार से अपना दर्द बयां किया.


सरकारी योजनाओं की रीढ़, लेकिन खुद बदहाल

ग्रामीण इलाकों में लखपति दीदी योजना समेत कई केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को ज़मीन पर उतारने की जिम्मेदारी इन्हीं कृषि सखी और पशु सखी महिलाओं के कंधों पर है. सर्वे, ऑनलाइन एंट्री, रिपोर्टिंग, प्रशिक्षण, महिलाओं को जागरूक करना और किचन गार्डन जैसी गतिविधियां नियमित रूप से इन्हीं से कराई जाती है. इसके अलावा कई अन्य विभागों के अतिरिक्त काम भी इन्हें सौंप दिए जाते हैं, जिन्हें ये पूरी ईमानदारी से निभा रही हैं.

1910 रुपये में कैसे जलेगा चूल्हा (ETV Bharat)



खुद के खर्चे से सरकारी काम, फिर भी कोई सुविधा नहीं

महिलाओं का कहना है कि सरकारी कामों के लिए पूरा ऑनलाइन कार्य उन्हें अपने निजी मोबाइल से करना पड़ता है, जिसमें हर महीने 300 से 350 रुपये तक रिचार्ज पर खर्च हो जाते हैं. इसके अलावा क्लस्टर और जनपद स्तर पर बार-बार बैठकों और प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाता है, लेकिन इसके बदले कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाता. ऐसे में सवाल यह है कि जब पहले से ही कम मानदेय का बड़ा हिस्सा सरकारी काम में खर्च हो जाए, तो घर कैसे चलेगा.



“1910 रुपये में घर चलाना मजाक है”

प्रदर्शन में शामिल महिला ज्योति रानी ने कहा, सरकार नारी सशक्तिकरण की बात तो करती है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है. 1910 रुपये में न तो बच्चों की पढ़ाई हो सकती है और न ही घर का खर्च चल सकता है. ऐसे में परिवार का पालन-पोषण करना उनके लिए बेहद मुश्किल हो गया है. वे मजबूरी में आंदोलन का रास्ता चुनने को विवश हैं.

प्रदर्शनकारियों की मांगें

  • मानदेय 1910/- रु से जीने लायक सम्मानजनक स्तर तक बढ़ाया जाए.
  • मानदेय 'छत्तीसगढ़ शासन न्यूनतम वेतन अधिनियम' के अनुसार दिया जाए.
  • सभी कैडरो को मोवाइल भत्ता, नेट खर्च, दैनिक भत्ता व यात्रा भत्ता दिया जाए.
  • मानदेय प्रतिमाह दिया जाए, इसे सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाए.
  • हमें नियुक्ति पत्र दिया जाए.
  • हमारा नियमितिकरण किया जाए.

प्रदर्शनकारी महिला काजल कोसमा ने कहा, प्रदेश की महिलाओं की हालत बद से बदतर होती जा रही है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार में सिर्फ घोषणाएं हो रही हैं, जमीन पर कोई काम नहीं दिख रहा. राजधानी में प्रदर्शन करना इस बात का सबूत है कि महिलाएं कितनी परेशान और हताश हैं.



महिलाओं की मांगें और आंदोलन की चेतावनी

प्रदर्शनकारी महिलाओं ने सरकार से मानदेय में सम्मानजनक बढ़ोतरी, नियमित भुगतान, यात्रा भत्ता और ऑनलाइन काम के लिए अलग से सुविधा या भत्ता देने की मांग की है. चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द फैसला नहीं लिया गया, तो यह आंदोलन आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश में फैलाया जाएगा.

RAIPUR
PANCHAYAT AND RURAL DEVELOPMENT
NRLM BIHAN SCHEME
लखपति दीदी योजना
KRISHI AND PASHU SAKHI

संपादक की पसंद

