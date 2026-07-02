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फरीदाबाद पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, बोले- "राम मंदिर मामले में दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई"

फरीदाबाद पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ( ETV Bharat )