कृष्णपाल गुर्जर का राहुल गांधी पर निशाना, बोले- चुनाव में कई हार के बाद मानसिक संतुलन खो चुके हैं नेता प्रतिपक्ष

सोनीपत: केंद्र सरकार की तरफ से सोनीपत में रोजगार मेले का आयोजन किया गया. खेवड़ा गांव स्थित सीआरपीएफ कैंप में भी रोजगार मेले का आयोजन हुआ. जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने शिरकत की. इस मौके पर 103 युवाओं को सरकार द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से युवाओं से बातचीत की.

सोनीपत में रोजगार मेला: सोनीपत रोजगार मेले में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने 103 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए. उन्होंने कहा कि "पूरे भारत में 45 जगह ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए गए. 11 सालों में करीब 11 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है और अन्य निजी क्षेत्रों में करोड़ों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं, देशभर में 61 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है."

कृष्णपाल गुर्जर का राहुल गांधी पर निशाना (Etv Bharat)

कृष्णपाल गुर्जर का राहुल गांधी पर निशाना: केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा "चुनाव में कई हार के बाद राहुल गांधी का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है. वो विदेशों में जाकर भारत और भारत की सेना की बदनामी करते हैं. देश के बारे में दुष्प्रचार करना उनकी आदत में शुमार हो चुका है."