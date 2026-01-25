ETV Bharat / state

कृष्णपाल गुर्जर का राहुल गांधी पर निशाना, बोले- चुनाव में कई हार के बाद मानसिक संतुलन खो चुके हैं नेता प्रतिपक्ष

Krishan Pal Gurjar on Rahul Gandhi: सोनीपत में रोजगार मेले का आयोजन किया गया. केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा.

Krishan Pal Gurjar on Rahul Gandhi
Krishan Pal Gurjar on Rahul Gandhi (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 25, 2026 at 9:13 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सोनीपत: केंद्र सरकार की तरफ से सोनीपत में रोजगार मेले का आयोजन किया गया. खेवड़ा गांव स्थित सीआरपीएफ कैंप में भी रोजगार मेले का आयोजन हुआ. जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने शिरकत की. इस मौके पर 103 युवाओं को सरकार द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से युवाओं से बातचीत की.

सोनीपत में रोजगार मेला: सोनीपत रोजगार मेले में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने 103 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए. उन्होंने कहा कि "पूरे भारत में 45 जगह ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए गए. 11 सालों में करीब 11 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है और अन्य निजी क्षेत्रों में करोड़ों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं, देशभर में 61 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है."

कृष्णपाल गुर्जर का राहुल गांधी पर निशाना (Etv Bharat)

कृष्णपाल गुर्जर का राहुल गांधी पर निशाना: केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा "चुनाव में कई हार के बाद राहुल गांधी का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है. वो विदेशों में जाकर भारत और भारत की सेना की बदनामी करते हैं. देश के बारे में दुष्प्रचार करना उनकी आदत में शुमार हो चुका है."

मौनी अमावस्या स्नान के बवाल पर दी प्रतिक्रिया: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मौनी अमावस्या स्नान पर बवाल पर कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि सरकार और हमारी नेताओं के लिए सनातन धर्म सबसे सर्वोपरि है, कभी मोदी और योगी सरकार में सनातनियों के अपमान की कल्पना कोई भी नहीं कर सकता है. कोई छोटी मोटी बात है तो उसका समाधान निकल जाएगा.

'बीजेपी ने नहीं मतभेद': दक्षिण हरियाणा के नेताओं के बीच चली आ रही खींचतान की खबरों पर कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कोई भी मतभेद नहीं है. सभी नेता अपनी बात सलीके से रखते हैं.

ये भी पढ़ें- 'कांग्रेस अभी तक नहीं संभली और ना ही उनके पास कोई मुद्दे हैं, वो विपक्ष के तौर पर अपना दायित्व निभाने लायक नहीं'- श्रुति चौधरी

ये भी पढ़ें- "हरियाणा सरकार अनुसूचित जाति विरोधी, पंचकूला और अंबाला में घटाए आरक्षित वार्ड", कांग्रेस सांसद का बीजेपी पर निशाना

TAGGED:

JOB FAIR IN SONIPAT
KRISHAN PAL GURJAR
RAHUL GANDHI
सोनीपत में रोजगार मेला
KRISHAN PAL GURJAR ON RAHUL GANDHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.