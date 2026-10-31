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दिल्ली रैली को लेकर इंडिया ब्लॉक पर कृष्णपाल गुर्जर का वार, बोले-'प्रदर्शन के नाम पर अराजकता फैलाने का अधिकार किसी को नहीं है'

पांचवें सांसद खेल महोत्सव में शामिल हुए कृष्णपाल गुर्जर ( ETV Bharat )

फरीदाबादः दिल्ली में 1 नवंबर को इंडिया ब्लाक की दिल्ली रैली लेकर भाजपा के तमाम नेता कांग्रेस पर हमलावर हैं. कांग्रेस की ओर से आयोजित होने वाली ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ रैली को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि "लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने और विरोध करने का अधिकार है, लेकिन प्रदर्शन के नाम पर अराजकता फैलाने का अधिकार किसी को नहीं है."

पांचवां सांसद खेल महोत्सव (ETV Bharat) 'अराजकता फैलाकर विकास की गति को रोकना चाहता है विपक्ष': कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि "कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों की मंशा अब साफ दिखाई देने लगी है. ये लोग देश में अराजकता फैलाकर विकास की गति को रोकना चाहते हैं. भारत विरोधी ताकतें देश के बाहर भी हैं और भीतर भी, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की लगातार हो रही तरक्की हजम नहीं हो रही." उन्होंने कहा कि विपक्ष अपनी मंशा में कभी कामयाब नहीं होगा. देश में सत्ता परिवर्तन हमेशा जनता के जनादेश और मताधिकार से हुआ है, न कि अराजकता फैलाकर. वर्तमान परिस्थितियों में विपक्ष की सत्ता में वापसी की संभावना दूर-दूर तक नजर नहीं आती है.