कृषक उन्नति योजना: धान से लेकर गन्ना और दलहन-तिलहन के समर्थन मूल्य पर खरीदी को लेकर सरकार का फोकस
धमतरी में शिवरतन शर्मा ने श्री अन्न (मिलेट्स) के उपार्जन को लेकर सरकार की उपलब्धियां गिनाईं. अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 21, 2026 at 8:51 PM IST
धमतरी: पूर्व विधायक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिवरतन शर्मा शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर धमतरी पहुंचे. यहां जिला भाजपा कार्यालय में उन्होने प्रेस कांफ्रेंस की. प्रेस कांफ्रेंस के दौरान शिवरतन शर्मा ने छत्तीसगढ़ में चल रहे कृषि कार्यों को लेकर विस्तार से चर्चा की. शिवरतन शर्मा ने कहा कि ये सरकार गांव, गरीब और किसानों की सरकार है. राज्य सरकार जनता के हित और किसानों की भलाई को लेकर चलती है.
कृषक उन्नति योजना
बीजेपी नेता शिवरतन शर्मा ने कहा, ''कृषक उन्नति योजना, गन्ना प्रोत्साहन राशि, दलहन-तिलहन के समर्थन मूल्य पर खरीदी और श्री अन्न (मिलेट्स) के उपार्जन को लेकर सरकार की उपलब्धियां सबके सामने हैं. कृषक उन्नति योजना के तहत अब किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता राशि देने का निर्णय सरकार ने लिया है. पहले किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की खरीदी कर 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर और न्यूनतम समर्थन मूल्य की अंतर की राशि दी जाती थी. नई व्यवस्था में प्रति एकड़ एक समान सहायता राशि देने से किसानों को अपनी जरूरत के अनुसार धान बेचने की स्वतंत्रता मिल रही है. कम मात्रा में धान विक्रय करने वाले किसानों को भी निर्धारित सहायता राशि का लाभ मिल रहा है.''
सरकार फसल विविधीकरण (बदलाव) को भी प्रोत्साहित कर रही है. धान के स्थान पर दूसरी फसल लेने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि 11 हजार से बढ़ाकर 15 हजार प्रति एकड़ किए जाने का प्रावधान है. इस योजना के तहत अब तक 52 हजार से अधिक किसानों ने 28 हजार हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में पंजीयन कराया है. वहीं दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास जैसी फसलों के लिए प्रति एकड़ 10 हजार रुपये सहायता का प्रावधान है. इस श्रेणी में 4 लाख 26 हजार 185 किसानों का 2 लाख 6 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में पंजीयन हो चुका है: शिवरतन शर्मा, वरिष्ठ भाजपा नेता
35 हजार 904 करोड़ 90 लाख का भुगतान हुआ
बीजेपी नेता शिवरतन शर्मा ने कहा, ''खरीफ 2023 से खरीफ 2025 तक प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को कृषक उन्नति योजना के तहत कुल 35 हजार 904 करोड़ 90 लाख का भुगतान किया गया है. इसमें खरीफ 2023 में 13,289 करोड़, खरीफ 2024 में 11,976 करोड़ और खरीफ 2025 में 10,639 करोड़ रुपये किसानों को दिए गए.''
हमारी सरकार ने प्रदेश के सभी धान किसानों को ₹13,839 प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है. इससे लघु, सीमांत एवं बीज उत्पादक धान किसानों को भी समान दर से आदान सहायता मिलेगी. इससे उनको अपनी मेहनत का पूरा लाभ और खेती को मजबूत आधार मिलेगा. किसानों की मेहनत का मान बढ़ाना और उनके जीवन में खुशहाली लाना सुशासन सरकार की किसान-केंद्रित नीतियों का लक्ष्य है: विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री
गन्ना किसानों के हित में सरकार ने गन्ने का उपार्जन मूल्य 355 रुपये से बढ़ाकर 425 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है. केंद्र द्वारा तय उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) और राज्य के उपार्जन मूल्य के अंतर की राशि गन्ना प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाती है. शक्कर की रिकवरी के आधार पर कवर्धा, पंडरिया और बालोद के किसानों को निर्धारित दर से अतिरिक्त भुगतान भी मिल रहा है. कवर्धा में 488.67 रुपये, पंडरिया में 455.10 रुपये, बालोद में 432.62 रुपये और सूरजपुर में 425 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जा रहा है: शिवरतन शर्मा, वरिष्ठ भाजपा नेता
गन्ना किसानों को मिलेगी राहत
शिवरतन शर्मा ने बताया, ''छत्तीसगढ़ में गन्ने का भुगतान अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है. औसतन 300 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन होने पर गन्ना किसानों को करीब 21 हजार रुपये प्रति एकड़ प्राप्त हो सकते हैं, जो धान के लिए निर्धारित आदान सहायता राशि से अधिक है.''
दलहन-तिलहन की समर्थन मूल्य पर खरीदी
प्रेस कांफ्रेंस में शिवरतन शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के तहत दलहन और तिलहन फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है. खरीफ में अरहर, सोयाबीन, उड़द, मूंग और मूंगफली तथा रबी में चना, मसूर और सरसों का उपार्जन किया जाता है. उन्होंने बताया कि वर्ष 2025-26 में प्रदेश के 29 जिलों में 273 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से अरहर, सोयाबीन, चना, मसूर और सरसों की कुल 3 लाख 72 हजार 39 क्विंटल खरीदी की गई. इसके एवज में किसानों को 219.08 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया. इसमें अकेले चना की 3 लाख 54 हजार 127 क्विंटल खरीदी कर 24 हजार 257 किसानों को 207.59 करोड़ दिए गए.
15 दिसंबर से कोदो, कुटकी और रागी की होगी खरीदी
श्री अन्न उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में मार्कफेड के माध्यम से कोदो, कुटकी और रागी का उपार्जन किया जाएगा. खरीदी 15 दिसंबर 2026 से 15 फरवरी 2027 तक प्रस्तावित है. इसके लिए उपार्जन केंद्र निर्धारित किए जा रहे हैं. रागी की खरीदी केंद्र सरकार के समर्थन मूल्य पर तथा कोदो-कुटकी की खरीदी राज्य सरकार द्वारा तय दरों पर की जाएगी. उपार्जित मिलेट्स को मांग और उपलब्धता के अनुसार आंगनबाड़ियों, माध्यमिक स्कूलों तथा अन्य सरकारी, निजी और प्रसंस्करण संस्थाओं तक पहुंचाया जाएगा. शिवरतन शर्मा ने कहा, ''सरकार की इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, खेती को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और धान के साथ-साथ वैकल्पिक फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करना है.''
क्या है कृषक उन्नति योजना जानिए
कृषक उन्नति योजना छत्तीसगढ़ सरकार की एक प्रमुख कृषि योजना है, जिसके तहत किसानों को फसल उत्पादन और फसल विविधीकरण के लिए आर्थिक सहायता (DBT) दी जाती है.
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