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कृषक उन्नति योजना: धान से लेकर गन्ना और दलहन-तिलहन के समर्थन मूल्य पर खरीदी को लेकर सरकार का फोकस

कृषक उन्नति योजना ( ETV Bharat )

धमतरी: पूर्व विधायक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिवरतन शर्मा शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर धमतरी पहुंचे. यहां जिला भाजपा कार्यालय में उन्होने प्रेस कांफ्रेंस की. प्रेस कांफ्रेंस के दौरान शिवरतन शर्मा ने छत्तीसगढ़ में चल रहे कृषि कार्यों को लेकर विस्तार से चर्चा की. शिवरतन शर्मा ने कहा कि ये सरकार गांव, गरीब और किसानों की सरकार है. राज्य सरकार जनता के हित और किसानों की भलाई को लेकर चलती है.

कृषक उन्नति योजना बीजेपी नेता शिवरतन शर्मा ने कहा, ''कृषक उन्नति योजना, गन्ना प्रोत्साहन राशि, दलहन-तिलहन के समर्थन मूल्य पर खरीदी और श्री अन्न (मिलेट्स) के उपार्जन को लेकर सरकार की उपलब्धियां सबके सामने हैं. कृषक उन्नति योजना के तहत अब किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता राशि देने का निर्णय सरकार ने लिया है. पहले किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की खरीदी कर 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर और न्यूनतम समर्थन मूल्य की अंतर की राशि दी जाती थी. नई व्यवस्था में प्रति एकड़ एक समान सहायता राशि देने से किसानों को अपनी जरूरत के अनुसार धान बेचने की स्वतंत्रता मिल रही है. कम मात्रा में धान विक्रय करने वाले किसानों को भी निर्धारित सहायता राशि का लाभ मिल रहा है.''