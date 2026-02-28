ETV Bharat / state

कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को मिली बोनस राशि, सीएम साय ने वर्चुअली दिया होली गिफ्ट

सूरजपुर : कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को होली का विशेष उपहार देते हुए बोनस की बड़ी राशि उनके खातों में हस्तांतरित की है. राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत प्रदेश के 25 लाख 28 हजार किसानों को कुल 10 हजार 324 करोड़ रुपए की बोनस राशि ऑनलाइन माध्यम से दी गई.

'किसानों को सशक्त बनाने सरकार की कोशिश'

इस अवसर पर सीएम विष्णुदेव साय ने बिल्हा से वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए राज्य के सभी विकासखंडों में किसानों के खातों में राशि ट्रांसफर की. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है.होली पर्व पर दी गई यह सौगात किसानों के लिए राहत और उत्साह का कारण बनेगी. इस संबंध में जिला कृषि अधिकारी संपदा पैकरा ने बताया कि बोनस की यह राशि किसानों के लिए काफी सहायक सिद्ध होगी