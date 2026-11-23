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कृषक उन्नति योजना: छत्तीसगढ़ बीजेपी किसान मोर्चा ने गिनाए फायदे, 15 हजार प्रोत्साहन राशि को बताया बड़ी मदद

सुकमा/बलरामपुर: भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने आज सभी जिलों में धान खरीदी को लेकर प्रेसवार्ता की. प्रेस कांफ्रेंस में शामिल नेताओं ने धान खरीदी से किसानों को मिल रही सुविधाओं की उपलब्धियां गिनाई. मीडिया से चर्चा के दौरान बीजेपी नेताओं ने कहा, ''बीजेपी की विष्णु देव साय सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है. पार्टी नेताओं ने गिनाया कि सरकार न सिर्फ 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी कर रही है, बल्कि 15 हजार रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि भी किसानों को दे रही है.''

बीजेपी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष डमरूनाग ने कहा, ''सरकार का उद्देश्य किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाना और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है. सरकार की इस योजना का लाभ भी किसानों को बखूबी मिल रहा है. किसान आर्थिक रुप से मजबूत भी हुए हैं.'' जिला अध्यक्ष धनीराम बारसे ने कहा, खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेश में 15 नवंबर से धान खरीदी जारी है. सरकार किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से धान खरीद रही है.''

किसानों को सशक्त कर रही सरकार: किसान मोर्चा, बीजेपी

बीजेपी नेताओं ने कहा, ''यदि किसी किसान की फसल प्राकृतिक कारणों, कम बारिश या मौसम की मार से 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम होती है, तब भी उसे 13,839 रुपये प्रति एकड़ की पूरी आदान सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है. जिससे विपरीत परिस्थितियों में भी किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी,''

160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य

प्रेस कांफ्रेंस में शामिल नेताओं ने कहा, ''प्रदेश सरकार ने इस वर्ष 160 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया है. इसके लिए खरीदी केंद्रों में बारदाना, तौल कांटा, कंप्यूटर, इंटरनेट और भुगतान जैसी व्यवस्थाओं को मजबूत किया गया. पिछले तीन वर्षों से किसानों के खातों में सीधे सहायता राशि पहुंचाई जा रही है.''

धान के अलावा दूसरी फसलों पर भी सरकार का फोकस

भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा, ''सरकार अब फसल विविधीकरण को भी बढ़ावा दे रही है. मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो-कुटकी और दलहन-तिलहन जैसी फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है. फसल विविधीकरण अपनाने वाले किसानों को 15 हजार रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि देने की तैयारी है.'' बारसे ने कहा कि पहले जब ये इलाका नक्सल प्रभावित हुआ करता था, तब कई दिक्कतें सामने आती थी. लेकिन अब हालात बदल चुके हैं. कई नए खरीदी केंद्र बनाए गए हैं और सड़क निर्माण की वजह से लोग आराम से फसल लेकर केंद्र तक पहुंच रहे हैं.

बलरामपुर में रामसेवक पैकरा ने गिनाए फायदे

बलरामपुर में कृषक उन्नति योजना के संबंध में वन विकास निगम के अध्यक्ष रामसेवक पैकरा ने धान खरीदी से किसानों को मिल रही सुविधाओं की उपलब्धियां गिनाई. उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा, " बीजेपी की विष्णु देव साय सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है. पार्टी नेताओं ने गिनाया कि सरकार न सिर्फ 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी कर रही है, बल्कि 15 हजार रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि भी किसानों को दे रही है.''