केपी ट्रस्ट चुनाव विवाद; डॉ. सुशील सिन्हा की विशेष अपील भी खारिज

मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने दिया आदेश.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Photo credit: ETV Bharat)
Published : February 4, 2026 at 9:12 PM IST

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कायस्थ पाठशाला (केपी) ट्रस्ट के अध्यक्ष पद के चुनाव में पुनर्गणना मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली डॉ. सुशील सिन्हा की विशेष अपील खारिज कर दी है. यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने दिया है. खंडपीठ ने कहा कि एकल पीठ के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है.

गौरतलब है कि डॉ सुनील सिन्हा और चौधरी राघवेंद्र नारायण सिंह ने केपी ट्रस्ट के चुनाव में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी थे. इसका मतदान 25 दिसंबर 2023 को हुआ. अगले दिन हुई मतगणना में अपीलार्थी डॉ. सुशील सिन्हा को सबसे अधिक वोट प्राप्त होने के कारण अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया. चौधरी राघवेन्द्र नाथ सिंह ने मतगणना को चुनौती दी.

बाद में एसडीएम के 22 मार्च 2025 के आदेश पर पुनमर्तगणना कराई गई और राघवेंद्र नाथ सिंह को विजयी घोषित कर सहायक रजिस्ट्रार ने 28 मार्च 2025 को प्रमाण पत्र जारी किया. इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन एकल पीठ ने 15 नवंबर 2025 को याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद डॉ सुशील सिन्हा ने विशेष अपील दाखिल कर यह मांग भी की थी कि चौधरी राघवेन्द्र नाथ सिंह को अध्यक्ष पद से हटाया जाए और जब तक फैसला नहीं हो जाता, तब तक उन्हें अध्यक्ष पद पर कार्य करने से रोका जाए.

अपीलार्थी के अधिवक्ताओं का कहना था कि सेक्शन 25(2) के प्रावधानों को अनदेखा किया है और गलत तरीके से माना है कि पुनर्गणना के बाद एक उम्मीदवार को दूसरे के स्थान पर घोषित किया जा सकता है, वह भी बिना नए चुनाव के. सहायक रजिस्ट्रार के पास चुनाव रद्द करने या किसी को निर्वाचित घोषित करने की शक्ति नहीं है. यदि सक्षम प्राधिकारी ने चुनाव रद्द किया है तो सहायक रजिस्ट्रार को सेक्शन 25(2) के तहत नए चुनाव के लिए बैठक बुलानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया इसलिए उनका आदेश अवैध हो जाता है.

सक्षम प्राधिकारी को सहायक रजिस्ट्रार को पुनर्गणना के लिए निर्देश देना चाहिए था और फिर रिकॉर्ड अपने पास मंगाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. दोनों ने चुनाव के बाद हारने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित कर अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है, जो केवल हाईकोर्ट के पास है.

राज्य सरकार व चौधरी राघवेन्द्र नाथ सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आरके ओझा व प्रभाकर अवस्थी और एडवोकेट वरद नाथ ने कहा कि अपीलार्थी ने एक ओर तो प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी के आदेश को अपील में चुनौती दी है जो कमिश्नर के पास लंबित है और दूसरी ओर सहायक रजिस्ट्रार के आदेश को याचिका में चुनौती दी. साथ ही मतगणना में 148 वैध मतों की गिनती नहीं की गई थी, इसलिए सही तरीके से पुनर्गणना का आदेश दिया गया था.

पुनर्गणना में अपीलार्थी 77 मतों से चुनाव हार गए थे. उन्होंने पुनर्गणना के परिणाम को कभी चुनौती नहीं दी, इसलिए चुनाव प्रमाण पत्र के खिलाफ याचिका उचित नहीं थी. सहायक रजिस्ट्रार ने उनके नाम को रजिस्टर कर लिया है और हस्ताक्षर भी प्रमाणित कर दिए गए हैं, इसलिए डॉ. सुशील सिन्हा को कोई राहत नहीं दी जा सकती.

