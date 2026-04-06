ETV Bharat / state

पेड़ के नीचे शुरू हुआ सपना: बिरसा शिक्षा निकेतन में केपी डे ने बदल दी 600 जिंदगियों की राह, पढ़ाई में पैसा नहीं बनता रुकावट

रांची : झारखंड की राजधानी रांची के जगन्नाथ मंदिर के आसपास की बस्ती में आज सुबह का दृश्य बदल चुका है. जहां कभी बच्चे बिना दिशा के गलियों में भटकते थे, वहीं अब उनके हाथों में किताबें हैं और आंखों में सपने. इस बदलाव के केंद्र में हैं पश्चिम बंगाल के बर्दवान से आए केपी डे, जिन्हें यहां हर कोई “सर” कहकर बुलाता है. यह कहानी किसी योजना या सरकारी अभियान की नहीं, बल्कि एक इंसान के उस फैसले की है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक बस्ती के नाम कर दी.

साल 1982 में केपी डे पहली बार अपने बड़े भाई के साथ रांची आए थे, जो एचईसी में इंजीनियर थे. जगन्नाथ मंदिर के दर्शन के दौरान उनकी नजर आसपास की स्लम बस्तियों पर पड़ी. टूटी झोपड़ियां, अभाव में जीते परिवार और शिक्षा से दूर बच्चे यह दृश्य उन्हें भीतर तक झकझोर गया. उसी क्षण उन्होंने तय कर लिया कि वे इन बच्चों के लिए कुछ करेंगे. जब उन्होंने यह बात अपने परिवार को बताई, तो विरोध हुआ. परिवार चाहता था कि वे सुरक्षित जीवन जिएं, लेकिन केपी डे ने तय कर लिया था कि उनका रास्ता अब अलग होगा. अंततः उन्होंने रांची की उसी बस्ती को अपना घर बना लिया.

केपी डे ने बदल दी 600 जिंदगियों की राह (Etv Bharat)

साल 1992 में एक पेड़ के नीचे चार बच्चों के साथ पढ़ाई की शुरुआत हुई. न कोई संसाधन, न कोई भवन सिर्फ एक शिक्षक और सीखने की जिद. धीरे-धीरे बच्चे बढ़ते गए और बस्ती के लोग भी इस प्रयास से जुड़ने लगे. कोई कुछ रुपये देता, तो कोई चावल या जरूरत का सामान. इसी छोटे-छोटे सहयोग से यह पहल आगे बढ़ती रही. इस दौरान केपी डे ने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी. उन्होंने ग्रेजुएशन पूरा किया और बाद में होम्योपैथी की पढ़ाई कर डॉक्टर बने. दिन में बच्चों को पढ़ाना और बाकी समय मरीजों का इलाज करना उनकी दिनचर्या बन गई, और जो भी आय होती, वह फिर इसी बस्ती और बच्चों पर खर्च हो जाती.समय के साथ उनके इस प्रयास को पहचान मिलने लगी. एचईसी के कुछ अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने सहयोग किया, जिससे एक छोटे कमरे का स्कूल बन सका.

केपी डे (Etv Bharat)

सीमेंट की चादर (एडवेस्टर की छत) वाले इस कमरे ने उस बड़े बदलाव की नींव रखी, जो आज बिरसा शिक्षा निकेतन के रूप में सामने है. वर्तमान में इस स्कूल में 600 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं और कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई व्यवस्थित रूप से अलग-अलग कमरों में कराई जाती है. हर कक्षा में शिक्षक मौजूद हैं और पढ़ाई का माहौल पूरी तरह अनुशासित है.

इस स्कूल की सबसे खास बात इसकी सोच है. यहां फीस तय नहीं है जो जितना दे सकता है, उतना देता है और जो नहीं दे सकता, उसके लिए शिक्षा पूरी तरह निशुल्क है. बच्चों को मिड-डे मील की तरह भोजन भी दिया जाता है, ताकि भूख उनकी पढ़ाई में बाधा न बने. साथ ही हर बच्चे को संगीत की ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे उनका आत्मविश्वास और व्यक्तित्व दोनों विकसित हो सके.