झारखंड T20 क्रिकेट लीग: चौथे दिन कोयलांचल सुपर किंग्स और छोटा नागपुर रॉयल्स की शानदार जीत
झारखंड T20 क्रिकेट लीग के चौथे दिन कोयलाांचल सुपर किंग्स और छोटा नागपुर रॉयल्स ने शानदार जीत दर्ज की.
Published : June 14, 2026 at 7:46 AM IST
रांची: JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में आयोजित झारखंड T20 क्रिकेट लीग के चौथे दिन क्रिकेट प्रेमियों को लगातार रोमांचक मुकाबले देखने को मिले. दिन के दोनों मैचों में कोयलांचल सुपर किंग्स और छोटा नागपुर रॉयल्स ने दबाव के क्षणों में शानदार प्रदर्शन करते हुए करीबी मुकाबले अपने नाम किए और दो-दो महत्वपूर्ण अंक अर्जित किए.
कोयलांचल सुपर किंग्स की शानदार जीत
पहले मुकाबले में कोयलांचल सुपर किंग्स का सामना रांची टाइटंस से हुआ. भारी बारिश के कारण खेल बाधित होने से पहले सुपर किंग्स ने 16.4 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 142 रन बनाए. टीम की ओर से शरनदीप सिंह भाटिया ने जिम्मेदारी भरी बल्लेबाजी करते हुए 50 गेंदों पर नाबाद 74 रन बनाए.
वहीं, रॉबिन मिंज ने 21 रनों की तेजतर्रार पारी खेलकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. बारिश के बाद डकवर्थ-लुईस-स्टर्न (DLS) नियम के तहत रांची टाइटन्स को 7 ओवर में 82 रनों का संशोधित लक्ष्य मिला. लक्ष्य का पीछा करते हुए टाइटंस ने अंत तक संघर्ष किया, लेकिन टीम 4 विकेट पर 78 रन ही बना सकी और मुकाबला 3 रन से गंवा बैठी.
टाइटंस की ओर से श्रेष्ठ (नाबाद 28 रन) और सत्य सेतु (28 रन) ने जीत के लिए भरपूर प्रयास किया, लेकिन टीम को सफलता नहीं मिल सकी. कोयलांचल सुपर किंग्स की जीत में हर्ष राज का योगदान निर्णायक रहा. उन्होंने दबाव की स्थिति में शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट पर 18 रन दिए. उनके इस बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया.
संथाल स्ट्राइकर्स और छोटा नागपुर रॉयल्स के बीच दूसरा मुकाबला
दूसरे मुकाबले में संथाल स्ट्राइकर्स और छोटा नागपुर रॉयल्स आमने-सामने थे. पहले बल्लेबाजी करते हुए संथाल स्ट्राइकर्स ने 8 विकेट पर 168 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया. टीम की ओर से सुमित कुमार ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 60 रन बनाए. उन्होंने कुमार सूरज के साथ मिलकर टीम को मजबूत आधार प्रदान किया.
रॉयल्स की ओर से सुप्रियो चक्रवर्ती ने घातक गेंदबाजी का प्रदर्शन किया. उन्होंने अपने चार ओवर के स्पेल में 25 रन देकर 4 विकेट झटके. खास बात यह रही कि उनके स्पेल में झारखंड T20 क्रिकेट लीग की पहली हैट्रिक भी शामिल रही, जिससे उन्होंने टूर्नामेंट के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया. उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें भी ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ का पुरस्कार दिया गया.
169 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी छोटा नागपुर रॉयल्स की शुरुआत अच्छी रही. विराट सिंह ने 51 रन और अविनाश कुमार ने 54 रनों की शानदार अर्धशतकीय पारियां खेलीं. इसके अलावा मोहित कुमार ने 26 गेंदों पर 35 रनों की उपयोगी पारी खेलकर टीम की जीत की राह आसान बनाई.
मुकाबला आखिरी गेंद तक रोमांच से भरपूर रहा और रॉयल्स ने 7 विकेट खोकर 172 रन बनाते हुए 3 विकेट से यादगार जीत दर्ज कर ली. झारखंड T20 क्रिकेट लीग के चौथे दिन खेले गए दोनों मुकाबलों ने दर्शकों को भरपूर रोमांच दिया और टूर्नामेंट को और अधिक प्रतिस्पर्धी बना दिया.
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