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झारखंड टी-20 क्रिकेट लीग: कोयलांचल सुपर किंग्स का अजेय अभियान जारी

रांचीः झारखंड टी-20 क्रिकेट लीग 2026 में कोयलांचल सुपर किंग्स का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है. टीम ने टूर्नामेंट में अपनी लगातार तीसरी जीत दर्ज करते हुए रांची टाइटन्स को रोमांचक मुकाबले में डकवर्थ-लुईस-स्टर्न (DLS) मेथड के आधार पर तीन रन से पराजित कर दिया.

जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में खेले गए इस मुकाबले में बारिश ने खेल को प्रभावित किया. इसके बावजूद दर्शकों को एक बेहद रोमांचक मैच देखने को मिला.

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी कोयलांचल सुपर किंग्स की शुरुआत संतुलित रही. टीम की ओर से एक बार फिर भरोसेमंद बल्लेबाज शरनदीप सिंह भाटिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए नाबाद 74 रन की बेहतरीन पारी खेली. उन्होंने 50 गेंदों का सामना करते हुए कई आकर्षक शॉट लगाए और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. खास बात यह रही कि टूर्नामेंट के पहले तीन मैचों में यह उनका लगातार तीसरा 70 से अधिक रन का स्कोर रहा, जिससे उनकी शानदार फॉर्म का अंदाजा लगाया जा सकता है.

रांची में क्रिकेट का रोमांंच (सौ. JSCA)

शरनदीप को विकेटकीपर बल्लेबाज रॉबिन मिंज का भी अच्छा साथ मिला. रॉबिन ने केवल 15 गेंदों में 21 रन बनाकर रन गति को बनाए रखा और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया. हालांकि, पारी के दौरान बारिश ने दस्तक दे दी, जिसके कारण खेल को रोकना पड़ा. बारिश के चलते सुपर किंग्स की पारी 16.4 ओवर में 142 रन पर तीन विकेट के नुकसान पर समाप्त घोषित कर दी गई.