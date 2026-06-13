झारखंड टी-20 क्रिकेट लीग: कोयलांचल सुपर किंग्स का अजेय अभियान जारी
झारखंड टी-20 क्रिकेट लीग में कोयलांचल सुपर किंग्स रांची टाइटन्स को हराया.
Published : June 13, 2026 at 10:50 PM IST
रांचीः झारखंड टी-20 क्रिकेट लीग 2026 में कोयलांचल सुपर किंग्स का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है. टीम ने टूर्नामेंट में अपनी लगातार तीसरी जीत दर्ज करते हुए रांची टाइटन्स को रोमांचक मुकाबले में डकवर्थ-लुईस-स्टर्न (DLS) मेथड के आधार पर तीन रन से पराजित कर दिया.
जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में खेले गए इस मुकाबले में बारिश ने खेल को प्रभावित किया. इसके बावजूद दर्शकों को एक बेहद रोमांचक मैच देखने को मिला.
टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी कोयलांचल सुपर किंग्स की शुरुआत संतुलित रही. टीम की ओर से एक बार फिर भरोसेमंद बल्लेबाज शरनदीप सिंह भाटिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए नाबाद 74 रन की बेहतरीन पारी खेली. उन्होंने 50 गेंदों का सामना करते हुए कई आकर्षक शॉट लगाए और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. खास बात यह रही कि टूर्नामेंट के पहले तीन मैचों में यह उनका लगातार तीसरा 70 से अधिक रन का स्कोर रहा, जिससे उनकी शानदार फॉर्म का अंदाजा लगाया जा सकता है.
शरनदीप को विकेटकीपर बल्लेबाज रॉबिन मिंज का भी अच्छा साथ मिला. रॉबिन ने केवल 15 गेंदों में 21 रन बनाकर रन गति को बनाए रखा और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया. हालांकि, पारी के दौरान बारिश ने दस्तक दे दी, जिसके कारण खेल को रोकना पड़ा. बारिश के चलते सुपर किंग्स की पारी 16.4 ओवर में 142 रन पर तीन विकेट के नुकसान पर समाप्त घोषित कर दी गई.
बारिश के बाद मैच दोबारा शुरू होने पर DLS मेथड के तहत रांची टाइटन्स को 7 ओवर में 82 रन का संशोधित लक्ष्य मिला. लक्ष्य का पीछा करते हुए टाइटन्स के बल्लेबाजों ने आक्रामक अंदाज अपनाया और शुरुआत से ही तेज रन बनाए. श्रेष्ठ ने नाबाद 28 रन और सत्य सेतु ने 28 रन की उपयोगी पारी खेली. वहीं ओपनर शिखर मोहन ने मात्र छह गेंदों में 16 रन बनाकर टीम को तेज शुरुआत दिलाई.
इसके बावजूद रांची टाइटन्स निर्धारित 7 ओवर में चार विकेट खोकर 78 रन ही बना सकी और लक्ष्य से तीन रन पीछे रह गई. कोयलांचल सुपर किंग्स की ओर से हर्ष राज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए मैच का रुख पलट दिया. उन्होंने अपने दो ओवर के स्पेल में 18 रन देकर तीन महत्वपूर्ण विकेट झटके. उनके इस बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया.
इस जीत के साथ कोयलांचल सुपर किंग्स ने अंक तालिका में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है तथा खिताब की प्रबल दावेदार के रूप में अपनी दावेदारी भी पेश कर दी है.
इसे भी पढ़ें- झारखंड टी20 क्रिकेट लीग: कोयलांचल सुपर किंग्स की लगातार दूसरी जीत
इसे भी पढ़ें- झारखंड टी-20 लीग: जमशेदपुर स्टीलर्स ने धनबाद डायमंड्स को 7 रन से हराया
इसे भी पढ़ें- झारखंड टी-20 लीग: रांची टाइटंस ने संथाल स्ट्राइकर्स को 42 रन से हराया