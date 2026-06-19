झारखंड टी-20 क्रिकेट लीग: VJD मेथड से मैच का फैसला, कोयलांचल सुपर किंग्स को मिली जीत
झारखंड टी-20 क्रिकेट लीग में कोयलांचल सुपर किंग्स ने धनबाद डायमंड्स को हरा दिया.
Published : June 19, 2026 at 9:41 PM IST
रांचीः JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में बारिश से प्रभावित मुकाबले में कोयलांचल सुपर किंग्स ने धनबाद डायमंड्स को सात विकेट से हराकर झारखंड टी-20 क्रिकेट लीग 2026 में अपनी पांचवीं जीत दर्ज की. बारिश के कारण मैच को 17-17 ओवर का कर दिया गया था लेकिन इससे खिलाड़ियों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी.
टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने उतरी कोयलांचल सुपर किंग्स ने धनबाद डायमंड्स को निर्धारित 17 ओवर में 7 विकेट पर 151 रन तक सीमित रखा. धनबाद की ओर से राम रौशन शरण ने 33 गेंदों पर 45 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली, जबकि विशेष दत्ता ने 24 गेंदों में 44 रन बनाकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में योगदान दिया.
कोयलांचल सुपर किंग्स की गेंदबाजी में जुनैद अशरफ सबसे सफल रहे. उन्होंने अपने तीन ओवर में महज 19 रन देकर तीन विकेट झटके और मैच का रुख बदल दिया. उनके अलावा हर्ष राज ने 24 रन देकर एक विकेट और राहुल प्रसाद ने 30 रन देकर एक विकेट हासिल किया.
बारिश के कारण VJD (वायलर जयदेवन) मेथड से लक्ष्य का पुनर्निर्धारण किया गया. संशोधित लक्ष्य के तहत कोयलांचल सुपर किंग्स को 17 ओवर में 150 रन बनाने थे. टीम के बल्लेबाजों ने शानदार अंदाज में लक्ष्य का पीछा करते हुए 15.4 ओवर में ही 3 विकेट खोकर 151 रन बना लिए और 8 गेंद शेष रहते मुकाबला अपने नाम कर लिया.
कोयलांचल सुपर किंग्स की ओर से लक्ष्य ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 34 गेंदों में 49 रन बनाए और अर्धशतक से सिर्फ एक रन दूर रह गए. वहीं शरणदीप सिंह ने 26 गेंदों में 34 रन की उपयोगी पारी खेली. विकेटकीपर बल्लेबाज रॉबिन मिंज ने 15 गेंदों में नाबाद 29 रन बनाकर टीम की जीत पर मुहर लगा दी. धनबाद डायमंड्स की ओर से आदित्य सिंह और विवेकानंद तिवारी को एक-एक विकेट मिला, जबकि अन्य गेंदबाज प्रभाव छोड़ने में सफल नहीं हो सके. जुनैद अशरफ को उनके शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.
JSCA के अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव ने कहा कि झारखंड टी-20 क्रिकेट लीग राज्य के युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने और बड़े मंच पर खुद को साबित करने का अवसर दे रही है. बारिश के कारण परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण थीं लेकिन खिलाड़ियों ने शानदार खेल भावना और प्रतिस्पर्धात्मक क्रिकेट का परिचय दिया.
कोयलांचल सुपर किंग्स ने दबाव में बेहतरीन प्रदर्शन कर जीत हासिल की. लीग में उभर रही प्रतिभाएं झारखंड क्रिकेट के उज्ज्वल भविष्य का संकेत हैं और हमें विश्वास है कि यहां से कई खिलाड़ी आगे चलकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाएंगे.
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