छत्तीसगढ़ में कोटवार एसोसिएशन का प्रदर्शन, चार सूत्रीय मांगों में वेतन बढ़ोतरी और संविलियन प्रमुख
छत्तीसगढ़ में कोटवार एसोसिएशन ने पारिश्रमिक बढ़ाने समेत संविलियन की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 23, 2026 at 7:17 PM IST
धमतरी/कबीरधाम/कांकेर : छत्तीसगढ़ कोटवार एसोसिएशन ने सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोला है. प्रदेश के हर जिले में कोटवारों ने एकजुट होकर बढ़ती महंगाई और वर्षों से लंबित पड़े मांगों को पूरा करने के लिए आंदोलन का सहारा लिया है. कोटवार एसोसिएशन का कहना है कि बढ़ते महंगाई के दौर में रोजमर्रा की जरुरतों को पूरा करना मुश्किल होता जा रहा है. महज 3 से 5 हजार रुपए में अब घर का खर्च चलाना मुश्किल का काम है. इसलिए सरकार से वेतनमान बढ़ाने समेत 4 सूत्रीय मांगों को पूरा करने का निवेदन किया गया है. यदि सरकार ने समय रहते मांगों को पूरा नहीं किया तो फिर कोटवार संघ राज्यस्तरीय बड़ा प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएगा.
धमतरी में कोटवारों का हल्लाबोल
इसी कड़ी में धमतरी के कोटवारों ने प्रदर्शन किया. कोटवारों का कहना है कि वे वर्षों से गांवों में शासन और आम जनता के बीच महत्वपूर्ण कड़ी बनकर काम कर रहे हैं. शासकीय योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने से लेकर राजस्व विभाग से जुड़े दायित्वों के निर्वहन तक उनकी भूमिका अहम रहती है.इसके बावजूद उन्हें अब तक नियमित शासकीय कर्मचारी का दर्जा नहीं मिला है. संगठन ने आरोप लगाया कि लंबे समय से सेवा देने के बाद भी कोटवारों को मिलने वाला पारिश्रमिक वर्तमान महंगाई के मुकाबले बेहद कम है, जिससे उनके परिवारों के सामने आर्थिक संकट बना हुआ है.
नियमित कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलने के कारण उन्हें बीमा, पेंशन और ग्रेच्युटी जैसी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता. ऐसे में जीवनभर सेवा करने के बाद भी बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा का संकट बना रहता है- राजेंद्र कुमार देवदास, संरक्षक, कोटवार एसोसिएशन
कबीरधाम में भी प्रदर्शन
कबीरधाम जिले में कोटवारों की समस्याओं को लेकर कोटवार एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ ने आवाज बुलंद करते हुए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया. कोटवारों ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम आवेदन सौंपकर नियमित नियुक्ति, मानदेय में वृद्धि और नगर पंचायत एवं नगर पालिका क्षेत्रों में नियुक्ति से जुड़ी विसंगतियों को दूर करने की मांग की है. मांगों पर कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में कोटवारों ने आंदोलन का रास्ता अपनाने के संकेत दिए हैं.
क्या है कोटवारों की मांग ?
धरने पर बैठे कोटवारों ने शासन के सामने चार प्रमुख मांगें रखीं.
पहली मांग कोटवारों को नियमित कर राजस्व विभाग में संविलियन करने की है.संगठन का कहना है कि नियमित कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलने के कारण उन्हें बीमा, पेंशन और ग्रेच्युटी जैसी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता. ऐसे में जीवनभर सेवा करने के बाद भी बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा का संकट बना रहता है.
दूसरी प्रमुख मांग पारिश्रमिक में बढ़ोतरी की है. कोटवारों ने महंगाई को देखते हुए कम से कम 15 हजार रुपये मासिक पारिश्रमिक देने की मांग की है. उनका कहना है कि कोटवारों को अलग-अलग वर्गों में बांटकर पारिश्रमिक निर्धारित करने की व्यवस्था व्यावहारिक नहीं है. सभी कोटवारों से सेवाएं ली जाती हैं,इसलिए भुगतान में भी समानता और सम्मानजनक राशि सुनिश्चित की जानी चाहिए.
आवेदन में कोटवारों का पारिश्रमिक बढ़ाकर प्रतिमाह 15 हजार रुपये करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई है. वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में कम मानदेय के सहारे परिवार का भरण-पोषण करना कठिन हो रहा है. इसलिए मानदेय में वृद्धि कर भुगतान व्यवस्था को पारदर्शी बनाने की मांग हम लोगों ने की है- सुरेश मानिकपुरी, जिलाअध्यक्ष कोटवार संघ
कांकेर में कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
छत्तीसगढ़ कोटवार एसोसिएशन जिला उत्तर बस्तर कांकेर ने कोटवारों की लंबित समस्याओं के निराकरण की मांग की. कोटवार एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा. एसोसिएशन ने नियमितीकरण, राजस्व विभाग में संविलियन, सेवा सुरक्षा, उचित पारिश्रमिक और नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता सहित चार प्रमुख मांगें उठाते हुए शासन से जल्द निर्णय लेने की अपील की है.
प्रदेश के कोटवार लंबे समय से ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें शासकीय कर्मचारी का दर्जा नहीं मिल पाया है. सीमित पारिश्रमिक के कारण कोटवारों और उनके परिवारों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. वर्षों से लंबित समस्याओं का समाधान नहीं होने से कोटवारों में असंतोष बढ़ रहा है- नेत्रराम टांडिया, जिला अध्यक्ष कोटवार एसोसिएशन
नियुक्ति प्रक्रिया और शहरी क्षेत्रों में प्रतिबंध हटाने की मांग
कोटवार एसोसिएशन ने नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए.संगठन की मांग है कि परंपरागत व्यवस्था के तहत सेवानिवृत्त या दिवंगत कोटवार के परिवार के पात्र सदस्य को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाए. संगठन ने आरोप लगाया कि मौजूदा प्रक्रिया में कथित मनमानी के कारण कोटवार परिवारों को परेशानी उठानी पड़ रही है और कई मामलों में उन्हें न्यायालय की शरण तक लेनी पड़ती है.
लंबे समय से संघर्ष, अब समाधान की उम्मीद
कोटवारों ने कहा कि आजादी से पहले से चली आ रही इस व्यवस्था से जुड़े लोग आज भी पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं. इसके बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है. संगठन ने शासन से चारों मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर ठोस निर्णय लेने की अपील की है. गांधी मैदान में आयोजित इस एकदिवसीय धरने के जरिए कोटवारों ने साफ संदेश दिया कि वे अब केवल आश्वासन नहीं, बल्कि अपनी समस्याओं का स्थायी समाधान चाहते हैं.
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