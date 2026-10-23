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छत्तीसगढ़ में कोटवार एसोसिएशन का प्रदर्शन, चार सूत्रीय मांगों में वेतन बढ़ोतरी और संविलियन प्रमुख

धमतरी/कबीरधाम/कांकेर : छत्तीसगढ़ कोटवार एसोसिएशन ने सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोला है. प्रदेश के हर जिले में कोटवारों ने एकजुट होकर बढ़ती महंगाई और वर्षों से लंबित पड़े मांगों को पूरा करने के लिए आंदोलन का सहारा लिया है. कोटवार एसोसिएशन का कहना है कि बढ़ते महंगाई के दौर में रोजमर्रा की जरुरतों को पूरा करना मुश्किल होता जा रहा है. महज 3 से 5 हजार रुपए में अब घर का खर्च चलाना मुश्किल का काम है. इसलिए सरकार से वेतनमान बढ़ाने समेत 4 सूत्रीय मांगों को पूरा करने का निवेदन किया गया है. यदि सरकार ने समय रहते मांगों को पूरा नहीं किया तो फिर कोटवार संघ राज्यस्तरीय बड़ा प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएगा.

इसी कड़ी में धमतरी के कोटवारों ने प्रदर्शन किया. कोटवारों का कहना है कि वे वर्षों से गांवों में शासन और आम जनता के बीच महत्वपूर्ण कड़ी बनकर काम कर रहे हैं. शासकीय योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने से लेकर राजस्व विभाग से जुड़े दायित्वों के निर्वहन तक उनकी भूमिका अहम रहती है.इसके बावजूद उन्हें अब तक नियमित शासकीय कर्मचारी का दर्जा नहीं मिला है. संगठन ने आरोप लगाया कि लंबे समय से सेवा देने के बाद भी कोटवारों को मिलने वाला पारिश्रमिक वर्तमान महंगाई के मुकाबले बेहद कम है, जिससे उनके परिवारों के सामने आर्थिक संकट बना हुआ है.

धमतरी में कोटवारों का प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नियमित कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलने के कारण उन्हें बीमा, पेंशन और ग्रेच्युटी जैसी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता. ऐसे में जीवनभर सेवा करने के बाद भी बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा का संकट बना रहता है- राजेंद्र कुमार देवदास, संरक्षक, कोटवार एसोसिएशन

धमतरी में कोटवारों ने बताई अपनी मजबूरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कबीरधाम में भी प्रदर्शन

कबीरधाम जिले में कोटवारों की समस्याओं को लेकर कोटवार एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ ने आवाज बुलंद करते हुए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया. कोटवारों ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम आवेदन सौंपकर नियमित नियुक्ति, मानदेय में वृद्धि और नगर पंचायत एवं नगर पालिका क्षेत्रों में नियुक्ति से जुड़ी विसंगतियों को दूर करने की मांग की है. मांगों पर कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में कोटवारों ने आंदोलन का रास्ता अपनाने के संकेत दिए हैं.

सरकार से वेतनमान बढ़ाने की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या है कोटवारों की मांग ?

धरने पर बैठे कोटवारों ने शासन के सामने चार प्रमुख मांगें रखीं.

पहली मांग कोटवारों को नियमित कर राजस्व विभाग में संविलियन करने की है.संगठन का कहना है कि नियमित कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलने के कारण उन्हें बीमा, पेंशन और ग्रेच्युटी जैसी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता. ऐसे में जीवनभर सेवा करने के बाद भी बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा का संकट बना रहता है.

दूसरी प्रमुख मांग पारिश्रमिक में बढ़ोतरी की है. कोटवारों ने महंगाई को देखते हुए कम से कम 15 हजार रुपये मासिक पारिश्रमिक देने की मांग की है. उनका कहना है कि कोटवारों को अलग-अलग वर्गों में बांटकर पारिश्रमिक निर्धारित करने की व्यवस्था व्यावहारिक नहीं है. सभी कोटवारों से सेवाएं ली जाती हैं,इसलिए भुगतान में भी समानता और सम्मानजनक राशि सुनिश्चित की जानी चाहिए.