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कम मानदेय से नाराज कोटवारों का प्रदर्शन, शासकीय कर्मचारी का दर्जा और मानदेय बढ़ाने की मांग

कोटवार संघ का कहना है कि सरकार की विभिन्न योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने से लेकर प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने तक वे लगातार महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रहे हैं. लेकिन उनकी सेवाओं के अनुरूप उन्हें आज भी सम्मानजनक मानदेय और सुविधाएं नहीं मिल रही हैं.

जगदलपुर: बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर सहित प्रदेशभर में शुक्रवार को कोटवारों ने अपनी वर्षों पुरानी लंबित मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए कोटवारों ने शासकीय कर्मचारी का दर्जा, नियमित वेतनमान और मानदेय में वृद्धि की मांग की.

मानदेय बढ़ाने की मांग

संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि गांवों में सूचना प्रसारित करने के लिए मुनादी करना, राजस्व विभाग के कार्यों में सहयोग, पुलिस को सूचना उपलब्ध कराना, पंचायत, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य व निर्वाचन जैसे विभिन्न विभागों के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाना उनकी नियमित जिम्मेदारियों में शामिल है. प्राकृतिक आपदा, कानून-व्यवस्था, शासकीय योजनाओं के प्रचार-प्रसार और अन्य प्रशासनिक गतिविधियों में भी कोटवारों की अहम भागीदारी रहती है. इसके बावजूद प्रदेश के अधिकांश कोटवारों को केवल 3 हजार से 6 हजार रुपये प्रतिमाह तक का मानदेय दिया जा रहा है. जो वर्तमान महंगाई के दौर में परिवार का भरण-पोषण करने के लिए पर्याप्त नहीं है.

कोटवार संघ की चेतावनी

संघ के संभागीय अध्यक्ष चतुरराम बघेल ने कहा कि सरकार लगातार कोटवारों से विभिन्न विभागों के कार्य करवा रही है. लेकिन उनकी वर्षों पुरानी मांगों पर अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है. उन्होंने कहा कि यदि सरकार जल्द ही कोटवारों को शासकीय कर्मचारी का दर्जा देने, सम्मानजनक वेतनमान लागू करने और अन्य लंबित मांगों का समाधान नहीं करती है. तो प्रदेश स्तर पर बैठक कर आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा. उन्होंने चेतावनी दी कि आवश्यकता पड़ने पर कोटवार प्रदेशव्यापी चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए भी बाध्य होंगे.