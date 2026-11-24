ETV Bharat / state

देवरिया पुलिस को मिली बड़ी सफलता; 73 पासपोर्ट और रसीदों के साथ एक गिरफ्तार, विदेश में नौकरी के नाम पर ठगी का आरोप

देवरिया पुलिस को मिली बड़ी सफलता ( Photo credit: ETV Bharat )

देवरिया : विदेश में नौकरी दिलाने का सपना दिखाकर लोगों को ठगने वाले एक बड़े फर्जीवाड़े का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए बिना वैध लाइसेंस के विदेश भेजने का कार्यालय चला रहे एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है. अभियुक्त के कब्जे से 73 पासपोर्ट और गैर-GHC मेडिकल रसीदें बरामद की गई हैं. इतनी बड़ी संख्या में पासपोर्ट मिलने के बाद पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की कड़ियां खंगाल रही है.

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अभिजित आर. शंकर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में की गई. प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली के नेतृत्व में पुलिस टीम ने खोराराम रोड के पास छापेमारी की. पुलिस को सूचना मिली थी कि एक टेक्निकल टेस्ट सेंटर के नाम से एक व्यक्ति बिना वैध लाइसेंस के विदेश भेजने का कार्यालय संचालित कर रहा है.