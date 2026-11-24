देवरिया पुलिस को मिली बड़ी सफलता; 73 पासपोर्ट और रसीदों के साथ एक गिरफ्तार, विदेश में नौकरी के नाम पर ठगी का आरोप
पुलिस अधीक्षक अभिजित आर. शंकर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कार्रवाई की गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 9:56 PM IST|
Updated : November 24, 2026 at 10:41 PM IST
देवरिया : विदेश में नौकरी दिलाने का सपना दिखाकर लोगों को ठगने वाले एक बड़े फर्जीवाड़े का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए बिना वैध लाइसेंस के विदेश भेजने का कार्यालय चला रहे एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है. अभियुक्त के कब्जे से 73 पासपोर्ट और गैर-GHC मेडिकल रसीदें बरामद की गई हैं. इतनी बड़ी संख्या में पासपोर्ट मिलने के बाद पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की कड़ियां खंगाल रही है.
विदेश में रोजगार दिलाने के नाम पर अवैध कार्यालय संचालित कर लोगों के पासपोर्ट व अभिलेखों के दुरुपयोग के मामले में थाना कोतवाली पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। कब्जे से 73 पासपोर्ट व गैर-GHC मेडिकल रसीदें बरामद। #DeoriaPolice #UPPolice https://t.co/LPvQH0nuAS— DEORIA POLICE (@DeoriaPolice) November 24, 2026
यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अभिजित आर. शंकर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में की गई. प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली के नेतृत्व में पुलिस टीम ने खोराराम रोड के पास छापेमारी की. पुलिस को सूचना मिली थी कि एक टेक्निकल टेस्ट सेंटर के नाम से एक व्यक्ति बिना वैध लाइसेंस के विदेश भेजने का कार्यालय संचालित कर रहा है.
आरोप है कि उक्त व्यक्ति लोगों को विदेश में रोजगार दिलाने के नाम पर कार्यालय में बुलाता था. इसके बाद विश्वास में लेकर उनके पासपोर्ट एवं अन्य अभिलेख प्राप्त कर धनराशि अपने पास रख लेता था. लोगों को यह भरोसा दिलाया जाता था कि जल्द ही उन्हें विदेश में अच्छी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन हकीकत में उनके दस्तावेजों का दुरुपयोग किए जाने की आशंका थी.
जांच में एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया. आवेदकों का मेडिकल परीक्षण ऐसी पैथोलॉजी से कराया जा रहा था, जो गल्फ हेल्थ काउंसिल (GHC) से अधिकृत रूप से पंजीकृत नहीं हैं. इससे साफ होता है कि पूरी प्रक्रिया ही नियमों के विरुद्ध चलाई जा रही थी. पुलिस का मानना है कि इस तरह के फर्जी कार्यालयों से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था.
कार्रवाई के दौरान पुलिस ने अजय प्रताप सिंह (43) को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने उसके कब्जे से 73 पासपोर्ट और गैर-GHC मेडिकल रसीदें बरामद कीं हैं. इस मामले में थाना कोतवाली में अभियोग पंजीकृत किया गया है.
पुलिस के अनुसार, विश्वासपूर्वक सौंपे गए पासपोर्ट एवं अभिलेखों के संबंध में आपराधिक विश्वासघात एवं आपराधिक षड्यंत्र के तहत भी जांच की जा रही है. अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है.
पुलिस अधीक्षक उत्तरी आनंद पांडे ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. बिना पंजीकृत विदेश भेजने का काम किया जा रहा था. इसकी जांच की जा रही है.
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