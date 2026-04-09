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कोटपूतली में भीषण सड़क हादसा, हरिद्वार जा रही बस ट्रेलर से टकराई, दो की मौत, 18 घायल

कोटपूतली में भीषण हादसा ( फोटो ईटीवी भारत कोटपूतली )

​कोटपूतली : दिल्ली-जयपुर हाईवे (NH-48) पर बुधवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया. कोटपूतली शहर के राजकीय बीडीएम अस्पताल के ठीक सामने फ्लाईओवर पर श्रद्धालुओं से भरी एक बस अनियंत्रित होकर आगे चल रहे ट्रेलर में जा घुसी. इस भीषण भिड़ंत में बस चालक और एक महिला यात्री की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 18 अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए. कोटपूतली डीएसपी राजेन्द्र बुरडक ने बताया की बुधवार रात को फोन के जरिये सूचना मिली की कस्बे में हाइवे पर बस और ट्रेलर की टक्कर हो गई है. जिस पर मौके पर पहुंच कर देखा तो एक युवक और एक महिला की मौत हो गई. ​नींद की झपकी बनी काल : ​जानकारी के अनुसार, बस मकराना से यात्रियों को लेकर हरिद्वार की ओर जा रही थी. जैसे ही बस कोटपूतली फ्लाईओवर पर पहुंची, चालक को संभवतः नींद की झपकी आ गई. रफ्तार तेज होने के कारण बस सीधे आगे चल रहे ट्रेलर के पिछले हिस्से से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया और यात्री सीटों के बीच फंस गए. इसे भी पढ़ें: अजमेर हाईवे पर भीषण हादसा: गेगल टोल पर बेकाबू कंटेनर ने कार को रौंदा, टोल केबिन के उड़े परखच्चे, 7 घायल