कोटपूतली में भीषण सड़क हादसा, हरिद्वार जा रही बस ट्रेलर से टकराई, दो की मौत, 18 घायल
कोटपूतली में बस और ट्रेलर की भिड़ंत में चालक समेत दो की मौत हो गई. हादसे के बाद हाइवे पर लगा जाम.
Published : April 9, 2026 at 10:29 AM IST
कोटपूतली : दिल्ली-जयपुर हाईवे (NH-48) पर बुधवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया. कोटपूतली शहर के राजकीय बीडीएम अस्पताल के ठीक सामने फ्लाईओवर पर श्रद्धालुओं से भरी एक बस अनियंत्रित होकर आगे चल रहे ट्रेलर में जा घुसी. इस भीषण भिड़ंत में बस चालक और एक महिला यात्री की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 18 अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए. कोटपूतली डीएसपी राजेन्द्र बुरडक ने बताया की बुधवार रात को फोन के जरिये सूचना मिली की कस्बे में हाइवे पर बस और ट्रेलर की टक्कर हो गई है. जिस पर मौके पर पहुंच कर देखा तो एक युवक और एक महिला की मौत हो गई.
नींद की झपकी बनी काल : जानकारी के अनुसार, बस मकराना से यात्रियों को लेकर हरिद्वार की ओर जा रही थी. जैसे ही बस कोटपूतली फ्लाईओवर पर पहुंची, चालक को संभवतः नींद की झपकी आ गई. रफ्तार तेज होने के कारण बस सीधे आगे चल रहे ट्रेलर के पिछले हिस्से से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया और यात्री सीटों के बीच फंस गए.
इसे भी पढ़ें: अजमेर हाईवे पर भीषण हादसा: गेगल टोल पर बेकाबू कंटेनर ने कार को रौंदा, टोल केबिन के उड़े परखच्चे, 7 घायल
मौके पर मची चीख-पुकार : हादसे के बाद हाईवे पर चीख-पुकार मच गई. सूचना मिलते ही कोटपूतली थाना पुलिस और डीएसपी राजेंद्र बुरडक जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे. स्थानीय लोगों और पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद बस में फंसे घायलों को बाहर निकाला और तुरंत सामने स्थित बीडीएम अस्पताल में भर्ती कराया. पुलिस ने बताया कि मृतकों में बस चालक और एक महिला शामिल है.
यातायात रहा प्रभावित : हादसे के बाद दिल्ली-जयपुर हाईवे पर काफी देर तक जाम की स्थिति बनी रही. पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाकर किनारे किया, जिसके बाद यातायात सुचारु हो सका. डीएसपी राजेंद्र बुरडक ने बताया कि परिजनों को सूचित कर दिया गया है. गुरुवार सुबह शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया, वहीं प्राथमिक उपचार के बाद अधिकांश घायलों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है.