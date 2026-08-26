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Kotputli Road Accident : बस और पिकअप की टक्कर, 7 गंभीर यात्री जयपुर रेफर

घटनास्थल पर मौजूद लोगों की भीड़... ( ETV Bharat Kotputli )

कोटपूतली: अलवर-विराटनगर हाईवे NH-248A पर विराटनगर किले के पास बुधवार को निजी बस और पिकअप की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. हादसा इतना भीषण था कि दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और मौके पर चीख-पुकार मच गई. दुर्घटना में बस और पिकअप में सवार 7 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस के अनुसार लोक परिवहन बस अलवर से विराटनगर की ओर आ रही थी, जबकि पिकअप विराटनगर से अलवर की तरफ जा रही थी. विराटनगर किले के पास दोनों वाहनों की आमने-सामने टक्कर हो गई. टक्कर के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल हो गया. हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायलों की मदद की. पढ़ें : Nagaur Road Accident : डंपर और कार में आमने-सामने की भिड़ंत, पति-पत्नी समेत 3 की मौत