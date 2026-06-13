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कोटपूतली: पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ पकड़ा आरोपी, बदमाशों को करता था सप्लाई

पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर हथियारों के स्रोत, सप्लाई नेटवर्क और गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में जानकारी जुटा रही है.

accused arrested illegal weapons
घटनाक्रम की जानकारी देते पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह (ETV Bharat Behror)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 13, 2026 at 6:50 PM IST

3 Min Read
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बहरोड़: कोटपूतली जिला पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 हजार रुपए के इनामी बदमाश को हथियारों के जखीरे सहित गिरफ्तार किया है. आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर एक आपराधिक गिरोह संचालित कर रहा था, जो अवैध हथियारों की खरीद, बिक्री और सप्लाई का काम करता था.

कोटपूतली-बहरोड़ पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह ने बताया कि अवैध हथियार रखने और उनकी खरीद-फरोख्त करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इस पर ASP नाजिम अली तथा DSP राजेन्द्र कुमार बुरड़क के सुपरविजन में SHO राजेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में कोटपूतली थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम की संयुक्त टीम गठित की गई थी. आरोपी की पहचान सचिन दायमा (20) पुत्र रामशरण गुर्जर निवासी चानचक्की, थाना सरूण्ड, जिला कोटपूतली-बहरोड़ के रूप में हुई है. आरोपी पर पुलिस ने पहले ही 20 हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा था.

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बदमाशों के पास से बरामद हथियार (ETV Bharat Behror)

पढ़ें: श्रीगंगानगर में बॉर्डर क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई, हथियारों का जखीरा पकड़ा, 11 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि 10 जून 2026 को संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के दौरान एक कार से पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. उनके कब्जे से एक देशी पिस्टल, एक देशी कट्टा, 8 जिंदा कारतूस और मारपीट के उद्देश्य से तैयार किए गए हथियार बरामद हुए थे. पूछताछ में आरोपियों ने अवैध हथियार सचिन दायमा से खरीदना बताया था. इसके बाद पुलिस ने सचिन की गिरफ्तारी पर 20 हजार रुपये का इनाम घोषित कर उसकी तलाश शुरू की. जिला स्पेशल टीम के कांस्टेबल धर्मेन्द्र और सत्यपाल ने सूचना पर आरोपी की लोकेशन ट्रेस की और उसका पीछा करते हुए कोटपूतली थाना पुलिस को सूचना दी. सूचना के आधार पर पुलिस ने कल्याणपुरा पुलिया से भालोजी गांव जाने वाले मार्ग पर नाकाबंदी की. इस दौरान आरोपी सचिन दायमा को गिरफ्तार कर लिया गया.

आपराधिक गिरोह चला रहा था आरोपी: एसपी ने बताया कि आरोपी की तलाशी लेने पर उसके पास से 6 देशी पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस और 5 खाली मैगजीन बरामद हुईं. साथ ही अवैध हथियारों की सप्लाई में इस्तेमाल की जा रही मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई. पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर एक आपराधिक गिरोह संचालित कर रहा था, जो अवैध हथियारों की खरीद, बिक्री और सप्लाई का काम करता था. मामले को संगठित अपराध की श्रेणी में मानते हुए आरोपी के खिलाफ कोटपूतली थाने में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर हथियारों के स्रोत, सप्लाई नेटवर्क और गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में जानकारी जुटा रही है. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों पर भी कार्रवाई की जाएगी.

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