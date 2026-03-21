कोटपूतली पुलिस ने ऊंटों की तस्करी करने वाले दो लोगों को किया अरेस्ट, 27 ऊंट बरामद
आरोपियों के पास पशुओं को लेकर किसी प्रकार के वैध दस्तावेज या परिवहन अनुमति पत्र मौजूद नहीं था.
Published : March 21, 2026 at 1:11 PM IST
बहरोड-कोटपूतली : क्षेत्र में अवैध पशु तस्करी के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. कोटपूतली के सरुंड थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो ऊंट तस्करों को गिरफ्तार कर एक ट्रक से 27 ऊंट-ऊंटनियों को मुक्त कराया है. पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में पशु तस्करी करने वाले गिरोहों में हड़कंप मच गया है.
थाना प्रभारी यशपाल सिंह ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक ट्रक में अवैध रूप से ऊंट भरकर तस्करी के लिए ले जाए जा रहे हैं. सूचना के आधार पर पुलिस ने तुरंत नाकाबंदी कर निगरानी शुरू कर दी. इसी दौरान नारेड़ा की तरफ से तेज गति से एक संदिग्ध ट्रक कोटपूतली की ओर आता दिखाई दिया. पुलिस ने ट्रक को रुकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने पहले स्पीड बढ़ाने की कोशिश की. घेराबंदी के बाद ट्रक को रोक लिया गया. जैसे ही ट्रक रुका उसमें बैठे दो युवक नीचे उतरकर भागने लगे. पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को पीछा कर पकड़ लिया.
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पूछताछ के बाद जब ट्रक की तलाशी ली गई तो अंदर 27 ऊंट और ऊंटनियों को ठूंस-ठूंस कर भरा गया. उन्हें रस्सियों से बांधा गया था. पशुओं के साथ किसी भी प्रकार के वैध दस्तावेज या परिवहन अनुमति पत्र मौजूद नहीं था. पुलिस ने बिना लाइसेंस और अनुज्ञा पत्र के पशुओं की अवैध ढुलाई करने पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. साथ ही ट्रक को जब्त कर लिया गया है. बरामद किए गए सभी ऊंट-ऊंटनियों को सुरक्षित स्थान पर भेजने की व्यवस्था की गई है, जहां उनका पशु चिकित्सकों की ओर से स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा.
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान तामील (उम्र 23 वर्ष) निवासी जिला नूंह मेवात, हरियाणा और कामिल (उम्र 27 वर्ष) निवासी जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि ये ऊंट कहां से लाए गए थे और इन्हें किस स्थान पर ले जाया जा रहा था. इस मामले में किसी बड़े तस्करी गिरोह के शामिल होने की भी आशंका जताई जा रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अवैध पशु तस्करी पर रोक लगाने के लिए क्षेत्र में लगातार अभियान चलाया जा रहा है और भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी.