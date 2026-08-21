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Kotputli Jail : कैदियों ने की भूख हड़ताल, ब्लेड से काटे हाथ...सब्जी के साथ मिर्ची और प्याज की डिमांड

कोटपूतली जिला जेल में कैदियों की भूख हड़ताल से मचा हड़कंप. मांगें नहीं मानी तो कैदियों ने खुद के हाथों पर चलाई धारदार ब्लेड.

Kotputli Jail
कोटपूतली जिला जेल में बवाल... (ETV Bharat Kotputli)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 21, 2026 at 6:41 PM IST

2 Min Read
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कोटपूतली: राजस्थान में कोटपूतली-बहरोड़ के गोपालपुरा स्थित जिला कारागृह में कैदियों की भूख हड़ताल के बीच कथित तौर पर खुद को धारदार ब्लेड से काटकर घायल करने का मामला सामने आया है. घटना के बाद शुक्रवार को जेल प्रशासन से लेकर पुलिस और जिला प्रशासन तक हड़कंप मच गया. करीब आधा दर्जन कैदियों के घायल होने की सूचना है. कैदी अपनी मांगों को लेकर गुरुवार देर शाम से धरना देकर भूख हड़ताल पर बैठे थे.

मांगों पर सुनवाई नहीं होने से नाराज कुछ कैदियों ने कथित तौर पर अपने हाथों पर धारदार ब्लेड चला लिया. सूचना मिलते ही जेल में चिकित्सकों की टीम पहुंची और घायलों का प्राथमिक उपचार किया. जेल अधीक्षक मानाराम गर्ग बताया कि बंदियों की मांग थी कि सब्जी के साथ मिर्ची और प्याज भी उपलब्ध कराया जाए. इसी मांग को लेकर कैदी धरने और भूख हड़ताल पर बैठे थे. उन्होंने बताया कि करीब आधा दर्जन बंदी घायल मिले, जिनमें दो की चोट अधिक होने पर उन्हें जिला अस्पताल भेजा गया, जबकि चार की हालत सामान्य है.

जेल अधीक्षक ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Kotputli)

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घटना की सूचना के बाद डीएलएसए सचिव नीलम मीणा सहित पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे. कोटपूटली जेल अधीक्षक माना राम गर्ग ने बताया कि जेल में कैदियों ने भूख हड़ताल कर ली है, जिसकी सूचना पर हम लोग पहुंचे हैं. कैदियों से बात करने पर सामने आया कि मिर्ची सब्जी को लेकर उनकी कुछ मांग है, जिसको लेकर समझाइश चल रही है. जल्द ही मामले को सुलझा लिया जाएगा. वहीं, जिले के अन्य अधिकारियों ने भी जेल पहुंच कर स्थिति का जायजा लिया और कैदियों से बातचीत कर मामला शांत कराने का प्रयास किया. जेल अधीक्षक के मुताबिक फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और सभी कैदियों ने खाना खा लिया है. वहीं, कैदियों द्वारा खुद को घायल करने की घटना को लेकर प्रशासन और पुलिस स्तर पर जांच की जा रही है.

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