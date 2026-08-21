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Kotputli Jail : कैदियों ने की भूख हड़ताल, ब्लेड से काटे हाथ...सब्जी के साथ मिर्ची और प्याज की डिमांड

कोटपूतली जिला जेल में बवाल... ( ETV Bharat Kotputli )

कोटपूतली: राजस्थान में कोटपूतली-बहरोड़ के गोपालपुरा स्थित जिला कारागृह में कैदियों की भूख हड़ताल के बीच कथित तौर पर खुद को धारदार ब्लेड से काटकर घायल करने का मामला सामने आया है. घटना के बाद शुक्रवार को जेल प्रशासन से लेकर पुलिस और जिला प्रशासन तक हड़कंप मच गया. करीब आधा दर्जन कैदियों के घायल होने की सूचना है. कैदी अपनी मांगों को लेकर गुरुवार देर शाम से धरना देकर भूख हड़ताल पर बैठे थे. मांगों पर सुनवाई नहीं होने से नाराज कुछ कैदियों ने कथित तौर पर अपने हाथों पर धारदार ब्लेड चला लिया. सूचना मिलते ही जेल में चिकित्सकों की टीम पहुंची और घायलों का प्राथमिक उपचार किया. जेल अधीक्षक मानाराम गर्ग बताया कि बंदियों की मांग थी कि सब्जी के साथ मिर्ची और प्याज भी उपलब्ध कराया जाए. इसी मांग को लेकर कैदी धरने और भूख हड़ताल पर बैठे थे. उन्होंने बताया कि करीब आधा दर्जन बंदी घायल मिले, जिनमें दो की चोट अधिक होने पर उन्हें जिला अस्पताल भेजा गया, जबकि चार की हालत सामान्य है.