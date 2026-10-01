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कोटपूटली में रफ्तार का कहर, हैड कांस्टेबल की सड़क हादसे में मौत

कोटपूतली–बहरोड़: जिले के पनियाला थाना क्षेत्र में गुरुवार को सड़क हादसे में हाईवे पेट्रोलियम ड्यूटी पर तैनात हैड कांस्टेबल की मौत हो गई. अम्बाला-पनियाला हाईवे पर बेकाबू ट्रक ने ड्यूटी कर रहे हैड कांस्टेबल राजेन्द्र यादव को टक्कर मार दी। हादसा इतना गंभीर था कि राजेन्द्र यादव की मौके पर ही मौत हो गई.

कोटपूटली थाना अधिकारी राजेश शर्मा ने बताया कि बेकाबू ट्रक अम्बाला हाईवे की ओर से कोटपूतली की तरफ आ रहा था. इसी दौरान हाईवे पर ड्यूटी कर रहे हैड कांस्टेबल राजेन्द्र यादव ट्रक की चपेट में आ गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. साथी पुलिसकर्मियों ने तत्काल राजेन्द्र यादव को संभाला और अन्य पुलिसकर्मियों के साथ राजकीय बीडीएम अस्पताल कोटपूतली पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.

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कोटपूतली-बहरोड़ एसपी सतवीर सिंह, एएसपी सहित थाना प्रभारी और अन्य पुलिस अधिकारी व पुलिसकर्मी अस्पताल पहुंचे. अधिकारियों ने घटना की जानकारी ली और मृतक हैड कांस्टेबल के संबंध में आवश्यक कार्रवाई शुरू की. उधर, हादसे के बाद पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में लेकर चालक को पकड़ लिया और उसे पनियाला थाने ले जाया गया. पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है. हादसा किन परिस्थितियों में हुआ और ट्रक की रफ्तार कितनी थी, इसे लेकर पुलिस स्तर पर जांच की जा रही है.

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हैड कांस्टेबल राजेन्द्र यादव की ड्यूटी के दौरान हुई मौत की खबर जैसे ही पुलिस महकमे में पहुंची, जिलेभर के पुलिसकर्मियों में शोक की लहर दौड़ गई. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच के बाद ही हादसे से जुड़ी पूरी जानकारी सामने आ सकेगी. पुलिस ने ट्रक और चालक को थाने में रखकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. हादसे के बाद अम्बाला-पनियाला हाईवे पर कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल रहा. पुलिस ने मौके की स्थिति को संभाला. घटना ने हाईवे पर ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.