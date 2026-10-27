नीमराना में वर्ड्स बियॉन्ड बॉर्डर्स साहित्य महोत्सव का समापन, राज्यपाल बागड़े बोले- राजस्थान वीरों और शौर्य की भूमि है
नीमराना में तीन दिनों के दौरान 34 सत्रों में 75 वक्ताओं ने साहित्य, संस्कृति एवं कूटनीति पर अपने विचार रखे.
Published : October 27, 2026 at 9:06 PM IST
कोटपूतली-बहरोड़: नीमराना में तीन दिवसीय 'वर्ड्स बियॉन्ड बॉर्डर्स' अंतरराष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2026 के समापन समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े पहुंचे. महोत्सव में तीन दिनों के दौरान 34 सत्रों में 75 वक्ताओं ने साहित्य, संस्कृति एवं कूटनीति पर अपने विचार रखे. राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा- इस महोत्सव में विभिन्न देशों के साहित्यकारों और विचारकों का एक मंच पर एकत्र होना सराहनीय पहल है. ऐसे आयोजन वैश्विक समझ, रचनात्मकता और अंतर-सांस्कृतिक सहयोग को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.
राजस्थान वीरता, साहित्य और संस्कृति की धरती: बागड़े ने कहा कि राजस्थान वीरों और शौर्य की भूमि है. यहां की धरती साहित्य, संस्कृति, कला और जीवन मूल्यों की समृद्ध परंपरा का प्रतिनिधित्व करती है. देश ने लंबे समय तक संघर्षों का सामना किया और इन संघर्षों में अनेक वीरों ने अपना बलिदान दिया. उनकी वीरता और त्याग भारतीय इतिहास तथा सांस्कृतिक चेतना का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं.
वैश्विक साहित्य से लेकर सार्क तक, महोत्सव में कई मुद्दों पर हुई चर्चा: साहित्य महोत्सव में दिन के प्रमुख सत्रों में 'थ्रेड्स ऑफ स्टोरीज' के अंतर्गत उपन्यासों एवं कथानकों की दुनिया पर चर्चा हुई, जबकि 'नेपाल थ्रू तेरे आईज' में नेपाल की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर विचार साझा किए गए. 'द टोर्टुअस एवोल्यूशन ऑफ सार्क' सत्र में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग और 'लेट्स टॉक अबाउट लैटिन अमेरिका' में लैटिन अमेरिकी क्षेत्र के विभिन्न दृष्टिकोणों पर विमर्श हुआ. वहीं, 'द ब्रेव वॉयसेस ऑफ इंटीग्रेशन' सत्र में एकीकरण और सामाजिक संवाद के पहलुओं को सामने रखा गया.
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पश्चिम एशिया की बदलती परिस्थितियों पर चर्चा: साहित्य महोत्सव में विशेष रूप से 'द वेस्ट एशिया इम्ब्रोग्लियो' सत्र में पश्चिम एशिया की बदलती परिस्थितियों और क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर केंद्रित चर्चा हुई. तलमिज अहमद की अध्यक्षता में आयोजित इस सत्र में नारायणप्पा जनार्दन, नवदीप सूरी और अनिल त्रिगुणायत ने मध्य पूर्व की समकालीन स्थिति को अंतरराष्ट्रीय संबंधों के परिप्रेक्ष्य में समझने के विभिन्न पहलुओं पर विचार साझा किए.
अन्य सत्रों में 'स्पेसेज वी कॉल होम: डायसपोरा एंड बिलॉन्गिंग' के माध्यम से प्रवासन और सांस्कृतिक पहचान, 'सॉफ्ट पावर एंड डिप्लोमेसी' में अंतरराष्ट्रीय संबंधों में साहित्य एवं संस्कृति की भूमिका पर चर्चा की गई. इसके अतिरिक्त 'ट्रैवलर्स टेल्स', 'द इवोल्विंग चाइना डायनेमिक्स' और 'रिपोर्टिंग डिप्लोमेसी एंड क्राइसिस' जैसे सत्रों में यात्रा अनुभवों, बदलते वैश्विक परिदृश्यों तथा पत्रकारिता एवं कूटनीति के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श हुआ.
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