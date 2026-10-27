ETV Bharat / state

नीमराना में वर्ड्स बियॉन्ड बॉर्डर्स साहित्य महोत्सव का समापन, राज्यपाल बागड़े बोले- राजस्थान वीरों और शौर्य की भूमि है

साहित्य महोत्सव में पहुंचे राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ( ETV Bharat Kotputli-Behror )

कोटपूतली-बहरोड़: नीमराना में तीन दिवसीय 'वर्ड्स बियॉन्ड बॉर्डर्स' अंतरराष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2026 के समापन समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े पहुंचे. महोत्सव में तीन दिनों के दौरान 34 सत्रों में 75 वक्ताओं ने साहित्य, संस्कृति एवं कूटनीति पर अपने विचार रखे. राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा- इस महोत्सव में विभिन्न देशों के साहित्यकारों और विचारकों का एक मंच पर एकत्र होना सराहनीय पहल है. ऐसे आयोजन वैश्विक समझ, रचनात्मकता और अंतर-सांस्कृतिक सहयोग को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.