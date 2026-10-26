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नीमराना के रोडवाल टोल प्लाजा पर बदमाशों का हंगामा, टोल बूथों के शीशे तोड़े, कर्मचारियों को पीटा

बदमाशों ने टोल बूथों के शीशे तोड़ दिए ( ETV Bharat Kotputli Behror )

कोटपूतली-बहरोड़: नीमराना क्षेत्र स्थित रोडवाल टोल प्लाजा पर जमकर हंगामा हुआ. टोल वसूली को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि बदमाशों ने टोल प्लाजा पर धावा बोल दिया. कार का टोल वसूलने को लेकर टोलकर्मियों और कार सवारों में कहासुनी हो गई थी. इसके कुछ देर बाद ही 5 से 6 गाड़ियों में सवार होकर दर्जनों बदमाश टोल प्लाजा पर पहुंच गए और तोड़फोड़ शुरू कर दी. बदमाशों ने टोल बूथों के शीशे तोड़ दिए और वहां तैनात कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की.