नीमराना के रोडवाल टोल प्लाजा पर बदमाशों का हंगामा, टोल बूथों के शीशे तोड़े, कर्मचारियों को पीटा
नीमराना थानाधिकारी सुरेंद्र यादव ने बताया-रोडवाल टोल प्लाजा पर हुए विवाद और तोड़फोड़ के मामले की जांच की जा रही है.
Published : October 26, 2026 at 2:39 PM IST|
Updated : October 26, 2026 at 3:03 PM IST
कोटपूतली-बहरोड़: नीमराना क्षेत्र स्थित रोडवाल टोल प्लाजा पर जमकर हंगामा हुआ. टोल वसूली को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि बदमाशों ने टोल प्लाजा पर धावा बोल दिया. कार का टोल वसूलने को लेकर टोलकर्मियों और कार सवारों में कहासुनी हो गई थी. इसके कुछ देर बाद ही 5 से 6 गाड़ियों में सवार होकर दर्जनों बदमाश टोल प्लाजा पर पहुंच गए और तोड़फोड़ शुरू कर दी. बदमाशों ने टोल बूथों के शीशे तोड़ दिए और वहां तैनात कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की.
टोल मैनेजर की रिपोर्ट पर मामला दर्ज: अचानक हुए इस हमले से टोल प्लाजा पर अफरा-तफरी मच गई. घटना की सूचना पर टोल प्रबंधन ने नीमराना थाना पुलिस को जानकारी दी. टोल मैनेजर की रिपोर्ट पर पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है.
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आरोपियों की पहचान में जुटी पुलिस, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही टीम: नीमराना थानाधिकारी सुरेंद्र यादव ने बताया कि रोडवाल टोल प्लाजा पर हुए विवाद और तोड़फोड़ के मामले की जांच की जा रही है. पुलिस आरोपियों की पहचान कर उन्हें पकड़ने के प्रयास कर रही है. जांच के बाद घटना से जुड़े अन्य तथ्यों का खुलासा होने की संभावना है.
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रंगदारी वसूलने आए बदमाशों ने की थी तोड़फोड़: जिले में बदमाशों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. 5 महीने पहले नीमराणा के माजरी कलां टोल प्लाजा पर दो गाड़ियों में आए करीब एक दर्जन नकाबपोश बदमाशों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया था. बदमाशों ने टोल बूथों के शीशे चकनाचूर कर दिए और कर्मचारियों को बेरहमी से पीटकर फरार हो गए थे. पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि टोल प्रबंधन से हर महीने 50 हजार रुपए की रंगदारी मांगी थी. पैसा नहीं देने पर दहशत फैलाने के लिए वारदात को अंजाम दिया गया.मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी मोनू उर्फ अंकित निवासी रोड़वाल समेत 4 हार्डकोर बदमाशों को गिरफ्तार किया था.
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