भैंसों के तबेले में लगी भीषण आग, कई पशुओं की मौत, किसान परिवार का रो-रोकर बुरा हाल
कोटपूतली के बामनवास गांव में बड़ी हादसा. भीषण आग लगने से किसान परिवार को बड़ा नुकसान. अनाज भी जलकर हुआ राख...
Published : May 12, 2026 at 3:44 PM IST
कोटपूतली-बहरोड़: जिले के बामनवास गांव में मंगलवार दोपहर बाद भैंसों के तबेले में भीषण आग लगने से कोहराम मच गया. आग इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते पूरे तबेले को अपनी चपेट में ले लिया. हादसे में करीब डेढ़ दर्जन पशुओं की जिंदा जलने से मौत हो गई. वहीं, तबेले में रखा किसान का अनाज और अन्य सामान भी जलकर राख हो गया. घटना के बाद गांव में शोक और दहशत का माहौल है.
कोटपूतली थाना अधिकारी राजेश शर्मा ने बताया कि जिले के बामनवास गांव में किसान की डेयरी में आग लग गई, जिसमें बड़ी संख्या में पशु बंधे हुए थे. करीब डेढ़ दर्जन पशुओं की जलने से मौत हो गई है. मौके पर दमकल की गाडियां भेजी गईं हैं. आग की लपटें उठती देख आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पशुओं को बचाने का प्रयास किया, लेकिन आग तेजी से फैलने के कारण कई भैंसों को बाहर नहीं निकाला जा सका. देखते ही देखते पूरा तबेला धू-धू कर जलने लगा.
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ग्रामीणों ने तत्काल दमकल विभाग और पुलिस को सूचना दी : सूचना मिलने पर दमकल विभाग की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. हालांकि, तब तक 15 भैंसें जलकर मर चुकी थीं. आग बुझाने के दौरान ग्रामीणों और दमकलकर्मियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. ग्रामीणों ने भी पानी और अन्य संसाधनों की मदद से आग बुझाने में सहयोग किया.
घटना में किसान को लाखों रुपए का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है. डेयरी में रखा पशुओं का चारा, अनाज और अन्य सामान पूरी तरह जलकर नष्ट हो गए. आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है. प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट या किसी अन्य कारण से आग लगने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन स्पष्ट कारण जांच के बाद ही सामने आ सकेगा.
घटना की सूचना पर कोटपूतली पुलिस भी मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया. पुलिस ने ग्रामीणों से जानकारी जुटाकर मामले की जांच शुरू कर दी है. वहीं, पशुपालन विभाग की टीम को भी सूचना दी गई है, ताकि नुकसान का आकलन किया जा सके. इस दर्दनाक हादसे के बाद गांव में मातम का माहौल बना हुआ है.