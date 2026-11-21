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बानसूर में तीये की बैठक के दौरान बड़ा हादसा, चाय बनाते समय गैस सिलेंडर में लगी आग, 18 लोग झुलसे, 9 जयपुर रेफर

हादसे के बाद चीख-पुकार मची ( ETV Bharat Kotputli Behror )

कोटपूतली-बहरोड़ : बानसूर क्षेत्र के बाढ़ मिलकपुर गांव में तीये की बैठक के दौरान चाय बनाते समय गैस सिलेंडर में लीकेज से आग लग गई. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. आसपास के लोगों ने तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू करते हुए घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला. सूचना मिलने पर एंबुलेंस की मदद से घायलों को राजकीय जिला बीडीएम अस्पताल कोटपूतली और बानसूर के राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया. हादसे में करीब 18 लोग झुलस गए, जिनमें कई महिलाएं भी शामिल हैं. 9 गंभीर घायलों को जयपुर रेफर किया गया है,घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे. हादसे के कारणों की जांच की जा रही है.