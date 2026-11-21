बानसूर में तीये की बैठक के दौरान बड़ा हादसा, चाय बनाते समय गैस सिलेंडर में लगी आग, 18 लोग झुलसे, 9 जयपुर रेफर
हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. आसपास के लोगों ने घायलों को सुरक्षित बाहर निकाल कर अस्पताल पहुंचाया.
Published : November 21, 2026 at 2:54 PM IST
कोटपूतली-बहरोड़ : बानसूर क्षेत्र के बाढ़ मिलकपुर गांव में तीये की बैठक के दौरान चाय बनाते समय गैस सिलेंडर में लीकेज से आग लग गई. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. आसपास के लोगों ने तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू करते हुए घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला. सूचना मिलने पर एंबुलेंस की मदद से घायलों को राजकीय जिला बीडीएम अस्पताल कोटपूतली और बानसूर के राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया. हादसे में करीब 18 लोग झुलस गए, जिनमें कई महिलाएं भी शामिल हैं. 9 गंभीर घायलों को जयपुर रेफर किया गया है,घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे. हादसे के कारणों की जांच की जा रही है.
गैस की नली फटते ही मच गई चीख-पुकार: मौके पर मौजूद सुभाष अधाणा ने बताया कि कल एक बुजुर्ग का निधन हुआ था. घर पर गांव वालों और रिश्तेदारों का आना-जाना लगा हुआ था. पास में ही महिलाएं चाय बना रही थीं. इसी दौरान अचानक गैस की नली फट गई और आग लग गई. हादसे में कई लोग जख्मी हो गए. इनमें 4 से 5 लोगों की हालत गंभीर है. कुछ घायलों का इलाज राजकीय जिला बीडीएम अस्पताल कोटपूतली और बानसूर के राजकीय अस्पताल में चल रहा है, जबकि बाकी घायलों को जयपुर रेफर किया गया है.
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CMHO ने दी घायलों की जानकारी: CMHO डॉ. आशीष शेखावत ने बताया कि सुबह करीब 10.30 बजे सूचना मिली थी. गैस के रिसाव के कारण आग लगी है. हादसे में 15 लोग गंभीर रूप से घायल हैं. फिलहाल 9 लोगों को जयपुर रेफर किया गया है, जबकि बाकी घायलों का इलाज जारी है.
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