कोटमी सोनार क्रोकोडाइल पार्क में दिखी मां की ममता, अंडे से निकले बच्चों को जबड़े में छुपा कर रख रही मां
क्रोकोडाइल पार्क में नर मगरमच्छ अंडों से निकले बच्चों को खा जाते हैं इसलिए मादा मगरमच्छ दिनरात अपने बच्चों की निगरानी करती रहती है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 19, 2026 at 10:40 AM IST
जांजगीर चांपा: कोटमी सोनार गांव मगरमच्छ अभ्यारण के नाम से प्रसिद्ध हैं. पहले यहां सभी तालबों में मगरमच्छ पाए जाते थे, लेकिन सरकार ने इन मगरमच्छों को अनुकूल वातावरण देने और ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए गांव के मुढ़ा तालाब में 50 एकड़ से ज्यादा जगह संरक्षित किया हैं. उनके सहवास के साथ साथ ब्रीडिंग के लिए रेत और मिट्टी का टीला भी तैयार किया है. जहां मगरमच्छ अपना वंश वृद्धि कर रहे हैं.
अंडों से निकले बच्चों की रक्षा कर रही मां मगरमच्छ
कोटमी सोनार क्रोकोडाइल पार्क में जून माह में मादा मगरमच्छ अपने अंडों से निकले बच्चों पर अपनी ममता उड़ेलती है. बच्चों के अंडों से निकलने के बाद अपने जबड़े मे दबाकर उन्हें पानी में रहने की कला सिखाती हैं. साथ ही नर मगरमच्छों से नन्हे बच्चों की रक्षा के लिए मादा मगरमच्छ हमेशा बच्चों के आसपास तालाब के किनारे ही बैठी रहती हैं.
पार्क में हैचिंग का काम पूरा हो गया है. नर मगरमच्छ अक्सर छोटे बच्चों को खा जाते हैं, इसकी निगरानी की जा रही है साथ ही मादा मगरमच्छ भी बच्चों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाती रहती है -दीक्षा पाण्डेय, प्रभारी, क्रोकोडाइल पार्क कोटमीसोनार
क्रोकोडाइल पार्क में सालभर रहती है पर्यटकों की भीड़
कोटमी सोनार क्रोकोडाइल पार्क में मानसून से पहले पर्यटकों की काफी भीड़ पहुंचती है, जिसके लिए पार्क प्रशासन पहले से ही तैयार रहता है. पार्क प्रभारी ने बताया कि हर साल 1000 से ज्यादा पर्यटक कोटमी सोनार क्रोकोडाइल पार्क पहुंचते हैं.
हर साल में 4-5 बार आते हैं, बहुत अच्छा लगता है. हमेशा यह मगरमच्छ दिखता है -खुशबु शाह, पर्यटक
हम पश्चिम बंगाल से आए है. मगरमच्छ के लिए जगह अनुकूल है- छोटन कुमार शाह, पर्यटक
बिलासपुर घूमने आए है. यहां हमारे परिचित रहते हैं, उन्होंने ने ही बताया कि यहां क्रोकोडाइल पार्क है, काफी अच्छा है-सूमोनो, पर्यटक
कोटमी सोनार में मगरमच्छों की संख्या 400 से ज्यादा हो गई है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं. काफी संख्या में मगरमच्छ और उनके बच्चों को देखकर पर्यटक भी रोमांचित हो जाते हैं.