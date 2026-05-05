शिमला में दर्दनाक हादसा: मां के साथ बाजार जा रही बच्ची को पिकअप ने कुचला, मौके पर मौत
घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि टक्कर मारने के बाद चालक मौके से फरार हो गया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 5, 2026 at 1:38 PM IST|
Updated : May 5, 2026 at 1:59 PM IST
शिमला/कोटखाई: शिमला जिले के कोटखाई उपमंडल के तहत गुम्मा में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया. यहां एक तेज रफ्तार पिकअप की चपेट में आने से एक बच्ची की मौत हो गई, घटना के बाद चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है. जानकारी के अनुसार, हादसा सुबह करीब 10:30 बजे हुआ. नेपाली मूल की एक बच्ची अपनी मां के साथ बाजार जा रही थी. गुम्मा सड़क पर चलते समय अचानक बच्ची ने अपनी मां का हाथ छोड़ा और सड़क की तरफ दौड़ पड़ी. उसी दौरान सामने से आ रही एक तेज रफ्तार पिकअप ने उसे जोरदार टक्कर मार दी.
अस्पताल पहुंचने से पहले तोड़ा दम
टक्कर लगते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई. स्थानीय लोग तुरंत बच्ची को इलाज के लिए सिविल अस्पताल कोटखाई ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पिकअप चालक ने टक्कर के बाद वाहन नहीं रोका और मौके से भाग निकला.
जांच में जुटी पुलिस
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. शुरुआत में मौके पर मौजूद लोगों को लगा कि हादसा उसी समय वहां से गुजरी एक बस से हुआ है, लेकिन पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज देखने पर सच्चाई सामने आई. फुटेज में साफ दिखा कि बच्ची पिकअप के नीचे आई थी. DSP ठियोग सिद्धार्थ शर्मा ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी के आधार पर वाहन नंबर की पहचान कर ली गई है. आरोपी चालक की तलाश के लिए टीमों को लगाया गया है. जल्द उसे पकड़ लिया जाएगा. शव को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
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