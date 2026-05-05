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शिमला में दर्दनाक हादसा: मां के साथ बाजार जा रही बच्ची को पिकअप ने कुचला, मौके पर मौत

कोटखाई में पिकअप की चपेट में आने से बच्ची की मौत ( ETV BHARAT )

शिमला/कोटखाई: शिमला जिले के कोटखाई उपमंडल के तहत गुम्मा में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया. यहां एक तेज रफ्तार पिकअप की चपेट में आने से एक बच्ची की मौत हो गई, घटना के बाद चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है. जानकारी के अनुसार, हादसा सुबह करीब 10:30 बजे हुआ. नेपाली मूल की एक बच्ची अपनी मां के साथ बाजार जा रही थी. गुम्मा सड़क पर चलते समय अचानक बच्ची ने अपनी मां का हाथ छोड़ा और सड़क की तरफ दौड़ पड़ी. उसी दौरान सामने से आ रही एक तेज रफ्तार पिकअप ने उसे जोरदार टक्कर मार दी.

अस्पताल पहुंचने से पहले तोड़ा दम

टक्कर लगते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई. स्थानीय लोग तुरंत बच्ची को इलाज के लिए सिविल अस्पताल कोटखाई ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पिकअप चालक ने टक्कर के बाद वाहन नहीं रोका और मौके से भाग निकला.

जांच में जुटी पुलिस