चित्रकूट में कोटेदार ने खंभे से तार जोड़ने से किया मना तो पीट-पीटकर कर मार डाला

चित्रकूट: रैपुरा थाना क्षेत्र में एक वृद्ध कोटेदार की पीट-पीटकर उनकी हत्या कर दी. दरअसल, बिजली के खंभे से अवैध तरीके से बिजली का तार जोड़ रहे लोगों को जब कोटेदार ने ऐसा करने से मना किया तो आरोपियों ने लातों और जूतों से उनकी पिटाई कर दी, जिससे वृद्ध कोटेदार गंभीर रूप से घायल हो गए. इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है. फिलहाल पुलिस ने मामले में मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है.

लात-घूंसो से कोटेदार पर हमला: जानकारी के अनुसार, रैपुरा थाना क्षेत्र के लौढ़िया माफी गांव में मंगलवार की रात करीब 8 बजे कुछ ग्रामीण खंभे से बिजली जोड़ रहे थे. इसी दौरान गांव के कोटेदार सुखनंदन पुत्र जगन्नाथ के घर की बिजली चली गई. उन्होंने खंभे से तार जोड़ रहे लोगों से ऐसा करने से मना किया, तो इसी बात को लेकर पड़ोसी अमित, अनूप और जीवन लाल नाराज हो गए. इसके बाद उन्होंने पत्थरों और लात घुसो से कोटेदार पर हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल सुखनंदन को परिजन अस्पताल ले गए, जहां बुधवार तड़के उनकी मौत हो गई. सूचना पर पहुंची रैपुरा पुलिस व राजस्व टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.