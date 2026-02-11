ETV Bharat / state

चित्रकूट में कोटेदार ने खंभे से तार जोड़ने से किया मना तो पीट-पीटकर कर मार डाला

पुलिस ने मामले में मुख्य अभियुक्त को किया गिरफ्तार, फरार आरोपी की तलाश में जुटी.

KOTEDAR MURDER
कोटेदार की पीट पीटकर हत्या (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 11, 2026 at 2:23 PM IST

Updated : February 11, 2026 at 3:30 PM IST

चित्रकूट: रैपुरा थाना क्षेत्र में एक वृद्ध कोटेदार की पीट-पीटकर उनकी हत्या कर दी. दरअसल, बिजली के खंभे से अवैध तरीके से बिजली का तार जोड़ रहे लोगों को जब कोटेदार ने ऐसा करने से मना किया तो आरोपियों ने लातों और जूतों से उनकी पिटाई कर दी, जिससे वृद्ध कोटेदार गंभीर रूप से घायल हो गए. इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है. फिलहाल पुलिस ने मामले में मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है.

लात-घूंसो से कोटेदार पर हमला: जानकारी के अनुसार, रैपुरा थाना क्षेत्र के लौढ़िया माफी गांव में मंगलवार की रात करीब 8 बजे कुछ ग्रामीण खंभे से बिजली जोड़ रहे थे. इसी दौरान गांव के कोटेदार सुखनंदन पुत्र जगन्नाथ के घर की बिजली चली गई. उन्होंने खंभे से तार जोड़ रहे लोगों से ऐसा करने से मना किया, तो इसी बात को लेकर पड़ोसी अमित, अनूप और जीवन लाल नाराज हो गए. इसके बाद उन्होंने पत्थरों और लात घुसो से कोटेदार पर हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल सुखनंदन को परिजन अस्पताल ले गए, जहां बुधवार तड़के उनकी मौत हो गई. सूचना पर पहुंची रैपुरा पुलिस व राजस्व टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

कोटेदार की पीट पीटकर हत्या (Photo Credit; ETV Bharat)
चित्रकूट अपर पुलिस अधीक्षक सत्यपाल सिंह ने बताया कि मामले में जीवन लाल को गिरफ्तार कर लिया गया है. बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है.

