चित्रकूट में कोटेदार ने खंभे से तार जोड़ने से किया मना तो पीट-पीटकर कर मार डाला
पुलिस ने मामले में मुख्य अभियुक्त को किया गिरफ्तार, फरार आरोपी की तलाश में जुटी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 11, 2026 at 2:23 PM IST|
Updated : February 11, 2026 at 3:30 PM IST
चित्रकूट: रैपुरा थाना क्षेत्र में एक वृद्ध कोटेदार की पीट-पीटकर उनकी हत्या कर दी. दरअसल, बिजली के खंभे से अवैध तरीके से बिजली का तार जोड़ रहे लोगों को जब कोटेदार ने ऐसा करने से मना किया तो आरोपियों ने लातों और जूतों से उनकी पिटाई कर दी, जिससे वृद्ध कोटेदार गंभीर रूप से घायल हो गए. इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है. फिलहाल पुलिस ने मामले में मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है.
लात-घूंसो से कोटेदार पर हमला: जानकारी के अनुसार, रैपुरा थाना क्षेत्र के लौढ़िया माफी गांव में मंगलवार की रात करीब 8 बजे कुछ ग्रामीण खंभे से बिजली जोड़ रहे थे. इसी दौरान गांव के कोटेदार सुखनंदन पुत्र जगन्नाथ के घर की बिजली चली गई. उन्होंने खंभे से तार जोड़ रहे लोगों से ऐसा करने से मना किया, तो इसी बात को लेकर पड़ोसी अमित, अनूप और जीवन लाल नाराज हो गए. इसके बाद उन्होंने पत्थरों और लात घुसो से कोटेदार पर हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल सुखनंदन को परिजन अस्पताल ले गए, जहां बुधवार तड़के उनकी मौत हो गई. सूचना पर पहुंची रैपुरा पुलिस व राजस्व टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
यह भी पढ़ें: चित्रकूट आयुष हत्याकांड ; कैबिनेट मंत्री ने परिजनों को सौंपा 5 लाख का चेक, दोषियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की चेतावनी
यह भी पढ़ें: चित्रकूट में 14 साल की नाबालिग बेटी से दुष्कर्म; आरोपी पिता गिरफ्तार, पत्नी की हत्या मामले में गया था जेल