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कोटद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर 59 दुकानदारों का धरना, बाजार किया बंद, जानिए वजह

कोटद्वार: रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण और कायाकल्प के बीच अब अतिक्रमण का मुद्दा गरमा गया है. अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण और दो बड़े गेट बनाए गए हैं. रेलवे ने स्टेशन के प्रवेश और निकासी मार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए स्थानीय प्रशासन से कार्रवाई को कहा है.

इसके बाद पीडब्ल्यूडी ने स्टेशन के सामने सड़क किनारे दुकानें चला रहे 59 दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने के नोटिस जारी किए. नोटिस के विरोध में दुकानदार पिछले सात दिनों से धरने पर बैठे हैं. सातवें दिन व्यापार मंडल के आह्वान पर कोटद्वार बाजार बंद रहा. व्यापारियों ने धरना स्थल से तहसील तक जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया.

कोटद्वार रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत नया स्वरूप दिया जा रहा है. स्टेशन पर प्रवेश और निकासी के लिए दो बड़े गेट बनाए गए हैं. रेलवे की ओर से इन गेटों के सामने से अतिक्रमण हटाने के लिए स्थानीय प्रशासन को कहा गया. जांच में सामने आया कि स्टेशन के बाहर लगी कई दुकानें पीडब्ल्यूडी की सड़क की भूमि पर संचालित हो रही हैं. इसके बाद पीडब्ल्यूडी ने 59 दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी कर दिया. नोटिस मिलने के बाद दुकानदारों ने कार्रवाई के विरोध में अपनी दुकानों के आगे धरना शुरू कर दिया, जो अब सातवें दिन भी जारी है.