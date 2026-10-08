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बेटे ने ही घर में डाला डाका! मां की 20 लाख की ज्वेलरी पर किया हाथ साफ, पुलिस राजस्थान से किया अरेस्ट

कॉन्सेप्ट इमेज ( ETV Bharat )

पौड़ी गढ़वाल: उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले से कोटद्वार में बीते दिनों घर से करीब 20 लाख रुपए के सोने-चांदी के आभूषण चोरी का मामला सामने आया है. इस मामले का आज गुरुवार आठ अक्टूबर को पुलिस ने खुलासा कर दिया है. गिरफ्तार कोई और नहीं, बल्कि घर का बेटा ही निकला. पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

पुलिस ने बताया कि वारदात के बाद आरोपी जेवर लेकर राजस्थान फरार हो गया था. पुलिस ने उसे राजस्थान के जयपुर से गिरफ्तार किया है. आरोपी के पास पुलिस को करीब 20 लाख रुपए के आभूषण बरामद हुई हैं. पुलिस के अनुसार कोटद्वार कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने बीती पांच अक्टूबर को तहरीर दी थी.

अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दर्ज हुआ था मुकदमा: पुलिस के अनुसार तहरीर में महिला ने बताया था कि उनके घर से अज्ञात व्यक्ति सोने-चांदी के जेवरात चोरी कर ले गया है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) की धारा 305(ए), 317(2) और 331(3) के तहत मामला दर्ज किया. पुलिस ने खंगाली सीसीटीवी कैमरों की फुटेज: मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी सर्वेश पंवार के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक कोटद्वार मनोज कुमार ठाकुर और क्षेत्राधिकारी कोटद्वार अस्मिता मंमगाई के पर्यवेक्षण में पुलिस टीम गठित की गई. टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए और आसपास के लोगों से पूछताछ की. साथ ही संभावित मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली.