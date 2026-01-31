ETV Bharat / state

कोटद्वार बाबा दुकान विवाद, सड़कों पर उतरे हिंदूवादी संगठन, फिर किया हंगामा, भारी पुलिस फोर्स तैनात

पौड़ी: कोटद्वार में बाबा दुकान विवाद तूल पकड़ता जा रहा है. बजरंग दल और एक विशेष समुदाय से जुड़े व्यापारी के बीच हुई बहस ने अब साम्प्रदायिक रंग ले रही है. इसी मामले को लेकर आज देहरादून जिले से बड़ी संख्या में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता कोटद्वार पहुंचे. सभी ने मिलकर प्रदर्शन किया. शहर में हालात न बिगड़े इसे देखते हुए पुलिस ने मोर्चा संभाला.

बता दें आज बजरंग दल के गौरक्षा दल के प्रांत प्रमुख नरेश उनियाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुलूस के रूप में पटेलमार्ग पहुंचे. सभी एक दुकान के समीप एकत्रित हो गए. कार्यकर्ताओं का आरोप है कि घटना के दौरान एक बुजुर्ग के साथ भी धक्का-मुक्की और मारपीट की गई, जो अत्यंत निंदनीय है.

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया. मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया.

कोटद्वार बाबा दुकान विवाद (ETV Bharat)

पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया, लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए मालवीय उद्यान की ओर बढ़ने लगे. इसी दौरान घटनाक्रम से जुड़ा एक व्यक्ति वहां पहुंच गया. जिससे दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया. टकराव की स्थिति बन गई. पुलिस की मुस्तैदी से दो गुटों के आमने-सामने आने से पहले ही हालात पर काबू पा लिया गया. इसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता मालवीय उद्यान के समीप बीच सड़क पर बैठकर धरने पर बैठ गए. सभी ने नारेबाजी की. काफी देर तक चले हंगामे के बाद अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह के हस्तक्षेप से प्रदर्शनकारियों को समझा-बुझाकर मामला शांत कराया गया. पुलिस प्रशासन ने मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है.