कोटद्वार बाबा विवाद में भीम आर्मी की एंट्री, पुलिस ने हरिद्वार में रोका, जमकर हुई कहासुनी
पुलिस ने भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को चंडीघाट चौकी से बाहर निकाल गाड़ी में भरकर हिरासत में ले लिया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : February 3, 2026 at 7:14 PM IST
हरिद्वार: कोटद्वार बाबा विवाद के बाद दीपक इन दिनों चर्चाओं में है. राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने दीपक की सराहना की है. आज मंगलवार को भीम आर्मी से जुड़े कार्यकर्ता भी दीपक से मिलने कोटद्वार जा रहे थे. इसी बीच चंडीघाट चौकी पर पुलिस ने भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को रोक लिया. इसके बाद दोनों में काफी नोकझोंक हुई. पुलिस ने कोटद्वार जाने की जिद पर अड़े भीम आर्मी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया. कुछ देर बाद उन्हें रोशनाबाद ले जाकर छोड़ दिया.
कोटद्वार में पिछले दिनों से एक दुकान में बाबा लिखने का मामला तुल पकड़ता जा रहा है. भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह अपने समर्थकों के साथ कोटद्वार में दीपक को समर्थन करने के लिए निकल रहे थे. तभी पुलिस ने उन्हें चंडी घाट चौकी पर रोक लिया. पहले तो काफी देर तक बातचीत चलती रही. पुलिस ने उन्हें समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन भीम आर्मी के पदाधिकारी कोटद्वार जाने की जिद पर अड़े रहे.
मौके पर पहुंचे सीओ सिटी शिशु पाल, नगर कोतवाली प्रभारी रितेश शाह और इंस्पेक्टर अमरजीत सिंह ने भी उन्हें काफी समझाने का प्रयास किया. इसके बाद वीडियो कॉल से दीपक से फोन में बात करने का भी प्रयास किया, लेकिन समाधान न होने पर पुलिस ने भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को चंडीघाट चौकी से बाहर निकाल गाड़ी में भरकर हिरासत में ले लिया. पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर रोशनाबाद स्थित पुलिस लाइन भेजा. जहां से उन्हें कुछ देर बाद छोड़ दिया गया.
भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह ने कहा वो शांतिपूर्ण तरीके से अपने दीपक से मिलने के लिए कोटद्वार जा रहे थे. पुलिस ने जबरन उन्हें रोक लिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार दमनकारी नीति के तहत प्रदेश का माहौल खराब करने का प्रयास कर रही है, जिसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
वहीं, हरिद्वार के सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी ने बताया चालीस से पचास लोग कोटद्वार जा रहे थे. कोटद्वार से मिले इनपुट से पता चला कि वहां शांति व्यवस्था प्रभावित हो सकती है. काफी समझाने के बावजूद भी लोग नहीं माने. इसलिए माहौल खराब होने से बचाने के उन लोगों को चंडी घाट चौकी से हिरासत में लिया गया.
