ETV Bharat / state

कोटद्वार बाबा विवाद में भीम आर्मी की एंट्री, पुलिस ने हरिद्वार में रोका, जमकर हुई कहासुनी

हरिद्वार: कोटद्वार बाबा विवाद के बाद दीपक इन दिनों चर्चाओं में है. राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने दीपक की सराहना की है. आज मंगलवार को भीम आर्मी से जुड़े कार्यकर्ता भी दीपक से मिलने कोटद्वार जा रहे थे. इसी बीच चंडीघाट चौकी पर पुलिस ने भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को रोक लिया. इसके बाद दोनों में काफी नोकझोंक हुई. पुलिस ने कोटद्वार जाने की जिद पर अड़े भीम आर्मी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया. कुछ देर बाद उन्हें रोशनाबाद ले जाकर छोड़ दिया.

कोटद्वार में पिछले दिनों से एक दुकान में बाबा लिखने का मामला तुल पकड़ता जा रहा है. भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह अपने समर्थकों के साथ कोटद्वार में दीपक को समर्थन करने के लिए निकल रहे थे. तभी पुलिस ने उन्हें चंडी घाट चौकी पर रोक लिया. पहले तो काफी देर तक बातचीत चलती रही. पुलिस ने उन्हें समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन भीम आर्मी के पदाधिकारी कोटद्वार जाने की जिद पर अड़े रहे.

कोटद्वार बाबा विवाद भीम आर्मी (ETV Bharat)

मौके पर पहुंचे सीओ सिटी शिशु पाल, नगर कोतवाली प्रभारी रितेश शाह और इंस्पेक्टर अमरजीत सिंह ने भी उन्हें काफी समझाने का प्रयास किया. इसके बाद वीडियो कॉल से दीपक से फोन में बात करने का भी प्रयास किया, लेकिन समाधान न होने पर पुलिस ने भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को चंडीघाट चौकी से बाहर निकाल गाड़ी में भरकर हिरासत में ले लिया. पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर रोशनाबाद स्थित पुलिस लाइन भेजा. जहां से उन्हें कुछ देर बाद छोड़ दिया गया.