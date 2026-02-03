ETV Bharat / state

कोटद्वार बाबा विवाद के बाद मुश्किलों में दीपक, बेटी का स्कूल छूटा, डर के साये में परिवार

पौड़ी: कोटद्वार बाबा दुकान विवाद अब केवल स्थानीय मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि यह मामला देशभर में चर्चाओं का विषय बन चुका है. 26 जनवरी को शुरू हुआ यह विवाद धीरे-धीरे इतना बढ़ गया कि अब इसका असर सीधे आम लोगों की ज़िंदगी पर पड़ने लगा है. दीपक की जिंदगी भी इस विवाद के बाद मुश्किलों से भर गई है. ईटीवी भारत से बात करते हुए दीपक ने बताया इस विवाद के बाद उनकी बेटी स्कूल नहीं गई है. परिवार को भी हमेशा ही किसी अनहोनी की चिंता सताती रहती है.

इस पूरे घटनाक्रम में दुकान स्वामी के पक्ष में खड़े हुए युवक दीपक की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं. 31 जनवरी को बजरंग दल से जुड़े लोगों ने कोटद्वार पहुंचकर दीपक के खिलाफ नारेबाजी कर पूरे शहर का माहौल बिगाड़ दिया. ईटीवी भारत से बात करते हुए दीपक का कहना है कि उन्होंने कोई राजनीतिक या धार्मिक लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि एक इंसानियत का फर्ज निभाया. उन्होंने बताया कि 26 जनवरी को कुछ लोग एक बुजुर्ग दुकानदार पर दबाव बना रहे थे. ऐसे में उन्होंने एक सामान्य नागरिक की तरह आगे बढ़कर उस बुजुर्ग व्यक्ति को बचाने की कोशिश की, लेकिन यही कदम आज उनके और उनके परिवार के लिए भय का कारण बन गया है.

विवाद के बाद से दीपक और उनका परिवार डर के माहौल में जीने को मजबूर है. दीपक ने बताया बजरंग दल से जुड़े लोगों के भय के चलते घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया है. हालात इतने बिगड़ गए कि उनकी छोटी बेटी का स्कूल जाना भी बंद हो गया है. परिवार को हर समय किसी अनहोनी की आशंका सताती रहती है. दीपक का जिम, जो उनकी रोज़ी-रोटी का मुख्य साधन है, 26 जनवरी के बाद से बंद पड़ा था. आर्थिक दबाव और मानसिक तनाव के बावजूद मंगलवार को उन्होंने साहस दिखाते हुए जिम दोबारा खोल दिया.

दीपक का कहना है कि डर के आगे झुक जाना समाधान नहीं है, इसलिए उन्होंने सामान्य जीवन की ओर लौटने की कोशिश की है. दीपक ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिस दुकान का नाम पिछले 35 वर्षों से बिना किसी विवाद के चल रहा है, उसे अचानक बदलने की मांग समझ से परे है. उन्होंने कहा उस नाम से किसी भी समुदाय या व्यक्ति की भावनाएं आहत नहीं होतीं. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर इतने वर्षों में कभी कोई आपत्ति नहीं हुई, तो अब अचानक इसे मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है?

उन्होंने कहा वे लंबे समय से कोटद्वार में रह रहे हैं. सामाजिक मुद्दों को लेकर हमेशा सक्रिय रहे हैं. जरूरतमंदों की मदद करना और गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना उनकी आदत रही है. आज हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि बाहरी लोग कोटद्वार पहुंचकर माहौल खराब कर रहे हैं. जिससे शहर की शांति और सौहार्द पर भी असर पड़ रहा है. दीपक ने कहा विरोध और दबाव के कारण उनके परिवार में डर का माहौल जरूर है, लेकिन वे किसी भी कीमत पर इंसानियत और सच के रास्ते से पीछे नहीं हटेंगे.