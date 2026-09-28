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11 की उम्र में करंट से गंवाया हाथ, रनिंग एवं जैवलिन थ्रो में फेल हुए तो ताइक्वांडो में उतरे...अब कोरिया में वर्ल्ड चैंपियनशिप में फुर्ती दिखाएंगे कोटा के लव

नेशनल गेम्स में पदक जीतने के बाद पैरा ताइक्वांडो प्लेयर लव ( ETV Bharat Kota )