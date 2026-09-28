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11 की उम्र में करंट से गंवाया हाथ, रनिंग एवं जैवलिन थ्रो में फेल हुए तो ताइक्वांडो में उतरे...अब कोरिया में वर्ल्ड चैंपियनशिप में फुर्ती दिखाएंगे कोटा के लव

सिविल इंजीनियर की पढ़ाई के बाद लव पैरा गेम्स की ओर मुड़े. अब भारतीय टीम को करेंगे रिप्रेजेंट.

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नेशनल गेम्स में पदक जीतने के बाद पैरा ताइक्वांडो प्लेयर लव (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 28, 2026 at 2:10 PM IST

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कोटा: यह कहानी है लव गोचर के जज्बे एवं मिसाल की, जिसने महज 11 साल की उम्र में एक हादसे में हाथ भले गंवा दिया, लेकिन हौसला नहीं. गंधी जी के पुल के नजदीक रहने वाले लव ने हाथ गंवाने के बाद ना केवल सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, बल्कि पैरा गेम्स से भी जुड़े. ताइक्वांडो पैरा गेम्स में एक के बाद एक प्रतियोगिता जीत रहे हैं. उनके पास चार नेशनल गोल्ड, एक-एक सिल्वर एवं ब्रॉन्ज मेडल है. लव तीन इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में शामिल हो चुके हैं. अब वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में चुने गए हैं.

लव गोचर के शुरुआती कोच श्याम बिहारी नाहर ने बताया कि करीब 8 साल पहले लव रनिंग के लिए आया था. तब उसने रनिंग शुरू की. रनिंग के लिए शूज और सामग्री की जरूरत थी. हालांकि तब वह रनिंग में फिट नहीं बैठा तो जैवलिन थ्रो में रुचि दिखाई. यहां भी ट्रेनिंग के बावजूद फिट नहीं बैठा तो जयपुर चला गया. जयपुर में लव ने ताइक्वांडो में हाथ आजमाया. ताइक्वांडो में वह ना केवल सफल हुआ, बल्कि लगातार प्रतियोगिताएं खेली एवं जीता भी. 3 साल से लव केरल के तिरुवनंतपुरम में स्पोर्ट्स ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (SAI) के सेंटर में ट्रेनिंग ले रहा है.

Luv with other athletes and guests after winning the Taekwondo Para National Games
ताइक्वांडो के पैरा नेशनल गेम्स में जीत के बाद अन्य खिलाड़ियों और अतिथियों के साथ लव (ETV Bharat Kota)

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जानकार ने मोड़ा पैरा गेम्स की तरफ: लव गोचर ने बताया कि 11 साल की उम्र में सरोवर टॉकीज के नजदीक दोस्तों के साथ खेल रहा था कि तीसरी मंजिल से गिरा एवं हाई टेंशन लाइन पकड़ ली. करंट लगने से उनका हाथ झुलस गया. चिकित्सकों ने जान बचाने के लिए हाथ काट दिया. इस हादसे से परिवार टूट गया. परिजन परेशान रहने लगे, लेकिन धीरे-धीरे एक हाथ के साथ जीना सीखा. पढ़ाई भी करता रहा. उसने बीटेक किया. लव को जानकार नेमीचंद ने पैरा गेम्स के बारे में बताया. तब लव ने पैरा गेम्स शुरू किया. लव के पिता रामचंद्र टी स्टाल चलाते हैं, जबकि मां कमला गृहणी हैं.

Love with medal in Taekwondo
ताइक्वांडो में पदक के साथ लव (ETV Bharat Kota)

नवंबर में ताइक्वांडो वर्ल्ड पैरा चैंपियनशिप: लव अभी तिरुवनंतपुरम में ट्रेनिंग ले रहे हैं. 20 से 22 नवंबर तक दक्षिण कोरिया में ताइक्वांडो वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लेंगे. वे भारतीय टीम की ओर से 80 किग्रा भार वर्ग में खेलेंगे. लव इससे पहले वर्ष 2022 में पैरा ताइक्वांडो नेशनल नासिक में कांस्य जीत चुके हैं. वर्ष 2023 सहारनपुर में सिल्वर, 2024 में फगवाड़ा में दो गोल्ड जीते. साल 2026 में दो प्रतियोगिताएं हुई. बेंगलूरु और पुणे में गोल्ड मेडल जीते. उन्होंने ताइक्वांडो के पैरा इंटरनेशनल गेम्स मलेशिया व मंगोलिया में भाग लिया. आइची-नागोया (जापान) एशियाई गेम्स के लिए मंगोलिया में ट्रायल भी दिया.

Love with medal winning players in Taekwondo
ताइक्वांडो में पदक विजेता प्लेयर्स के साथ लव (ETV Bharat Kota)

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