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राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता आर्यन सिंह ने बनाया 'AI स्मार्ट इमोशन प्लांट पॉट', इमोजी से बताता है स्वास्थ्य

स्मार्ट इमोशन पॉट में रिच जेस्चर इंटरेक्शन टेक्नोलॉजी है, जिससे यह एनिमेटेड इमोशन दिखाता है. एआई एप्लीकेशन के जरिए इसे अपग्रेड किया जा रहा है.

AI Smart Emotion plant Pot
स्मार्ट इमोशन पॉट को पानी देते आर्यन सिंह (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 28, 2026 at 3:22 PM IST

4 Min Read
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कोटा: वर्ष 2024 में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पा चुके कोटा के आर्यन सिंह ने AI बेस्ड स्मार्ट इमोशन पॉट तैयार किया है. यह इमोजी से अपना स्वास्थ्य खुद बताता है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग से बने इस पॉट में ऐसे फीचर हैं कि जब पौधा कमजोर होगा या उसे पर्याप्त प्रकाश पानी और धूप नहीं मिलेगी तो वह खुद को अनहेल्दी और अनहैप्पी साइन करेगा, तीनों पर्याप्त मिलें तो हेल्दी और हैप्पी बताएगा.

आर्यन सिंह ने स्कूल में पढ़ते समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एग्रोबोट तैयार किया था. इसके बाद भी लगातार इनोवेशन कर रहे हैं. उन्होंने अपनी कंपनी बना ली है, जिसके जरिए पूरी टीम के साथ इनोवेशन में जुटे हुए हैं. इसी क्रम में उन्होंने स्मार्ट इमोशन पॉट बनाया है, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग करके तैयार किया गया है. पॉट के आगे की तरफ एक स्क्रीन लगी हुई है, जिसमें इमोजी के जरिए वह अपने बारे में बताता है. उन्होंने बताया कि यह आइडिया एक पालतू जानवर के जरिए आया था, लोग अपने पालतू जानवर से बात करते हैं. उसका स्वास्थ्य कमजोर दिखने पर तत्काल मदद करते हैं, लेकिन पौधों के साथ ऐसा नहीं होता है. इसी आइडिया को आगे बढ़ाया गया है. पौधे को इमोजी के जरिए अपने एक्सप्रेशन बताने के लिए इस स्मार्ट इमोशन पॉट को तैयार किया है. इस पौधे के साथ बात भी की जा सकती है, वह बात करने पर अलग अलग इमोजी से एक्सप्रेशन देता है. इसके साथ ही अंधेरे में भी अपने आप को डरा हुआ महसूस करता है. किसी व्यक्ति के आ जाने या उजाला होने पर जॉयफुल महसूस करता है.

आर्यन सिंह, युवा वैज्ञानिक, कोटा. (ETV Bharat Kota)

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बीटेक के साथ चला रहे कंपनी: वर्तमान में आर्यन सिंह बूंदी इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक कर रहे हैं और उन्होंने अपनी एक कंपनी भी खोली है, जिसके जरिए इस तरह के इनोवेशंस कर रहे हैं. इस इनोवेशन में उनके मेंटर एसआरपीएस स्कूल के टीचर ओपी सोनी हैं, जबकि उनके साथ मोइनुद्दीन ने इसमें काम किया है. आर्यन का कहना है कि यह केवल एक स्मार्ट गमला नहीं, बल्कि एक डिजिटल प्लांट कम्पेनियन है, जिसमें पौधे की स्थिति इमोजी और एनिमेटेड एक्सप्रेशन से नजर आती है. कई बार समय पर पानी, प्रकाश व धूप नहीं मिलती. इससे पौधा मुरझा जाता है, लेकिन अब पौधे की स्क्रीन पर ही देखकर उसे पानी दिया जा सकता है.

AI Smart Emotion plant Pot
स्मार्ट इमोशन पॉट का मॉड्यूल (ETV Bharat Kota)

मिट्टी की नमी की करता है गणना: आर्यन का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मिट्टी की नमी की गणना कर रहे हैं. इसके अलावा कितनी धूप और प्रकाश पौधे को मिल रहा है, इनका पता लगाने के लिए सेंसर लगाए गए हैं. सॉइल मॉइस्चर, तापमान, ह्यूमिडिटी, प्रकाश और जल स्तर को मापा जा रहा है. इसके लिए प्रकाश संश्लेषण की विधि का उपयोग किया गया है, जिसके आधार पर अलग अलग नंबरिंग तय की गई है. इस विश्लेषण के बाद ही वह अपने आप को अनहैप्पी बता देता है. इसमें 70 तरह की इमोजी का उपयोग किया गया है. पौधा स्वस्थ होगा और सभी आवश्यक परिस्थितियां अनुकूल हैं, तो वह मुस्कुराता हुआ दिखाई देगा.

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आर्यन द्वारा तैयार किया गया स्मार्ट इमोशन पॉट (ETV Bharat Kota)

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एआई के जरिए किया जा रहा अपग्रेडेशन: स्मार्ट इमोशन पॉट में रिच जेस्चर इंटरेक्शन टेक्नोलॉजी उपयोग की गई है, जिससे यह एनिमेटेड इमोशन दिखाता है. उन्होंने बताया कि स्मार्ट इमोशन पॉट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एप्लीकेशन के जरिए और अपग्रेड भी किया जा रहा है. मेंटर ओ पी सोनी ने बताया कि एसआर पब्लिक स्कूल में पढ़ते समय ही आर्यन ने एग्रीकल्चर सेक्टर में इनोवेशन किया, जिसमें एआई आधारित एग्रीबोट तैयार किया था. यह कटाई, सिंचाई और अन्य कृषि कार्यों में मदद कर सकती है. केंद्रीय कृषि, शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ अन्य ने भी सराहना की थी. आर्यन को राष्ट्रीय बाल युवा पुरस्कार साइंस और युवा वैज्ञानिक के रूप में दिया गया था.

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अपनी टीम के सदस्य और मेंटर ओम प्रकाश सोनी से बात करते आर्यन सिंह. (ETV Bharat Kota)

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