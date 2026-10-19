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कोटमसर गुफा में करिए भूमिगत दुनिया का दीदार, 10 दिन पहले खुलेगी कांगेर वैली की रहस्यों वाली केव

कांगेर वैली नेशनल पार्क का कोटमसर गुफा ( ETV BHARAT )

बस्तर: बस्तर के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में मौजूद कोटमसर गुफा जिसे भूमिगत दुनिया भी कहा जाता है. इस गुफा को पर्यटकों के लिए 20 अक्टूबर की सुबह 8 बजे खोला जा रहा है. इस साल मौसम सही होने के कारण गुफा को समय से 10 दिन पहले खोला जा रहा है. जबकि हर साल इस गुफा को 1 नवंबर छत्तीसगढ़ राज्य उत्सव के दौरान खोला जाता था.

कांगेर वैली के पर्यटकों के लिए खुशखबरी कांगेर वैली के DFO गौतम नारायण ने बताया कि इस साल कोटमसर गुफा को पर्यटकों के लिए जल्दी खोला जा रहा है. क्योंकि इस साल मौसम काफी अच्छा है. बारिश भी बस्तर में नहीं हो रही है. इससे पूर्व हुई बारिश का पानी भी गुफा के भीतर नहीं ठहरा है. जिससे फिसलन या अन्य समस्याएं पर्यटकों के लिए उत्पन्न नहीं होगी.