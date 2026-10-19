कोटमसर गुफा में करिए भूमिगत दुनिया का दीदार, 10 दिन पहले खुलेगी कांगेर वैली की रहस्यों वाली केव
पर्यटकों के लिए 20 अक्टूबर से कोटमसर गुफा खोलने का फैसला लिया गया है. सुनील कश्यप की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 19, 2026 at 5:09 PM IST
बस्तर: बस्तर के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में मौजूद कोटमसर गुफा जिसे भूमिगत दुनिया भी कहा जाता है. इस गुफा को पर्यटकों के लिए 20 अक्टूबर की सुबह 8 बजे खोला जा रहा है. इस साल मौसम सही होने के कारण गुफा को समय से 10 दिन पहले खोला जा रहा है. जबकि हर साल इस गुफा को 1 नवंबर छत्तीसगढ़ राज्य उत्सव के दौरान खोला जाता था.
कांगेर वैली के पर्यटकों के लिए खुशखबरी
कांगेर वैली के DFO गौतम नारायण ने बताया कि इस साल कोटमसर गुफा को पर्यटकों के लिए जल्दी खोला जा रहा है. क्योंकि इस साल मौसम काफी अच्छा है. बारिश भी बस्तर में नहीं हो रही है. इससे पूर्व हुई बारिश का पानी भी गुफा के भीतर नहीं ठहरा है. जिससे फिसलन या अन्य समस्याएं पर्यटकों के लिए उत्पन्न नहीं होगी.
वर्तमान में विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा भी चल रहा है. इस दशहरे को देखने के लिए हजारों लोग बस्तर आते हैं. इस लिहाज से इस गुफा को खोलने से काफी संख्या में पर्यटक भी इसका दीदार कर सकेंगे. कांगेर वैली में अन्य गुफाएं भी मौजूद हैं. जिनमें कैलाश गुफा, दंडक गुफा, अरण्यगुफा, हरी गुफा लेकिन केवल कोटमसर गुफा को ही फिलहाल खोला जा रहा है- गौतम नारायण, डीएफओ, कांगेर वैली नेशनल पार्क
इस गुफा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जमीन के नीचे एक अलग ही दुनिया दिखाई देती है. जहां चट्टानों ने हजारों वर्षों में अनोखे आकार धारण किए हैं. हजारों साल पुरानी चूना पत्थर की आकृतियां बनी हुई है. अंधेरी दुनिया में रहने वाली अंधी मछलियां भी मौजूद है. गुफा के अंदर कई प्राकृतिक कक्ष हैं. कई प्राकर्तिक संरचनाएं हैं. सबसे बड़ी खासियत स्टैलेक्टाइट और स्टैलेक्माइट से बनी आकृतियां है. बड़े हॉल और टाइटेनिक जहाज की तरह बने आकृतियां भी लोगों को लुभाने का काम करती है.