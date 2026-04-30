अमेरिका में बोस्टन के पास दुर्घटना : 6 दिन बाद भी नहीं मिली कोटा के युवक की बॉडी, राष्ट्रपति सचिवालय में याचिका दायर
दुर्घटना के 6 दिन बाद भी नहीं मिली युवक की बॉडी. दिवंगत देह को खोजने व भारत लाने के लिए राष्ट्रपति सचिवालय में याचिका दायर...
Published : April 30, 2026 at 10:53 PM IST
बूंदी/कोटा: राजस्थान के कोटा निवासी 26 वर्षीय युवक दीपक सिंह राठौड़ की संयुक्त राज्य अमेरिका में बोस्टन के पास समुद्री क्षेत्र में जहाज में दुर्घटना से 25 अप्रैल को मौत हो गई है. भारतीय युवा दीपक सिंह राठौड़ की दिवंगत देह का मौत के 6 दिन बाद भी कोई पता नहीं चला है. दीपक सिंह की दिवंगत देह को अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक समन्वय के माध्यम से उच्च स्तरीय सर्च ऑपरेशन चलवाकर शीघ्र खोजकर सम्मानजनक अंतिम संस्कार के लिए भारत लाने की मांग को लेकर बूंदी के कांग्रेस नेता चर्मेश शर्मा ने गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम राष्ट्रपति सचिवालय मे याचिका दायर की है. साथ ही विदेश मंत्रालय में भी अधिकृत शिकायत दर्ज करवाई है.
25 अप्रैल को हुई थी मौत : चर्मेश शर्मा ने बताया कि दीपक सिंह के मौसेरे भाई करण सिंह भाटी से मिली जानकारी के अनुसार विगत 25 अप्रैल 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका में बोस्टन के पास समुद्र में जहाज में दुर्घटना में दीपक सिंह राठौड़ की मौत हो गई थी. परिवार को एक दिन बाद मौत की सूचना मिली, लेकिन उसके बाद अभी तक दीपक सिंह की दिवंगत देह का समुद्र में कोई पता नहीं चला है.
पढे़ं : ईरान में फंसे 110 भारतीय छात्रों का मामला, तेहरान दूतावास ने भेजा जवाब, सभी भारतीय छात्र सुरक्षित
गुरुवार को करण सिंह ने अपने बूंदी निवासी मित्र कुणाल शर्मा के माध्यम से विदेश में संकटग्रस्त भारतीयों की सहायता के लिए कार्य करने वाले राजस्थान बीज निगम के पूर्व निदेशक चर्मेश शर्मा से संपर्क किया. जिसके बाद शर्मा ने दिवंगत देह का उच्च स्तरीय सर्च ऑपरेशन चलवाकर शीघ्र पता लगवाने और सम्मानजनक अंतिम संस्कार के लिये परिवार के पास भारत लाने को लेकर याचिका दायर की है.
परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़ : 26 वर्ष की उम्र में दीपक सिंह राठौड़ की अकस्मात मौत के समाचार से दीपक के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. दीपक सिंह राठौड़ के पिता महावीर सिंह राठौड़ कोटा में कार्यरत हैं और सिविल लाइंस के पास रहते हैं. मूलतः राठौड़ परिवार सीकर जिले का निवासी है. दीपक एक प्राइवेट शिपिंग कम्पनी में कार्यरत था. शिपिंग कम्पनी और प्रशासन के द्वारा दीपक सिंह से सम्बंधित स्पष्ट जानकारी परिवार को नहीं दी जा रही है.
पढ़ें : ईरान में फंसे भारतीय छात्रों की होगी वतन वापसी, आर्मेनिया होते हुए भारत पहुंचेंगे 110 छात्र
अंतरराष्ट्रीय समन्वय से उच्च स्तरीय सर्च ऑपरेशन चलाया जाए : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम राष्ट्रपति सचिवालय में दायर याचिका में चर्मेश शर्मा ने मांग की है कि जहाज दुर्घटना में दीपक सिंह राठौड़ की मौत को लेकर भारत सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक समन्वय से समुद्र में उच्च स्तरीय सर्च ऑपरेशन चलवाया जाए और दिवंगत देह की खोजकर शीघ्र सम्मानजनक अंतिम संस्कार के लिए परिवार के पास भारत लाया जाए, जिससे उनका विधिवत सम्मानजनक अंतिम संस्कार हो सके.