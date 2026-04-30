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अमेरिका में बोस्टन के पास दुर्घटना : 6 दिन बाद भी नहीं मिली कोटा के युवक की बॉडी, राष्ट्रपति सचिवालय में याचिका दायर

बूंदी/कोटा: राजस्थान के कोटा निवासी 26 वर्षीय युवक दीपक सिंह राठौड़ की संयुक्त राज्य अमेरिका में बोस्टन के पास समुद्री क्षेत्र में जहाज में दुर्घटना से 25 अप्रैल को मौत हो गई है. भारतीय युवा दीपक सिंह राठौड़ की दिवंगत देह का मौत के 6 दिन बाद भी कोई पता नहीं चला है. दीपक सिंह की दिवंगत देह को अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक समन्वय के माध्यम से उच्च स्तरीय सर्च ऑपरेशन चलवाकर शीघ्र खोजकर सम्मानजनक अंतिम संस्कार के लिए भारत लाने की मांग को लेकर बूंदी के कांग्रेस नेता चर्मेश शर्मा ने गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम राष्ट्रपति सचिवालय मे याचिका दायर की है. साथ ही विदेश मंत्रालय में भी अधिकृत शिकायत दर्ज करवाई है.

25 अप्रैल को हुई थी मौत : चर्मेश शर्मा ने बताया कि दीपक सिंह के मौसेरे भाई करण सिंह भाटी से मिली जानकारी के अनुसार विगत 25 अप्रैल 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका में बोस्टन के पास समुद्र में जहाज में दुर्घटना में दीपक सिंह राठौड़ की मौत हो गई थी. परिवार को एक दिन बाद मौत की सूचना मिली, लेकिन उसके बाद अभी तक दीपक सिंह की दिवंगत देह का समुद्र में कोई पता नहीं चला है.

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गुरुवार को करण सिंह ने अपने बूंदी निवासी मित्र कुणाल शर्मा के माध्यम से विदेश में संकटग्रस्त भारतीयों की सहायता के लिए कार्य करने वाले राजस्थान बीज निगम के पूर्व निदेशक चर्मेश शर्मा से संपर्क किया. जिसके बाद शर्मा ने दिवंगत देह का उच्च स्तरीय सर्च ऑपरेशन चलवाकर शीघ्र पता लगवाने और सम्मानजनक अंतिम संस्कार के लिये परिवार के पास भारत लाने को लेकर याचिका दायर की है.