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कोटा में महिला सुरक्षा संवाद: ओम बिरला बोले- महिलाओं की चेन व बैग छीनने की घटनाएं पीड़ा देती है, इन्हें रोकना होगा

महिलाओं के साथ घटनाएं पीड़ा देती हैं: बिरला ने कहा कि हमारा संकल्प है कि एक भी अपराध नहीं होने देंगे और अगर अपराध होता भी है तो अपराधी को कड़ी सजा दी जाएगी. महिलाओं की चेन व बैग छीनने की घटनाएं पीड़ा देती हैं, इन्हें रोकना होगा. कोटा में अच्छे क्षेत्र के वातावरण के साथ परिवार का वातावरण भी दें. किसी भी राज्य से आने वाली बेटियां सुरक्षित भी हैं और अच्छे वातावरण में शिक्षा भी ले रही हैं. बेटियों को सुरक्षित करने के लिए जितने भी आवश्यक कदम उठाने हैं, वे उठाए जाएंगे और जिन अपराधियों ने अपराध किए हैं, उन्हें परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे. हमारी कोशिश है कि पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी बने, ताकि महिलाएं वहां पर लाइब्रेरी के माध्यम से देश और दुनिया की पढ़ाई और नॉलेज लेकर प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल हों.

कोटा: शहर के बोरखेड़ा इलाके में एक निजी कोचिंग संस्थान के ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय महिला सुरक्षा संकल्प संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुंचे. उन्होंने कहा कि महिलाएं हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रही हैं, आजादी की पहली लड़ाई भी 1857 में झांसी की रानी ने लड़ी थीं. आजादी के बाद देश के निर्माण में भी महिलाओं का योगदान रहा है. हमारी संस्कृति, संस्कार व सोच आध्यात्मिक है. हम देवियों के विभिन्न स्वरूपों की पूजा करते हैं, लेकिन महिलाओं की सहभागिता जब पुलिस के साथ होगी, तब राज्य और शहर में कानून-व्यवस्था मजबूत होगी.

पुलिस सेवाओं में महिलाओं की संख्या: बिरला ने कहा कि बालिकाओं और महिलाओं की आत्मरक्षा के लिए आत्म-सुरक्षा का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा. गांव और पंचायत में खेलों में ओलंपिक गेम्स का 15 दिन का कैंप लगाकर उनकी प्रतिभाओं को निखारा जाएगा. उन्होंने कहा कि पहले प्रशासनिक और पुलिस सेवाओं में महिलाओं की संख्या काफी कम रहती थी, लेकिन अब आईपीएस में 37 और आईएएस में 42 प्रतिशत महिलाएं आ रही हैं, जबकि फॉरेन सर्विस में 43 और फॉरेस्ट में 37 फीसदी आ रही हैं. कॉमनवेल्थ में गोल्ड व सिल्वर में सबसे ज्यादा महिलाएं जीतकर आई हैं. आर्थिक व सामाजिक चुनौतियों के लिए भी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं. नशामुक्त समाज के लिए भी महिलाएं काफी चुनौती देती हैं. अब पीढ़ी को भी इसके लिए संस्कारित करना होगा, ताकि देश नशामुक्त रहे.

मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता महिलाओं की सुरक्षा है. महिलाओं के साथ गलत व्यवहार चाहे फोन पर हो या सामने, अगर इस बार दरकिनार कर दिया, तो सामने वाले की हिम्मत बढ़ेगी. इसका विरोध करना होगा और इस तरह की शिकायत करें, जिससे अनहोनी होने से बचेगी. सड़क पर किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है तो लोगों को भी प्रतिरोध करना चाहिए.

कार्यक्रम में नशा मुक्ति की शपथ लेती महिलाएं (ETV Bharat Kota)

डीजीपी राजीव शर्मा ने कहा कि हम सब मिलकर ऐसा राजस्थान बनाएं, जहां पर हमारी बेटियों में भय नहीं रहे और वे सुरक्षित महसूस करें. पुलिस और जनता के बीच संबंध केवल कानून और व्यवस्था का नहीं रहे, बल्कि विश्वास व साझेदारी का रहे. राजस्थान पुलिस सभी के सम्मान और गरिमा के लिए प्रतिबद्ध है. आमजन जितने हमसे जुड़ेंगे और घुलेंगे, हम उनकी समस्याओं और कठिनाइयों को उतना ही समझेंगे. जीवन में सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए हमारे आसपास वैसा माहौल बनाए रखें. जब बेटियां घर से बाहर निकलें, तब माता-पिता को चिंता नहीं होनी चाहिए. इस तरह का वातावरण कोटा शहर में पुलिस उपलब्ध करा रही है. संवाद कार्यक्रम में विधायक संदीप शर्मा, कल्पना देवी, एडीजी विशाल बंसल, जिला कलेक्टर पीयूष समारिया, एसपी सिटी तेजस्विनी गौतम और ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर मौजूद रहे.

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