Kota Crime : महिला की गर्म तेल फेंक कर की थी हत्या, 6 महीने भेष बदल बचता रहा, अब चढ़ा पुलिस के हत्थे
6 महीने से फरार महिला की हत्या का आरोपी गिरफ्तार. आरोपी ने महिला पर गर्म तेल फेंक दिया था. जानिए पूरा मामला...
Published : November 8, 2026 at 7:45 PM IST
कोटा: शहर के अनंतपुरा थाना पुलिस ने 6 महीने से फरार महिला के हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने अपने परिचय की महिला पर गर्म तेल फेंक दिया था, जिससे वह बुरी तरह झुलस गई और उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया था. घटना के दौरान आरोपी भी महिला के घर पर ही मौजूद था.
कोटा शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि गोबरिया बावड़ी इलाके की इंदिरा गांधी मूर्ति के पास रहने वाली 50 वर्षीय महिला मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में 8 मई 2026 को भर्ती हुई थी. वह चेहरे, छाती, पेट और कई शरीर के हिस्से पर गर्म तेल से झुलस गई थी. महिला को तत्काल एमबीबीएस के बर्न वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया.
इस महिला का पर्चा बयान 8 मई को सुबह दिया गया, जिसमें उसने बताया कि 7 मई को घर पर सभी लोग मौजूद थे. इस दौरान उनकी पहचान का संजय उर्फ अन्नू मेघवाल भी आया था और उसने रात में उनके घर पर ही सोने की बात कही. जिसके बाद वह घर में ही सो गया था. जबकि महिला अपने पोते के साथ पलंग पर सो रही थी.
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उसके पास के पलंग पर उसकी पोती और मां भी सो रही थी, जबकि बेटा और बहू दूसरे कमरे में सो रहे थे. इस दौरान 8 मई को सुबह 4:00 बजे संजय ने रसोई में तेल गर्म किया और उसके ऊपर फेंक कर फरार हो गया, जिससे वह झुलस गई थी. महिला के पर्चा बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन उपचार के दौरान महिला ने बाद में दम तोड़ दिया. ऐसे में इस प्रकरण में हत्या की धाराएं भी जोड़ दी गई थी. जिस मामले में संजय की तलाश की जा रही थी, लेकिन वह फरार था. बड़ी मुश्किल से उसे पकड़ा गया है.
हुलिया बदलकर बूंदी में करने लग गया था मजदूरी : अनंतपुरा थाना अधिकारी महेश कारवाल बताया कि घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी छावनी रामचंद्रपुरा निवासी 42 वर्षीय संजय उर्फ अन्नू मेघवाल मौके से फरार हो गया था. इसके बाद वह भेष बदलकर भी रहने लगा. उसने अपना मोबाइल बंद कर लिया और बूंदी जिले के तालेड़ा और बूंदी शहर सहित कई जगह पर मजदूरी करने लगा.
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करीब एक माह पहले कैथूनीपोल इलाके में देखा गया था, जिसके बाद अभय कमांड सेंटर की मॉनिटरिंग की और फुटेज देखे गए. इसमें सामने आया कि वह इंदिरा रसोई में कभी-कभी खाना खाने आता है. उसके फोटो के आधार पर कैथूनीपोल इलाके में कुछ मुखबिर तैयार किए गए, जिनकी सूचना पर ही रविवार को आरोपी संजय को गिरफ्तार किया है. जिसे सोमवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा.