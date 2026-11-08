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Kota Crime : महिला की गर्म तेल फेंक कर की थी हत्या, 6 महीने भेष बदल बचता रहा, अब चढ़ा पुलिस के हत्थे

पुलिस ने गिरफ्तार किया गया आरोपी संजय उर्फ अन्नू मेघवाल ( ETV Bharat Kota )

कोटा: शहर के अनंतपुरा थाना पुलिस ने 6 महीने से फरार महिला के हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने अपने परिचय की महिला पर गर्म तेल फेंक दिया था, जिससे वह बुरी तरह झुलस गई और उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया था. घटना के दौरान आरोपी भी महिला के घर पर ही मौजूद था.

कोटा शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि गोबरिया बावड़ी इलाके की इंदिरा गांधी मूर्ति के पास रहने वाली 50 वर्षीय महिला मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में 8 मई 2026 को भर्ती हुई थी. वह चेहरे, छाती, पेट और कई शरीर के हिस्से पर गर्म तेल से झुलस गई थी. महिला को तत्काल एमबीबीएस के बर्न वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया.

इस महिला का पर्चा बयान 8 मई को सुबह दिया गया, जिसमें उसने बताया कि 7 मई को घर पर सभी लोग मौजूद थे. इस दौरान उनकी पहचान का संजय उर्फ अन्नू मेघवाल भी आया था और उसने रात में उनके घर पर ही सोने की बात कही. जिसके बाद वह घर में ही सो गया था. जबकि महिला अपने पोते के साथ पलंग पर सो रही थी. पढ़ें : Bikaner Railway Track Accident : पति-पत्नी के कलह ने ली 3 जानें, बचाने आए युवक की भी गई जान