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कोटा में वरमाला के बाद दुल्हन का परिवार मैरिज गार्डन से फरार, वर पक्ष ने लगाया लाखों रुपए ठगने का आरोप

सात फेरों से पहले दुल्हन पक्ष हुआ फरार ( फोटो ईटीवी भारत कोटा )

कोटा : शादी समारोह में फेरे के ठीक पहले विवाद का मामला सामने आया है. इसमें वर पक्ष ने दुल्हन व उसके परिवार पर मैरिज गार्डन से फरार होने व लाखों रूपए ठगने का आरोप भी लगाया है. यह विवाह समारोह मंगलवार रात को बोरखेड़ा इलाके के एक गार्डन में आयोजित था. दोनों पक्षों ने जेवर को लेकर विवाद की बात कही है, इस मामले में पहले बोरखेड़ा पुलिस थाने में दूल्हे पक्ष ने मंगलवार रात को ही लाखों रुपए ठगने की शिकायत की है, जबकि दुल्हन पक्ष ने बाद में बुधवार को थाने में आकर दहेज का आरोप लगा दिया है. बोरखेड़ा थाना अधिकारी अनिल टेलर का कहना है कि दोनों शिकायतों के संबंध में जांच पड़ताल की जा रही है. बोरखेड़ा थानाधिकारी अनिल टेलर के अनुसार साकेत आवास थेकड़ा निवासी स्वरूप सिंह ने शिकायत दी है कि उनके बेटे देवेंद्र सिंह की शादी बोरखेड़ा की आदर्श नगर निवासी युवती मुस्कान कंवर ईलू से तय हुई थी. दुल्हन के पिता भंवर सिंह की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी. शादी के पहले दुल्हन के पिता भवर सिंह और मां शशि कंवर ने कमजोर आर्थिक स्थिति का हवाला दिया था. इसमें बताया था कि वह केवल बेटी दे सकते हैं, बाकी उनकी श्रद्धा नहीं है. दूल्हा पक्ष ने शादी के खर्चे, हल्दी-मेहंदी, निकासी, बिंदौरी और अन्य रस्मों के लिए 4 लाख रुपये दिए थे. इसे भी पढ़ें: शादी के 14 दिन बाद ही जेवर और नकदी लेकर फरार हुई लुटेरी दुल्हन, मामला दर्ज