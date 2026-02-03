ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश और राजस्थान के शहर आएंगे करीब, कोटा-सागर एक्सप्रेस वे पर फर्राटे से चलेंगी गाड़ियां

कोटा विदिशा सागर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे भोपाल और जयपुर के बीच की दूरी करेगा कम, सागर के जरिए यूपी के दूसरे शहरों से कनेक्टिविटी सुधरेगी.

kota vidisha sagar greenfield express way
एमपी राजस्थान और यूपी के कई शहरों की कनेक्टिविटी सुधरेगी (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 3, 2026 at 9:17 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

सागर: पिछले दिनों केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गड़करी ने विदिशा में कोटा विदिशा सागर एक्सप्रेस बनाए जाने का एलान किया है. 16 हजार करोड़ की लागत से बनने जा रहे इस एक्सप्रेस वे से सागर और विदिशा से कोटा की दूरी कम हो जाएगी. इसके साथ ही राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों प्रदेश की राजधानी भोपाल और जयपुर की दूरी भी कम हो जाएगी, क्योंकि फिलहाल भोपाल से जयपुर जाने के लिए कोटा होकर जाना होता है. इस नए एक्सप्रेस वे के बनते ही करीब 75 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी.

कई शहरों की कनेक्टिविटी सुधरेगी

दूरी कम होने के साथ-साथ एक्सप्रेस वे पर सफर में लगने वाला समय भी करीब तीन घंटे कम होने की उम्मीद है. फिलहाल कोटा से भोपाल की दूरी करीब 350 कि.मी. पड़ती है और एनएच 52 से करीब 8 घंटे सफर में लगते हैं. ये दूरी करीब 75 किलोमीटर कम होने से सफर का समय भी करीब 3-4 घंटे कम होने की उम्मीद है. हालांकि, अभी इस एक्सप्रेस वे की सिर्फ घोषणा हुई है और जमीनी स्तर पर इसका काम शुरू होगा. इस एक्सप्रेस वे का प्रमुख उद्देश्य विदिशा के जरिए भोपाल और जयपुर के बीच की दूरी कम करना और सागर के जरिए जबलपुर, कानपुर और यूपी के दूसरे शहरों से कनेक्टिविटी सुधारना है.

BHOPAL JAIPUR DISTANCE REDUCE
राजस्थान और मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात (Source: PWD NHAI)

राजस्थान और मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात

पिछले महीने 17 जनवरी को विदिशा पहुंचे केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 16 हजार करोड़ की लागत से बनने वाले कोटा विदिशा सागर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे की सौगात दी है. बताया जा रहा है कि इस एक्सप्रेस वे से सागर और कोटा के बीच की दूरी कम होगी और सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी. इस एक्सप्रेस वे के बनने के बाद सागर और कोटा के बीच की दूरी 75 किमी कम हो जाएगी.

खास बात ये है कि इस एक्सप्रेस वे के कारण भोपाल और जयपुर के बीच की दूरी कम होगी, इसके साथ सागर से जुड़ने के कारण कानपुर, नागपुर और जबलपुर जैसे शहरों से शानदार कनेक्टिविटी हो जाएगी. सागर कानपुर फोर टू सिक्सलेन, सागर से गुजरने वाले देश के सबसे बड़े नेशनल हाईवे 44 के जरिए नागपुर और झांसी के अलावा जबलपुर से शानदार कनेक्टिविटी हो जाएगी. नितिन गडकरी का कहना है कि इस एक्सप्रेस वे का उद्देश्य दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से भोपाल से जोड़ने के अलावा भोपाल लखनऊ और लखनऊ कानपुर हाईवे से भी कनेक्ट करना है.

इस तरह कम हो जाएगी भोपाल जयपुर की दूरी

जहां तक कोटा विदिशा सागर एक्सप्रेस वे की बात करें, तो ये एक्सप्रेस वे कोटा और सागर की दूरी तो कम कर ही रहा है. लेकिन भोपाल और जयपुर की दूरी भी कम कर रहा है. फिलहाल भोपाल से जयपुर का सड़क मार्ग ब्यावरा, झालावाड़ और कोटा के रास्ते गुजरता है जो एनएच -12 से जुड़ा है. भोपाल से ब्यावरा, झालावाड़, कोटा से बूंदी होते हुए जयपुर पहुंचता है. यह सफर करीब 600 किमी पड़ता है. ब्यावरा तक 4-लेन सड़क है, झालावाड़ तक 2-लेन और कोटा से जयपुर तक एनएच 12 फोरलेन है.

kota vidisha sagar greenfield express way
कोटा विदिशा सागर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे (Source: PWD NHAI)

कुछ लोग सवाई माधोपुर मार्ग का उपयोग करते हैं, लेकिन कोटा वाला मार्ग ज्यादा प्रचलन में है. भोपाल से जयपुर पहुंचने में 10-12 घंटे का समय लगता है. कोटा विदिशा सागर एक्सप्रेस वे से करीब 75 किमी की दूरी कम होने और एक्सप्रेस वे कारण सफर का समय तीन घंटे कम हो सकता है. दरअसल इस एक्सप्रेसवे के जरिए भोपाल और कोटा को सीधे करके जोड़ना है. फिलहाल कोटा से विदिशा की दूरी 350 किमी और सागर की दूरी 410 किमी है. कोटा-विदिशा एक्सप्रेस वे से 75 किलोमीटर की दूरी कम होगी. सीधा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बनने से कोटा से विदिशा की दूरी करीब 250 किमी और सागर की दूरी 350 किमी हो जाएगी.

ये भी पढ़ें:


क्या कहना है पीडब्ल्यूडी मंत्री का

पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह का कहना है कि "मध्य प्रदेश के लिए कोटा विदिशा सागर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे की बड़ी सौगात मिली है. फिलहाल ये प्रोजेक्ट शुरुआती स्थिति में है. इसका रूट और एलाइनमेंट तय होने के बाद दूरी और कनेक्टिविटी को लेकर तस्वीर साफ हो पाएगी. ये सब तय करते समय ये भी देखा जाएगा कि एक्सप्रेस वे से किस तरह इंडस्ट्रियल एरिया जोड़े जाएं, जो राज्यों और देश की अर्थव्यवस्था को पंख लगाने का काम करें. फोकस इस बात पर रहेगा कि एक्सप्रेसवे से किस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को कैसे जोड़ा जाए कि इंडस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले."

TAGGED:

SAGAR GREENFIELD EXPRESS WAY
BHOPAL JAIPUR DISTANCE REDUCE
16 THOUSAND CRORE EXPENSE
JABALPUR KANPUR GOOD CONNECTIVITY
KOTA VIDISHA SAGAR EXPRESS WAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.