दरा घाटी में अंडरपास का निर्माण, रेलवे ने बनाना शुरू किया नया रास्ता

सीनियर डीसीएम सौरभ जैन ने बताया कि पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल ने दरा में संकरी पुलिया के समानांतर एक नई सड़क व अंडरपास के निर्माण का निर्णय लिया है. इस परियोजना को केंद्र सरकार से प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है. निविदा प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है. आवश्यक अनुमति मिलते ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा.

कोटा: नेशनल हाईवे 52 पर दरा घाटी में जाम की समस्या है. इससे निपटने के लिए करीब डेढ़ साल पहले सरकार ने 10 करोड़ का बजट जारी किया था, जिसके बाद अंडरपास का निर्माण किया जा रहा है. आने और जाने का अलग रास्ता बन जाएगा. संकरे रास्ते से वाहनों को निकालने में निजात मिलेगी. साथ ही घंटों के जाम से भी वाहन चालकों को मुक्ति मिलेगी. रेलवे ने इसके निर्माण की पूरी तैयारी कर ली है. निविदा भी जारी कर दी है, साथ ही संवेदक वर्कऑर्डर भी जारी कर दिए हैं. वहीं, अब काम शुरू करवा दिया गया है.

यह अंडरपास 40 मीटर लंबा और करीब 6 मीटर ऊंचा होगा. इससे भारी वाहन भी आसानी से गुजर सकेंगे. इसका वर्कऑर्डर जारी कर दिया गया था. इसमें दो-तीन एजेंसी को अलग-अलग काम करना है. स्टेट की एजेंसी अलग काम करेगी और हमें रेलवे के हिस्से में सड़क और अंडरपास बनाना है. जहां रेलवे की जमीन है, वहां पर हमने काम शुरू कर दिया है. शेष के लिए अनुमति लेकर काम किया जाएगा.

रेलवे ने निर्माण की पूरी तैयारी कर ली है... (Courtesy : Akhilesh Medatwal)

संकरे रास्ते से गुजर रहा है हाईवे : सीनियर डीसीएम जैन ने बताया कि मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के इस हिस्से में चार लेन चौड़ा राजमार्ग अचानक संकरे एक-लेन पत्थर निर्मित पुलिया में सिमट जाता है, जिसके कारण सालों से भारी वाहनों की आवाजाही के दौरान लंबा ट्रैफिक जाम, दुर्घटनाओं की आशंका व बरसात में जलभराव हो जाता है. यह मार्ग राजस्थान को मध्यप्रदेश से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है, जहां 2 से 12 घंटे तक जाम की स्थिति बन जाती थी, जिससे आम यात्रियों, स्थानीय निवासियों, पर्यटकों और व्यावसायिक वाहनों को भारी परेशानी उठानी पड़ती थी.

पीडब्ल्यूडी ने कर दिया पैसा ट्रांसफर : सार्वजनिक निर्माण विभाग की नेशनल हाईवे खंड कोटा की अधिशासी अभियंता नीलिमा सिंह का कहना है कि अंडरपास निर्माण के लिए 9.98 करोड़ की स्वीकृति आई थी. इसमें से 9.50 करोड़ में निर्माण सिविल का होना है. वहीं, 45 लाख रुपए वाइल्डलाइफ क्लीयरेंस के लिए थे. हमने निर्माण रेलवे से निर्माण कराने के लिए पैसा ट्रांसफर कर दिया है. रेलवे को ही सभी तरह की अनुमति लेनी है, जिसमें वाइल्डलाइफ क्लीयरेंस भी शामिल है.